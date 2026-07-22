🛢️Petrolul Brent atinge pragul de 95 USD

Prețurile petrolului își continuă creșterea dinamică, cotațiile petrolului Brent depășind pragul de 95 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimele 6 săptămâni, chiar înainte de expirarea contractelor futures. Această evoluție puternică a prețurilor este în primul rând rezultatul îngrijorărilor crescânde privind securitatea aprovizionării globale cu țiței, care au apărut odată cu escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Piața ia din ce în ce mai mult în calcul riscul ca o evoluție ulterioară a conflictului să restricționeze oferta de petrol și să perturbe transportul acestuia către consumatorii globali. Evoluția lunară a prețurilor petrolului brut După două luni de scăderi accentuate, petrolul brut revine la o creștere extrem de puternică, care depășește deja 30%. Privind din perspectiva ultimilor 25 de ani, creșteri de peste 30% s-au înregistrat doar de câteva ori. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Motivul acestor creșteri îl constituie amânarea potențialelor negocieri de pace dintre SUA și Iran. Iranul a confirmat în mod clar că, în prezent, nu au loc negocieri de pace, deși se preconiza ca Iranul să poarte discuții cu mediatorii pakistanezi ieri. Mai mult, Trump însuși a indicat o intensificare a atacurilor cu bombe în cazul în care rebelii Houthi decid să atace nave în Strâmtoarea Bab al-Mandab, care reprezintă în prezent nu doar o rută comercială cheie între Europa și Asia, ci și principala rută de export a petrolului saudit către Asia. Orice perturbare a traficului maritim în această zonă înseamnă costuri de transport mai mari și o incertitudine sporită pentru companiile din sectorul energetic. Simplul risc de restricționare a transportului maritim în această locație strategică este suficient pentru ca investitorii să înceapă să adauge o primă de risc suplimentară la prețul mărfii. Ca urmare, unii transportatori decid să-și schimbe rutele, ceea ce prelungește livrările și crește costurile întregului lanț de transport. Pe de altă parte, transportarea petrolului saudit pe o rută ocolitoare, fără a folosi strâmtoarea, ar contrazice complet scopul urmărit. În situația actuală, factorii geopolitici au un impact semnificativ mai mare asupra prețurilor decât datele pe termen scurt privind cererea și oferta. Deși informațiile din Statele Unite indică o stabilizare a stocurilor, iar producția în unele țări producătoare de petrol a crescut în mod evident, piața rămâne concentrată în primul rând asupra riscului potențial de restricții ale ofertei din Orientul Mijlociu. Investitorii se tem că chiar și perturbări minore într-una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol ar putea duce rapid la noi creșteri ale prețurilor. Analiza tehnică a țițeiului Brent pe intervalul D1 Țițeiul Brent își continuă raliul puternic și astăzi nu numai că testează pragul de 95 de dolari pe baril, ci depășește pentru prima dată nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% al ultimului impuls descendent și media mobilă pe 100 de perioade. Următoarea zonă importantă de rezistență se situează în jurul valorii de 98-100 USD pe baril. Merită menționat, totuși, că ne așteaptă reînnoirea contractelor futures, ceea ce ar trebui să determine scăderea prețurilor petrolului până la aproximativ 90 USD pe baril. Dacă nu apar perspective de pace, investitorii vor exercita probabil din nou o presiune ascendentă asupra pieței petrolului după reînnoirea contractelor. Sursă: xStation5

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