Comentariu despre piața valutară: Ce se ascunde în spatele deprecierii dolarului?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Săptămâna trecută, atenția s-a concentrat asupra Statelor Unite, nu doar din cauza competiției pentru titlul mondial la fotbal.

Concluzii?

1. Presiunea inflaționistă din SUA, deși încă severă, nu este atât de ridicată pe cât se așteptau piețele

Prețurile din SUA au scăzut în iunie pentru prima dată din 2020. Vorbim despre o evoluție lunară, ceea ce înseamnă că, în iunie, a trebuit să plătiți mai puțin pentru coșul de produse inclus în studiu decât în mai. Desigur, factorul cheie a fost o scădere foarte semnificativă a prețurilor la benzinării (nu orice, ci 9,7% față de mai) și o creștere încă destul de mică a prețurilor la alimente (+0,2% MoM).

Cea mai importantă informație pentru investitori nu este însă valoarea mai mică decât cea așteptată a indicatorului principal (3,5% YoY), care poate fi foarte volatil și, în contexte de tensiuni geopolitice globale, nu reprezintă cel mai bun indicator al presiunii reale asupra prețurilor. În opinia noastră, scăderea indicatorului de bază (la 2,6%), care a fost semnificativă, a fost compensată în mare măsură de o creștere foarte mică a costurilor de cazare (+0,1% față de luna precedentă) și de o scădere a prețurilor serviciilor medicale, a articolelor de îmbrăcăminte sau a autoturismelor second-hand.

Dacă adăugăm la acest tablou scăderea inflației la nivelul producătorilor (5,5%), nu este surprinzător că piețele sunt mult mai puțin convinse de majorarea ratei dobânzii de către Fed în septembrie. Schimbarea către o poziție mai dovish a evaluărilor a fost unul dintre factorii cheie care au influențat deprecierea monedei americane în ultimele zile

2. Warsh rămâne un susținător al politicii monetare restrictive, dar piața are nevoie de detalii

Prima audiere a lui Kevin Warsh în fața Congresului SUA a intrat în istorie. Noul președinte al Fed a menținut retorica „hawkish”, vorbind despre lipsa de toleranță față de depășirea țintei de inflație. În același timp, el nu a indicat din nou măsuri concrete care ar urma să fie luate în acest scop. El a subliniat „deficiența” modelelor actuale și a refuzat să comenteze deciziile ulterioare, subliniind încă o dată că orientarea prospectivă utilizată de-a lungul anilor a privat comitetul de flexibilitate.

Ne așteptăm ca, până la adoptarea unor măsuri concrete, mesajele care subliniază atenția acordată presiunii prețurilor încă ridicate să aibă o importanță mai degrabă secundară pentru piețe. Mai ales dacă datele privind inflația vor surprinde din nou în sens descendent în luna iulie.

3. Consumul din SUA se menține la un nivel decent, dar impactul Cupei Mondiale asupra economiei este nesatisfăcător

Datele privind vânzările cu amănuntul publicate joi nu s-au situat semnificativ sub așteptări, indicând o creștere foarte modestă pe bază lunară (+0,2%). Cu toate acestea, dacă analizăm mai atent datele, putem ajunge la concluzia că cererea internă rămâne puternică. Scăderea dinamicii s-a datorat în primul rând vânzărilor mai scăzute la benzinării (-5,3% MoM), ceea ce a fost, desigur, rezultatul unei scăderi a prețurilor la energie.

După deducerea acestui factor, dinamica vânzărilor cu amănuntul din iunie a crescut nu cu 0,2%, ci cu 0,7% față de luna precedentă, ceea ce reprezintă un ritm ușor mai rapid decât media ultimelor 12 luni.

De remarcat faptul că un factor pozitiv l-au reprezentat vânzările de autoturisme și piese auto (+1,9% față de luna precedentă). Deoarece marea majoritate a autoturismelor este achiziționată pe credit, vânzările ridicate din acest segment indică adesea faptul că împrumuturile sunt ușor accesibile, iar ratele dobânzilor se situează la niveluri pe care consumatorii le consideră acceptabile.

Este greu de observat o infuzie puternică de bani în barurile și restaurantele americane, pe care ar fi trebuit să o aducă Cupa Mondială din acest an. Veniturile generate de sectorul de catering au crescut cu doar 0,1% pe lună, sub media ultimelor 12 luni.

Pentru a avea o imagine completă a situației, va trebui să așteptăm până la publicarea datelor pentru luna iulie deoarece majoritatea meciurilor din faza eliminatorie au avut loc tot în Statele Unite. În acest moment, însă, se pare că afluxul de suporteri în SUA nu a avut un impact real asupra cifrei de afaceri generate de economie.

Este posibil să fi avut loc așa-numitul efect de aglomerare. Turiștii care ar fi sosit în Houston, Miami sau Atlanta în condiții normale ar fi putut renunța la călătorie din cauza prețurilor mai mari la hoteluri sau a restaurantelor aglomerate. De asemenea, pare probabilă o scădere a cheltuielilor în detrimentul economiilor din partea locuitorilor orașelor gazdă, care au trebuit să facă față prețurilor mai mari în barurile și restaurantele locale.

Care este punctul central al acestei săptămâni?

Va trebui să așteptăm până vineri, când vor fi publicați indicatorii PMI din iulie, pentru a afla datele macroeconomice relevante pentru piață din Statele Unite. Orice semne de slăbire a activității economice vor acționa, desigur, în defavoarea dolarului, mai ales că ar conduce, cel mai probabil, la o scădere suplimentară a așteptărilor privind majorările ratei dobânzii.

Între timp, joi ne așteaptă decizia BCE privind ratele dobânzilor. Lipsa unei pauze (adică menținerea ratelor neschimbate) ar putea fi percepută ca oarecare surpriză. Atenția se va concentra cel mai probabil asupra conferinței de presă care va încheia ședința. Cu toate acestea, nu ne așteptăm ca președinta Lagarde să adopte o poziție la fel de agresivă ca în iunie.