🔼 Aurul câștigă 1,7%

Aspecte esențiale Aurul depășește pragul de 4.150 de dolari pe uncie.

Dolarul american înregistrează o ușoară scădere.

Aurul a apărat din nou cu succes nivelul-cheie de suport de 4.000 de dolari.

Aurul crește pe fondul speranțelor investitorilor privind un posibil armistițiu între Statele Unite și Iran. O eventuală detensionare a situației ar putea determina scăderea prețurilor petrolului, atenuarea presiunilor inflaționiste și reducerea riscului unei noi înăspriri a politicii monetare de către Rezerva Federală. Metalul prețios beneficiază, de asemenea, de suport tehnic după ce a depășit și a apărat cu succes nivelul-cheie de 4.000 de dolari pe uncie. Aspecte cheie În ultimele zile, Iranul ar fi primit o propunere din partea mediatorilor pentru un armistițiu de 10 zile , ceea ce a stârnit speranțe privind atenuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, deși aceste speranțe s-ar putea dovedi, în cele din urmă, de scurtă durată.

În ciuda acestui fapt, Donald Trump a menținut o atitudine de escaladare față de Teheran , sugerând că SUA ar fi pregătite să lovească infrastructura critică a Iranului dacă forțele iraniene ar ataca din nou navele din Strâmtoarea Hormuz. El a mai declarat că publicul american „nu se opune războiului”.

Prețurile mai mici ale petrolului ar putea atenua presiunile inflaționiste și reduce așteptările ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă.

Nivelul de 4.000 de dolari pe uncie rămâne un sprijin psihologic important, deși îngrijorările legate de ratele dobânzilor și incertitudinea continuă de pe piața petrolului ar putea limita amploarea redresării. Dezescaladarea ar putea reduce presiunea exercitată de petrol și inflație Prețurile ridicate ale petrolului, cauzate de întreruperile în aprovizionare din Golful Persic, continuă să afecteze aurul. Energia mai scumpă sporește riscul unei inflații persistente și întărește așteptările conform cărora Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor la niveluri restrictive sau chiar ar putea aplica o nouă majorare a dobânzilor. Deși aurul este considerat pe scară largă o acoperire pe termen lung împotriva inflației, acesta nu generează venituri. Randamentele mai ridicate ale obligațiunilor cresc, prin urmare, costul de oportunitate al deținerii acestui metal care nu produce randament, ceea ce ar putea reduce cererea de investiții. Perspectivele Fed rămân factorul cheie Investitorii așteaptă acum decizia de politică monetară a Rezervei Federale și comentariile președintelui Kevin Warsh în urma ședinței de săptămâna viitoare. Piețele includ în prețuri în prezent o probabilitate de 64% pentru o majorare a ratei dobânzii în septembrie. Din perspectivă tehnică, depășirea tendinței descendente care se menținea încă din 6 iulie a îmbunătățit sentimentul pe termen scurt. Cu toate acestea, aurul ar putea rămâne blocat într-un interval larg de consolidare până când investitorii vor primi semnale mai clare cu privire la traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor din SUA și la evoluțiile din Orientul Mijlociu. Acestea fiind spuse, îngrijorările privind o înăsprire suplimentară a politicii monetare a Fed ar putea fi exagerate. Președintele Warsh nu a indicat că majorările suplimentare ale ratei dobânzii reprezintă în prezent scenariul de bază, în timp ce apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA de la sfârșitul acestui an ar putea reduce probabilitatea unei politici monetare mai restrictive înainte de scrutin. Din punct de vedere tehnic, următoarele niveluri majore de rezistență pentru aur se situează în jurul valorii de 4.800 de dolari și 5.000 de dolari pe uncie, ambele fiind confirmate de reacțiile anterioare ale prețului. În același timp, nivelul de 4.000 de dolari continuă să reprezinte o zonă cheie de suport. Sursa: xStation5

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