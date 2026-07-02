Comentariu despre piața valutară: Dolarul înregistrează o scădere în ajunul publicării datelor NFP! Oare piața a uitat de inflație?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Dolarul indicele înregistrează astăzi cea mai puternică corecție din ultimele două luni, pierzând 0,5% până la minimul săptămânal, în așteptarea celui mai important raport privind ocuparea forței de muncă din SUA. În ultimul trimestru, piața muncii americană a surprins aproape constant cu rezultate pozitive, iar comentariile recente ale președintelui Fed indică în mod clar prioritatea acordată inflației. Corecția dolarului poate fi, prin urmare, pur tehnică și poate reprezenta o pauză înaintea unor fluctuații mai serioase ale cursului de schimb. Sfârșitul optimismului necondiționat privind AI Panelul de ieri al guvernatorilor băncilor centrale, de la forumul BCE de la Sintra, a jucat un rol oarecum caricatural în jurul „narațiunii lipsei de narațiune” a lui Kevin Warsh. Noul președinte al Fed a început să răspundă la aproape fiecare întrebare cu o reamintire sacramentală că nu va oferi piețelor nicio orientare cu privire la mișcările viitoare ale băncii centrale americane. Cu toate acestea, Warsh nu a reușit să ascundă prioritățile Fed. Înainte de a prelua funcția, Warsh era un adept loial al teoriei conform căreia adoptarea inteligenței artificiale ar crește eficiența economiei până la punctul în care costurile de producție, și prin urmare inflația, nu ar mai constitui un obstacol în calea reducerilor ratei dobânzii. Predecesorul lui Warsh, Jerome Powell, care a încercat să atenueze diviziunile tot mai adânci din cadrul Fed la sfârșitul mandatului său, a susținut, de asemenea, acest argument, într-o măsură ceva mai redusă. Inflația este în prezent inamicul numărul unu Cu toate acestea, forumul băncilor centrale de la Sintra a adus o schimbare subtilă, dar totuși semnificativă pentru investitori. Credința în AI dezinflaționistă s-a transformat în „deschidere față de ceea ce poate face inteligența artificială pentru productivitate”, iar inflația a revenit în centrul dezbaterii, în ciuda multor speculații legate de date, generate de fluctuațiile costurilor energetice. „Prețurile sunt prea mari”, a afirmat direct noul președinte al Fed, respingând cu fermitate speculațiile pieței potrivit cărora Fed ar începe să trateze cu ușurință ținta de inflație de 2%. Se pare că Warsh, chiar și prin renunțarea la semnalarea direcției politicii Fed sub orice formă (oferirea așa-numitei „orientări prospective”), a dezvăluit piețelor cine este în prezent inamicul numărul unu al politicii monetare. Corecție înainte de NFP: oare piața nu reacționează la stoc? Conservatorismul lui Warsh a liniștit în mod clar piețele, inversând tendința indicelui dolarului aproape de maximul de 14 luni atins la sfârșitul săptămânii trecute. Prin urmare, corecția de astăzi pare să fie de natură tehnică și parțial emoțională și s-ar putea dovedi a fi un punct de oprire cheie înainte de stabilirea unei noi direcții pentru dolar. Consensul privind datele NFP presupune o creștere a numărului de locuri de muncă cu 110.000, cu aproximativ 60.000 mai puțin decât în luna mai și cel puțin în ultimele trei luni. Încetinirea ritmului de expansiune a pieței muncii, pe fondul unor rate deja ridicate și al unui sentiment clar de înăsprire din partea Fed, ar putea îngrijora participanții la piață, mai ales după o serie de creșteri dinamice ale dolarului. Un raport NFP sub așteptări ar putea exacerba temporar vânzarea masivă a dolarului și ar putea inversa cursul de schimb EURUSD chiar peste 1,145 (în prezent: 1,141). Cu toate acestea, variabilitatea funcționează în ambele sensuri. Dacă raportul aduce din nou o surpriză pozitivă, piața ar putea reaminti clar că peste 100.000 de noi locuri de muncă nu se încadrează în niciun scenariu privind reducerile ratei dobânzii (piața evaluează în prezent șanse de 70% pentru o majorare în septembrie), mai ales în lumina comentariilor recente ale lui Warsh.

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