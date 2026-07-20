Rezumatul zilei: China pune presiune în domeniul AI; Marea Britanie se confruntă cu o revoluție guvernamentală 🏛️

Ce motivează piețele
Starea de spirit a investitorilor de luni a fost influențată de două evoluții paralele: escaladarea conflictului dintre SUA și Iran și tulburările politice din Marea Britanie în urma învestirii noului prim-ministru Andy Burnham. Președintele Donald Trump a anunțat că Iranul va „plăti scump” pentru moartea soldaților americani, declanșând un val de incertitudine pe piața mărfurilor, chiar în timp ce mediatorii depun eforturi pentru a obține un armistițiu de zece zile. Această combinație de risc geopolitic și incertitudine fiscală în Regatul Unit a dus la scăderi simultane ale obligațiunilor britanice, ale acțiunilor și ale lirei sterline — un fenomen rar pe piețe.
Geopolitică
În Marea Britanie, Andy Burnham a depus jurământul în calitate de nou prim-ministru, în timp ce Rachel Reeves a demisionat din funcția de ministru al finanțelor după ce a refuzat să accepte postul de ministru al apărării. John Healey a devenit noul ministru al finanțelor, o evoluție pe care piețele au întâmpinat-o cu o oarecare ușurare, după o perioadă de incertitudine cu privire la ocuparea acestei funcții-cheie. În Orientul Mijlociu, Statele Unite au efectuat a noua noapte de atacuri aeriene împotriva Iranului, ca represalii pentru atacurile asupra petrolierelor din Strâmtoarea Hormuz, în timp ce gruparea Ansar Allah din Yemen a anunțat un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite, sporind și mai mult riscul de întreruperi în aprovizionarea cu materii prime.
Date macroeconomice
Economia britanică rămâne sub presiune, creșterea PIB-ului fiind prognozată la doar 0,8% în 2026, după 1,3% în 2025 și 1% în 2024, ceea ce a limitat marja de manevră a noului guvern în ceea ce privește cheltuielile publice. Burnham are în vedere un pachet de cheltuieli de aproximativ 24 de miliarde de lire sterline, care include, printre altele, naționalizarea Thames Water și o majorare a deducerii fiscale, pe care investitorii o privesc cu prudență din cauza lipsei de detalii privind finanțarea. Datele din luna iunie privind economia poloneză aduc o serie de surprize pozitive, indicând o redresare mai puternică decât se aștepta. Oficiul Central de Statistică a prezentat o serie de date în care aproape toți indicatorii-cheie — de la producția industrială și din construcții până la creșterea salariilor — au depășit așteptările pieței. Aceste cifre îmbunătățesc evaluarea economiei poloneze la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, în ciuda îndoielilor recente cu privire la starea sa de sănătate, care au contribuit și mai mult la slăbirea zlotului polonez. În Canada, inflația a scăzut mai rapid decât se aștepta pe bază lunară.
Indici
Indicii americani se tranzacționează în prezent în creștere, indicele Nasdaq Composite înregistrând o creștere de 0,62% în contractul US100, în timp ce indicele S&P 500, urmărit de contractul US500, a câștigat 0,12%. De cealaltă parte a Atlanticului, piețele europene s-au închis în scădere: indicele britanic UK100 a scăzut cu 0,83%, indicele spaniol SPA35 a pierdut 0,39%, iar indicele german DE40 a înregistrat o scădere de 0,10%, în timp ce indicele japonez JP225 a câștigat 0,76%, iar indicele polonez W20 a crescut cu 0,70%.
Acțiuni
Acțiunile chineze, măsurate prin contractul CHN.cash, au fost liderii incontestabili ai creșterilor, înregistrând o expansiune de 3,31% — o performanță care a diferențiat clar această piață de restul peisajului global. Pe Wall Street, sectorul semiconductorilor și-a revenit după scăderile de săptămâna trecută. Sectorul chinez al inteligenței artificiale a ocupat din nou centrul atenției pe piețele globale.
De data aceasta, acest lucru s-a datorat companiei Moonshot AI și lansării modelului Kimi K3, care, potrivit creatorilor săi, este conceput pentru a concura cu cele mai avansate soluții disponibile în prezent pe piață.
Valute
Lira sterlină a fost cea mai slabă monedă majoră a zilei, cursul de schimb GBP/USD scăzând cu 0,10% până la 1,3430, ca reacție la schimbările de personal din administrația Burnham. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea monedelor, indicele USDIDX înregistrând o creștere de 0,24%, în timp ce EUR/USD s-a depreciat cu 0,12%, iar EUR/PLN a înregistrat o creștere marginală de 0,03%.
Mărfuri
Prețurile petrolului brut au crescut ca urmare a tensiunilor cu Iranul, contractul OIL înregistrând o creștere de 0,93%, iar OIL.WTI de 0,42%. Argintul a crescut cu 1,50%, în timp ce aurul a rămas sub presiune, scăzând cu 0,16%, iar gazul natural a înregistrat un declin notabil, pierzând 2,54%.
Criptomonede
Bitcoin a fost unul dintre câștigătorii zilei, înregistrând o creștere de 1,52% și atingând cel mai înalt nivel din ultimele peste 30 de zile, peste pragul de 65.000 de dolari. Creșterea a fost însoțită de o apreciere a companiilor legate de sectorul criptomonedelor, printre care Galaxy Digital și Circle.
Sinteza piețelor: Companiile aeriene sub presiune, Europa rezistă prețului ridicat al petrolului
Câștigarea Cupei Mondiale alimentează și euforia pieței bursiere? La ce se poate aștepta Spania?
Comentariu despre piața valutară: Ce se ascunde în spatele deprecierii dolarului?
🛢️Petrolul Brent se retrage de la 90 USD
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."