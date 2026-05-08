Comentariu despre piața valutară: Cum afectează bombardamentele dolarul?

Titlurile din această dimineață se concentrează pe schimbul de focuri din Orientul Mijlociu, care pune sub semnul întrebării durabilitatea armistițiului care rămâne în vigoare. Donald Trump insistă că acordul dintre părți este încă în vigoare și că schimbul de focuri a fost doar o „lovitură ușoară”.

Piața valutară nu pare deosebit de îngrijorată de știrile de astăzi. Poate contraintuitiv, având în vedere acțiunea militară, care ar putea fi interpretată ca o escaladare, perechea EURUSD își recuperează chiar o parte din pierderile de ieri. Acestea au fost influențate și de știrile din Orientul Mijlociu. Dolarul a fost susținut de speculațiile privind o revenire la acțiunea militară în cazul în care nu s-ar ajunge la un acord durabil între SUA și Iran înainte de vizita lui Trump în China, programată pentru 14-15 mai.

Norges Bank susține coroana

Investitorii au remarcat ieri și prima majorare a ratei dobânzii de către o bancă centrală europeană importantă. Norges Bank a făcut această mișcare, ridicând rata de referință la 4,25%. Ca răspuns, coroana s-a apreciat inițial cu aproximativ 0,5%, apoi a cedat o parte din câștiguri, înainte de a-și continua aprecierea în această dimineață. Forța motrice din spatele acestor mișcări, pe lângă politica monetară, este, desigur, evoluția prețurilor petrolului.

Creșterea are ca scop principal stabilizarea așteptărilor privind inflația, mai ales având în vedere inflația de bază relativ persistentă, care a rămas la 3% în martie, și creșterea salarială ridicată, care în multe sectoare depășește 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Piețele au inclus în preț aproape în totalitate o nouă înăsprire a politicii monetare la ședința din iunie (18 iunie). Scenariul de bază prevede o altă mișcare ascendentă în septembrie.

Lira sterlină rămâne calmă pe fondul succesului istoric al Reform UK

Rezultatele preliminare sugerează un rezultat mult mai bun decât cel așteptat pentru partidul de dreapta al lui Nigel Farage, care se află acum ferm în frunte după ce au fost numărate voturile din 45 de administrații locale. Alegerile vor desemna peste 5.000 de consilieri în 136 de administrații locale, inclusiv în toate districtele londoneze.

Din perspectiva pieței, însă, este în primul rând un barometru al popularității Partidului Laburist. Întrebarea cheie este dacă presiunea crescândă va duce la un sfârșit prematur al mandatului prim-ministrului Keir Starmer, a cărui popularitate a scăzut semnificativ în ultimele luni. Rezultatele de până acum nu au fost satisfăcătoare pentru Partidul Laburist, iar pariurile pe demisia lui Starmer înainte de sfârșitul anului au scăzut semnificativ în această dimineață, ceea ce ar putea explica întărirea modestă a lirei sterline deoarece limitează șansele unui scenariu în care Marea Britanie se confruntă cu o instabilitate politică semnificativă.

Ce ne așteaptă?

Dincolo de problemele geopolitice, care rămân principalul factor al volatilității pieței, atenția se concentrează astăzi asupra raportului NFP din aprilie (15:30 ora României), care va reprezenta un test semnificativ pentru dolar. Majoritatea datelor privind piața muncii din SUA publicate până acum pentru luna aprilie nu ne dau prea multe motive de îngrijorare (deși merită menționat faptul că datele NFP au avut tendința de a surprinde semnificativ în ultimii ani).

Cele mai recente date, cererile săptămânale de șomaj, merită atenție. Săptămâna trecută, acestea au scăzut la 189.000, cel mai scăzut nivel din 1969, și au rămas la un nivel foarte scăzut și în această săptămână (200.000). Acest lucru indică faptul că piața muncii americană se află încă într-o fază de „concedieri reduse și angajări reduse”.

Investitorii se vor concentra astăzi pe trei cifre: numărul de noi locuri de muncă disponibile, rata șomajului și creșterea salariilor. Având în vedere îngrijorările crescânde legate de inflație, această cifră cheie pare deosebit de importantă. Consensul este că creșterea salariilor va accelera până la 3,8%.