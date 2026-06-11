Comentariu despre piața valutară – Decizia BCE și inflația din SUA în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

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Tensiunile de pe piețele financiare nu dau semne de diminuare, iar investitorii trebuie să se descurce acum între trei forțe puternice: escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu, orientarea mai restrictivă a Băncii Centrale Europene și creșterea inflației în Statele Unite, care ar putea, de asemenea, să determine Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor în acest an. Maximul de ieri, deși în concordanță cu așteptările, datele privind inflația IPC din SUA și decizia de astăzi a BCE, care va aduce probabil o majorare, au cel mai mare impact asupra cotațiilor celei mai importante perechi valutare din lume, și anume EURUSD. În același timp, ceea ce se întâmplă cu dolarul și euro are un impact direct asupra altor monede importante.
Orientul Mijlociu și inflația din SUA încing atmosfera
Conflictul în curs din Orientul Mijlociu și blocada Strâmtorii Ormuz au provocat unele dintre cele mai mari perturbări ale aprovizionării cu resurse energetice din istorie. Situația actuală este tot mai des comparată cu anii 1970, deși trebuie, desigur, subliniat faptul că Statele Unite sunt aproape autosuficiente din punct de vedere energetic, iar aprovizionarea globală este mult mai diversificată. Cu toate acestea, fiecare zi de închidere a Strâmtorii Ormuz determină scăderea stocurilor globale, ceea ce ar putea duce, în câteva săptămâni sau luni, la o revenire a prețurilor petrolului la niveluri și mai ridicate, ceea ce are, desigur, un impact direct asupra inflației. Cu toate acestea, în ciuda faptului că investitorii s-au acomodat cu actuala primă geopolitică, teama recurentă de stagflație și limitarea creșterii economice globale au devenit o realitate cotidiană a pieței.
Publicarea de ieri a raportului privind inflația IPC din Statele Unite pentru luna mai a turnat gaz pe foc. Prețurile de consum au crescut cu 0,5% MoM, chiar dacă prețul petrolului a scăzut cu aproape 20% în luna mai. În final, acest lucru s-a tradus printr-un salt clar al indicelui anual la 4,2% YoY (față de 3,8% YoY înregistrat în aprilie). Inflația de bază rămâne, de asemenea, ridicată, accelerând la 2,9% YoY. Această evoluție a evenimentelor pune Rezerva Federală cu spatele la zid și amână efectiv perspectiva oricărei reduceri a ratei dobânzii în SUA pe termen lung, ceea ce în ultimele zile a constituit un combustibil direct pentru un dolar mai puternic. Cu toate acestea, modul în care actuala creștere a inflației va fi interpretată de Fed va fi aflat miercurea viitoare, odată cu decizia privind nivelul ratelor dobânzilor.
Decizia BCE, sau lupta împotriva deciziilor din trecut
Atenția piețelor se îndreaptă astăzi spre Europa, unde Banca Centrală Europeană se confruntă cu o sarcină extrem de dificilă. Datele arată că inflația din luna mai în Zona Euro a crescut la 3,2% YoY, ceea ce creează presiune pentru acțiuni decisive menite să, așa cum spun analiștii, „alunge fantomele vechii inflații”. Temându-se de o revenire a situației din 2022, Banca Centrală Europeană va decide probabil să ia o măsură preventivă și să majoreze ratele cu 25 de puncte de bază. Cu toate acestea, comunicarea privind evoluția deciziilor viitoare va fi crucială. Dacă banca nu comunică disponibilitatea și probabilitatea ridicată a unor creșteri ulterioare, euro ar putea fi supus presiunii. De aceea, atenția pieței se va concentra asupra anunțului prezentat de Christine Lagarde.
EURUSD în fața riscului global
În ceea ce privește perechea EURUSD, asistăm la o încercare de revenire după scăderile masive din săptămâna precedentă, dar cele două sesiuni anterioare arată că forța bearish este încă foarte puternică. Pe lângă decizia BCE de la 15:15 ora României și conferința de la ora 15:45, vom afla și inflația producției din SUA la ora 15:30. Prin urmare, volatilitatea pe perechea principală poate fi crescută în acest interval orar.
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