Comentariu despre piața valutară: Dolarul este în scădere, dar va dura această tendință?

Dolarul american își reia declinul după o scurtă revenire față de nivelurile înregistrate înainte de războiul cu Iranul (USDIDX: -0,15%). Eforturile diplomatice și răspunsul așteptat al Iranului la propunerea de pace a SUA în cadrul sesiunii de astăzi prelungesc optimismul de ieri și redirecționează capitalul către alte monede din G10. La apogeul sesiunii de ieri, indicele dolarului pierdea aproape 1%, afectat de euforia legată de o potențială pace în Orientul Mijlociu. Revenirea apetitului pentru risc și vânzarea masivă a dolarului au constituit un vânt favorabil nu numai pentru perechile valutare cheie ( EURUSD ieri : aproximativ +0,5%), ci și pentru metalele prețioase ( AUR ieri : aproximativ +2,8%), care, în fața unor evaluări la niveluri istorice și a perspectivelor în scădere privind reducerile ratei dobânzii în SUA, și-au pierdut atractivitatea pentru majoritatea investitorilor care caută un activ de refugiu pentru capitalul lor. Ședința de astăzi reprezintă, de fapt, o continuare a traiectoriei de ieri, iar încercarea de revenire tehnică a dolarului s-a dovedit a fi doar temporară. Atât lira sterlină, cât și euro se apreciază astăzi cu încă 0,2% față de dolar, sugerând o ușurare semnificativă pentru o regiune care, în calitate de importator de energie, rămâne expusă în mod disproporționat la efectele războiului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, nu este sigur că dolarul va înregistra noi scăderi. În ciuda faptului că optimismul este doar optimism și că un acord oficial este încă departe, normalizarea cererii pentru moneda americană pare să fie deja inclusă în preț. Indicele dolarului se află în prezent cu aproximativ 2,7% sub maximul atins la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, iar sprijinul oferit de nivelurile dinaintea războiului s-ar putea dovedi o provocare dificilă pentru speculatorii care mizează pe scăderea prețului, având în vedere prețurile structural mai ridicate la energie. Petrolul va avea nevoie de mult timp pentru a reveni la nivelurile dinainte de război, chiar și în cazul unei păci durabile, astfel încât presiunea pentru o politică monetară restrictivă din partea băncilor centrale, inclusiv a Fed, nu va dispărea peste noapte. În plus, majoritatea monedelor din G10 nu numai că și-au revenit după vânzările masive din martie față de dolar, dar au revenit chiar și pe teritoriu pozitiv de la începutul anului. Dolarul australian (AUDUSD: +8,4% de la începutul anului) rămâne campionul, profitând de valul celor mai ridicate rate ale dobânzii din G10 (4,35% după ultima majorare). Între timp, EURUSD a șters minimul atins în urma panicii geopolitice (1,14-1,16) și a revenit efectiv la consolidare în intervalul 1,165-1,185.

