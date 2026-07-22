Prețurile petrolului înregistrează o creștere bruscă, în timp ce piețele așteaptă publicarea unor rezultate financiare cheie

- Tensiunile dintre Iran și SUA se intensifică și mai mult
- Tot mai multe lanțuri de aprovizionare globale sunt amenințate
- Piețele absorb bine riscurile geopolitice
- Sectorul corporativ din Marea Britanie dă dovadă de reziliență în fața creșterii randamentelor obligațiunilor suverane
- Rezultatele Google și Tesla sunt cruciale pentru tranzacțiile din domeniul AI
- Tensiunile dintre Iran și SUA se intensifică și mai mult
- Tot mai multe lanțuri de aprovizionare globale sunt amenințate
- Piețele absorb bine riscurile geopolitice
- Sectorul corporativ din Marea Britanie dă dovadă de reziliență în fața creșterii randamentelor obligațiunilor suverane
- Rezultatele Google și Tesla sunt cruciale pentru tranzacțiile din domeniul AI
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Evenimentul major al zilei de miercuri este creșterea prețului petrolului. Țițeiul Brent a înregistrat o creștere de 4% și se tranzacționează în jur de 94 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii iunie. Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 10% în această săptămână, ceea ce reprezintă o lovitură majoră pentru băncile centrale globale și pentru noile guverne care încearcă să țină sub control costul vieții. Problema pentru economia globală, pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul lunii iulie, este că prețurile ridicate vor reduce disponibilitățile financiare ale familiilor în a doua jumătate a anului, ceea ce va avea consecințe economice majore.
Tensiunile dintre Iran și SUA se intensifică și mai mult
Creșterea prețului petrolului survine după ce președintele Trump a minimizat perspectiva unor noi negocieri cu Iranul. El a mai afirmat că va intensifica și mai mult tensiunile și va lovi Muntele Pickaxe din Iran, care adăpostește o instalație nucleară subterană. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat astăzi că Iranul nu a respectat acordul privind Strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar putea fi o justificare pentru faptul că SUA a lovit ținte iraniene pentru 11 zile consecutive. Rubio a justificat acest lucru afirmând că atacurile sunt menite să diminueze capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz. Acest lucru ar putea submina Memorandumul de înțelegere, întrucât Iranul a interpretat acordul inițial din iunie ca acordându-i controlul asupra strâmtorii, lucru cu care SUA nu este de acord.
Tot mai multe lanțuri de aprovizionare globale sunt amenințate
Rapoartele sugerează că aliații SUA din Golf încep să se sature de atacurile americane asupra Iranului din cauza ineficienței acestora; cu toate acestea, nu există o soluție imediată pentru a ieși din impas. Ar trebui să aibă loc un război mai amplu pentru a înfrânge Iranul sau ar trebui ca cele două părți să se angajeze în noi negocieri de pace? Piețele ar prefera probabil noi negocieri de pace, mai ales acum că criza afectează fluxurile globale de petrol dincolo de Strâmtoarea Ormuz. Există semne că petrolierele evită sau încetinesc apropierea de Strâmtoarea Bab el-Mandeb, lângă Yemen, după ce houthiții au amenințat cu atacuri asupra navelor de marfă, în alianță cu Iranul. Deocamdată, Marea Roșie rămâne operațională, dar lanțurile de aprovizionare globale sunt din ce în ce mai amenințate pe măsură ce conflictul se intensifică. Acest lucru va menține presiunea ascendentă asupra lanțurilor de aprovizionare globale, iar riscurile de inflație cresc pe zi ce trece, pe măsură ce conflictul se agravează.
Piețele absorb bine riscurile geopolitice
În acest moment, acordul de pace pare să fi eșuat, chiar dacă Marco Rubio a declarat că SUA este hotărâtă să găsească o soluție diplomatică la această criză. Deocamdată, nu există semne clare că acest lucru provoacă panică pe piețele financiare. Deși contractele futures pe acțiuni din SUA sunt în scădere miercuri, aceasta vine după o creștere spectaculoasă a acțiunilor producătorilor americani de cipuri marți, inclusiv o creștere de 14% a producătorului de cipuri de memorie SanDisk.
Indicii bursieri europeni nu sunt afectați de creșterea prețului petrolului și înregistrează astăzi creșteri, după o creștere spectaculoasă a acțiunilor producătorilor americani de cipuri marți. FTSE 100 este cel mai performant indice din Europa, înregistrând o creștere de 1,38% miercuri, fiind impulsionat de companiile miniere, petroliere, bănci și asiguratori. Deocamdată, indicele britanic se află într-o poziție favorabilă, deoarece caracterul său defensiv și numărul mare de companii miniere și petroliere beneficiază de intensificarea tensiunilor geopolitice.
Cu toate acestea, în sistemul financiar global se acumulează tensiuni. De exemplu, randamentele mai ridicate din economiile dezvoltate, în special din Marea Britanie și Japonia, precum și tensiunile geopolitice în creștere. Deocamdată, nu s-a înregistrat niciun efect notabil asupra piețelor globale, care au ignorat în mare parte aceste preocupări. Piețele bursiere dau dovadă de stabilitate în fața preocupărilor legate de datoria suverană. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că sectorul corporativ manifestă o disciplină fiscală mai mare și este mai eficient în generarea de lichidități decât statele, ceea ce reprezintă un avantaj pentru piețele globale și lanțurile de aprovizionare.
Sectorul corporativ din Marea Britanie dă dovadă de reziliență în fața randamentelor suverane în creștere
În plus, randamentele obligațiunilor britanice s-au îndepărtat semnificativ de cele ale omologilor germani, dar acest lucru abia a afectat indicele FTSE 100 sau indicele FTSE 250, mai axat pe piața internă. Sectorul corporativ din Marea Britanie dă dovadă de reziliență în fața turbulențelor politice și a unui randament de 5% al obligațiunilor de stat pe 10 ani.
Rezultatele Google și Tesla sunt cruciale pentru tranzacțiile legate de IA
În ansamblu, piețele rămân stabile în Europa, deși în SUA persistă o evoluție oscilantă a pieței. Contractele futures pe acțiuni din SUA sunt în scădere astăzi, pe fondul așteptării de către piață a unor rezultate economice cheie, inclusiv cele ale Tesla și Google. Perioada premergătoare publicării acestor rezultate ar putea fi marcată de fluctuații, deoarece tranzacțiile legate de AI reprezintă în prezent tema cea mai importantă pe piețele bursiere. Planurile de investiții ale Google și indiciile privind capacitatea companiei de a-și valorifica investițiile în AI vor fi extrem de importante pentru direcția viitoare a piețelor financiare globale.
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