Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! De la demisia fostului prim-ministru al Marii Britanii, Keir Starmer (22 iunie), lira sterlină s-a apreciat cu 1,7% față de moneda de referință, euro. În aceeași perioadă, doar dolarul neozeelandez a înregistrat o evoluție mai bună în cadrul grupului de valute G10, susținut de creșterea ratelor dobânzilor și de retorica hawkish a oficialilor RBNZ. Ce stă la baza aprecierii lirei sterline? Demisia lui Starmer se anticipa de luni de zile, ceea ce a afectat negativ moneda britanică. Investitorii se pot bucura în primul rând de eliminarea primei de risc politic. În ciuda îngrijorărilor legate de conflictele interne din cadrul partidului, schimbarea prim-ministrului s-a desfășurat extrem de lin. Mai mult, mandatul noului prim-ministru, Andy Burnham, pare solid. Stabilitatea este extrem de dorită de investitori. Încă de pe vremea lui David Cameron, care a demisionat după referendumul privind Brexit-ul, mandatul prim-ministrului din Marea Britanie a durat, în medie, puțin peste 2 ani. Deținătorul recordului în această privință a fost Boris Johnson (1140 de zile). Cine este Andy Burnham? Burnham nu este cu siguranță o figură necunoscută în politica britanică. S-a înscris în Partidul Laburist în 1984, la vârsta de doar 14 ani. Între 2007 și 2010, a deținut funcții-cheie în guvernul lui Gordon Brown – la acea vreme a condus Ministerul Culturii, Mass-Media și Sportului, iar ulterior a condus Ministerul Sănătății. De asemenea, a ocupat funcția de secretar șef al Trezoreriei, adică a doua persoană ca importanță din cadrul Ministerului Finanțelor, după ministrul de finanțe. Cu toate acestea, el este cunoscut în primul rând drept „Regele Nordului”, deoarece timp de aproape un deceniu a fost primarul regiunii Greater Manchester (2017-2026). Ce înseamnă această schimbare pentru piață? Întrucât Burnham este cunoscut pentru intervenționismul său pragmatic, principala preocupare a investitorilor este creșterea cheltuielilor publice fără o atenție corespunzătoare acordată veniturilor. Noul prim-ministru a subliniat deja aceste aspecte în primul său discurs (construcția de locuințe municipale, sprijinul pentru piața muncii etc.), ceea ce a dus la o ușoară depreciere a monedei. Îndoieli suplimentare ridică faptul că funcția de secretar al Trezoreriei a fost preluată de John Healey, care, în calitate de ministru al Apărării în cabinetul lui Starmer, a solicitat o creștere a finanțării forțelor armate. Presupunând dorința de a menține disciplina fiscală, găsirea fondurilor pentru bugetul apărării poate fi o sarcină dificilă. Deficitul bugetar a depășit 4% din PIB timp de 6 ani, iar raportul dintre veniturile fiscale și PIB rămâne aproape de cel mai ridicat nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial (peste 34% din PIB). Cu toate acestea, merită menționat în acest moment că, în comparație cu alte țări, acest nivel nu este unul excesiv de ridicat. OCDE estimează că în Polonia acest raport se apropie de 37%, în Austria depășește 43%, iar în Danemarca depășește 45%.

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