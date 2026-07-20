🛢️Petrolul Brent se retrage de la 90 USD

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Forțele americane au efectuat, pentru a noua zi consecutivă, atacuri aeriene asupra unor instalații militare, sisteme de apărare aeriană și rețele de comunicații din Iran. Atacurile SUA s-au intensificat în urma decesului a doi cetățeni americani, survenit după un atac iranian asupra unei baze din Iordania. În plus, Teheranul a atacat ținte din Bahrain (unde este staționată Flota a 5-a a SUA), Kuweit și Irak. Circulația navelor și a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz (prin care se realizează aproximativ 20% din transportul global de petrol și GNL) a fost practic blocată în urma unei serii de atacuri asupra unităților comerciale. Unele nave încearcă să navigheze cu transpondere oprite; cu toate acestea, forțele IRGC iraniene încearcă să oprească traficul naval prin blocade și atacuri. În plus, Iranul a făcut apel la rebelii Houthi din Yemen să blocheze strâmtoarea Bab al-Mandab din Marea Roșie în cazul în care SUA ar lovi infrastructura energetică iraniană. Tensiuni pe piața combustibililor și a materiilor prime Petrolul Brent a depășit pragul de 90 de dolari pe baril pentru prima dată în peste cinci săptămâni, pe fondul creșterii primei de risc geopolitic. Prețurile benzinei la stațiile de alimentare din Statele Unite au revenit peste 4 dolari pe galon, generând presiuni politice în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie. În plus, marja de cracare 3-2-1 se apropie de aproape 70 de dolari pe baril, ceea ce arată cât de extrem de restrânsă este piața combustibililor. Această situație este influențată și de situația din Rusia, unde exporturile aproape tuturor produselor petroliere cheie au fost suspendate. Diplomația și șansa unei schimbări de direcție (TACO) În ciuda schimbului continuu de lovituri, partea iraniană a raportat că diplomația rămâne activă, iar propunerile sunt transmise prin intermediul mediatorilor, în principal Qatar și Pakistan. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a remarcat că Iranul transmite semnale privind dorința de a intra în negocieri, iar în cadrul autorităților iraniene se observă diviziuni între susținătorii unui acord și susținătorii unei linii dure. Ne confruntăm cu o schimbare diplomatică? Președintele Donald Trump a anunțat o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii iraniene începând de miercuri. Piețele interpretează acest lucru ca pe un joc cu miză mare. Creșterea presiunii militare din partea SUA ar putea servi drept preludiu pentru a forța o revenire la masa negocierilor (adică momentul TACO). În cazul unei dezescaladări, dispariția primei geopolitice ar putea declanșa o corecție bruscă în sens descendent pe piața petrolului. În prezent, observăm o retragere de la maximele zilnice de aproximativ 90 de dolari pe baril la 88 de dolari pe baril, care a reprezentat cotația de închidere de vineri. Piața petrolului rămâne extrem de tensionată, iar Goldman Sachs prevede creșteri suplimentare. Cu toate acestea, având în vedere istoricul și comportamentul lui Donald Trump, orice semnal de relaxare ar putea duce la o corecție de 5-10%. În prezent, de la începutul conflictului, prețul este nominal cu peste 27% mai ridicat. Așa cum arată istoria, chiar și într-un stadiu atât de avansat al conflictului, mișcările în ambele direcții sunt pe deplin posibile. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB TPrețul se retrage exact până la nivelul de închidere de vineri. Suportul cheie se situează în prezent în jurul valorii de 86-87 USD pe baril. Dacă se produce o intensificare a conflictului de la nivelul actual, prețul ar putea atinge zona de retragere de 50-61,8. Dacă Trump anunță negocieri, prețul va scădea la 84-85 USD pe baril. Sursă: xStation5

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