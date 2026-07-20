Ce motivează piețele

Starea de spirit a investitorilor de luni a fost influențată de două evoluții paralele: escaladarea conflictului dintre SUA și Iran și tulburările politice din Marea Britanie în urma învestirii noului prim-ministru Andy Burnham. Președintele Donald Trump a anunțat că Iranul va „plăti scump” pentru moartea soldaților americani, declanșând un val de incertitudine pe piața mărfurilor, chiar în timp ce mediatorii depun eforturi pentru a obține un armistițiu de zece zile. Această combinație de risc geopolitic și incertitudine fiscală în Regatul Unit a dus la scăderi simultane ale obligațiunilor britanice, ale acțiunilor și ale lirei sterline — un fenomen rar pe piețe.

Geopolitică

În Marea Britanie, Andy Burnham a depus jurământul în calitate de nou prim-ministru, în timp ce Rachel Reeves a demisionat din funcția de ministru al finanțelor după ce a refuzat să accepte postul de ministru al apărării. John Healey a devenit noul ministru al finanțelor, o evoluție pe care piețele au întâmpinat-o cu o oarecare ușurare, după o perioadă de incertitudine cu privire la ocuparea acestei funcții-cheie. În Orientul Mijlociu, Statele Unite au efectuat a noua noapte de atacuri aeriene împotriva Iranului, ca represalii pentru atacurile asupra petrolierelor din Strâmtoarea Hormuz, în timp ce gruparea Ansar Allah din Yemen a anunțat un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite, sporind și mai mult riscul de întreruperi în aprovizionarea cu materii prime.

Date macroeconomice

Economia britanică rămâne sub presiune, creșterea PIB-ului fiind prognozată la doar 0,8% în 2026, după 1,3% în 2025 și 1% în 2024, ceea ce a limitat marja de manevră a noului guvern în ceea ce privește cheltuielile publice. Burnham are în vedere un pachet de cheltuieli de aproximativ 24 de miliarde de lire sterline, care include, printre altele, naționalizarea Thames Water și o majorare a deducerii fiscale, pe care investitorii o privesc cu prudență din cauza lipsei de detalii privind finanțarea. Datele din luna iunie privind economia poloneză aduc o serie de surprize pozitive, indicând o redresare mai puternică decât se aștepta. Oficiul Central de Statistică a prezentat o serie de date în care aproape toți indicatorii-cheie — de la producția industrială și din construcții până la creșterea salariilor — au depășit așteptările pieței. Aceste cifre îmbunătățesc evaluarea economiei poloneze la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, în ciuda îndoielilor recente cu privire la starea sa de sănătate, care au contribuit și mai mult la slăbirea zlotului polonez. În Canada, inflația a scăzut mai rapid decât se aștepta pe bază lunară.

Indici

Indicii americani se tranzacționează în prezent în creștere, indicele Nasdaq Composite înregistrând o creștere de 0,62% în contractul US100, în timp ce indicele S&P 500, urmărit de contractul US500, a câștigat 0,12%. De cealaltă parte a Atlanticului, piețele europene s-au închis în scădere: indicele britanic UK100 a scăzut cu 0,83%, indicele spaniol SPA35 a pierdut 0,39%, iar indicele german DE40 a înregistrat o scădere de 0,10%, în timp ce indicele japonez JP225 a câștigat 0,76%, iar indicele polonez W20 a crescut cu 0,70%.

Acțiuni

Acțiunile chineze, măsurate prin contractul CHN.cash, au fost liderii incontestabili ai creșterilor, înregistrând o expansiune de 3,31% — o performanță care a diferențiat clar această piață de restul peisajului global. Pe Wall Street, sectorul semiconductorilor și-a revenit după scăderile de săptămâna trecută. Sectorul chinez al inteligenței artificiale a ocupat din nou centrul atenției pe piețele globale.

De data aceasta, acest lucru s-a datorat companiei Moonshot AI și lansării modelului Kimi K3, care, potrivit creatorilor săi, este conceput pentru a concura cu cele mai avansate soluții disponibile în prezent pe piață.

Valute

Lira sterlină a fost cea mai slabă monedă majoră a zilei, cursul de schimb GBP/USD scăzând cu 0,10% până la 1,3430, ca reacție la schimbările de personal din administrația Burnham. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea monedelor, indicele USDIDX înregistrând o creștere de 0,24%, în timp ce EUR/USD s-a depreciat cu 0,12%, iar EUR/PLN a înregistrat o creștere marginală de 0,03%.

Mărfuri

Prețurile petrolului brut au crescut ca urmare a tensiunilor cu Iranul, contractul OIL înregistrând o creștere de 0,93%, iar OIL.WTI de 0,42%. Argintul a crescut cu 1,50%, în timp ce aurul a rămas sub presiune, scăzând cu 0,16%, iar gazul natural a înregistrat un declin notabil, pierzând 2,54%.

Criptomonede

Bitcoin a fost unul dintre câștigătorii zilei, înregistrând o creștere de 1,52% și atingând cel mai înalt nivel din ultimele peste 30 de zile, peste pragul de 65.000 de dolari. Creșterea a fost însoțită de o apreciere a companiilor legate de sectorul criptomonedelor, printre care Galaxy Digital și Circle.