Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street revine după anunțarea armistițiului dintre SUA și Iran

După un final tensionat al săptămânii trecute, optimismul a revenit pe Wall Street. Indicii bursieri americani recuperează o parte din pierderile anterioare, capitalul revenind către acțiuni. Principalul factor care a determinat îmbunătățirea sentimentului a fost anunțarea unui armistițiu între Statele Unite și Iran. Vestea că ambele părți au suspendat operațiunile militare a declanșat o vânzare masivă aproape imediată pe piața petrolului, pe care investitorii au interpretat-o ca un semn al diminuării riscului geopolitic.

Scăderea prețurilor petrolului s-a tradus rapid într-o îmbunătățire a sentimentului pe piața acțiunilor din SUA. Îngrijorările legate de un nou val de presiuni inflaționiste s-au atenuat considerabil, permițând piețelor să se concentreze din nou asupra a ceea ce va fi probabil factorul cheie în zilele următoare, și anume politica Rezervei Federale și rezultatele financiare ale celor mai mari companii din sectorul tehnologic. Se pare că Wall Street a răsuflat ușurată și și-a îndreptat din nou atenția către temele care au alimentat piața bull de luni de zile.

Totuși, acesta este doar începutul unei săptămâni care se anunță a fi foarte solicitantă. Rezerva Federală își va încheia miercuri ședința de politică monetară. Decizia privind rata dobânzii în sine nu va surprinde probabil piețele, întrucât investitorii se așteaptă în proporție covârșitoare ca ratele să rămână neschimbate. Mult mai importante vor fi declarația de însoțire și conferința de presă susținută de președintele Fed, Kevin Warsh. În declarațiile anterioare, noul președinte al Fed a precizat clar că intenționează să se îndepărteze de orientările tradiționale privind politica monetară viitoare. În consecință, piețele vor analiza cu atenție fiecare cuvânt al lui Kevin Warsh, în încercarea de a evalua viziunea Fed asupra inflației, a solidității economiei SUA și a probabilității unor modificări viitoare ale ratei dobânzii.

În același timp, una dintre cele mai importante etape ale sezonului de raportare a rezultatelor financiare este în plină desfășurare. Microsoft și Meta urmează să-și prezinte rapoartele miercuri, urmate de Amazon și Apple joi. Puține seturi de rapoarte financiare au o importanță mai mare, întrucât aceste companii au fost principalii factori care au stat la baza recentei creșteri a indicilor bursieri americani.

Investitorii se vor concentra din nou asupra performanței companiilor din domeniul cloud computing și a operațiunilor legate de inteligența artificială. Piețele doresc confirmarea faptului că expansiunea puternică a continuat și în al doilea trimestru și că investițiile masive în AI încep să genereze randamente din ce în ce mai pozitive. Previziunile privind cheltuielile de capital vor atrage, de asemenea, o atenție considerabilă. În urma rezultatelor financiare ale Alphabet și a deciziei sale de a majora cheltuielile de capital pentru acest an, investitorii se așteaptă acum ca și alți giganți ai tehnologiei să urmeze o traiectorie similară.

Zilele următoare ar putea, așadar, să determine direcția Wall Street-ului pentru săptămânile următoare. Pe de o parte, piețele vor analiza semnalele transmise de Rezerva Federală. Pe de altă parte, investitorii vor evalua dacă cele mai mari companii din sectorul tehnologic își pot justifica în continuare valorile ridicate. Evoluțiile din Golful Persic rămân, de asemenea, un factor important. Deși încetarea focului a îmbunătățit semnificativ sentimentul pieței, iar influența evoluțiilor geopolitice asupra piețelor financiare s-a diminuat treptat, orice nouă escaladare ar putea totuși să sporească volatilitatea pieței, în special pe piața petrolului. În același timp, Wall Street pare să se fi adaptat la funcționarea într-un mediu caracterizat de un risc geopolitic ridicat și nu mai reacționează cu același nivel de anxietate observat cu doar câteva săptămâni în urmă. Dacă Fed menține un ton moderat, cele mai mari companii din domeniul tehnologiei înregistrează din nou rezultate financiare mai bune decât se aștepta, iar tensiunile din Orientul Mijlociu nu se intensifică, actuala redresare s-ar putea transforma într-o continuare a tendinței ascendente generale.

Sursa: XTB Research

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) înregistrează astăzi creșteri semnificative, îmbunătățirea stării de spirit de pe Wall Street fiind direct legată de suspendarea operațiunilor militare dintre Statele Unite și Iran, precum și de scăderea bruscă a prețurilor petrolului. Diminuarea îngrijorărilor privind o escaladare suplimentară a conflictului din Orientul Mijlociu i-a încurajat pe investitori să revină la activele de risc, reorientându-și atenția către fundamentele economice și sezonul de raportare a rezultatelor financiare aflat în desfășurare. Indicele S&P 500 se menține aproape de maximele istorice, iar revenirea de astăzi demonstrează cât de repede au profitat piețele de îmbunătățirea condițiilor geopolitice pentru a inversa aversiunea față de risc manifestată anterior.

Sursa: xStation5

Sursa: XTB Research

Știri despre companii

Acțiunile Broadcom (AVGO.US) au înregistrat o creștere de peste 2%, susținute de o îmbunătățire a sentimentului în sectorul semiconductorilor și de anunțurile privind un acord strategic cu Samsung. Gigantul tehnologic sud-coreean a semnat un memorandum de înțelegere în valoare de peste 200 de miliarde de dolari, care vizează furnizarea de memorie HBM utilizată în acceleratoarele AI de nouă generație ale Broadcom, precum și producția de cipuri avansate de 2 nanometri.

Acțiunile D Wave Quantum (QBTS.US) înregistrează o creștere de aproximativ 8% după ce compania a anunțat extinderea parteneriatului cu AT&T. Operatorul american de telecomunicații intenționează să utilizeze pe scară mai largă tehnologia de calcul cuantic a D Wave pentru a-și optimiza rețeaua și a susține sistemele autonome bazate pe AI. Potrivit companiei, tehnologia a contribuit deja la reducerea întreruperilor în serviciile oferite clienților. Extinderea cooperării cu AT&T reprezintă un alt indiciu că industria calculului cuantic se apropie de aplicații comerciale semnificative.

Applied Materials (AMAT.US) și Lam Research (LRCX.US) înregistrează, de asemenea, creșteri după ce HSBC a majorat țintele de preț pentru ambele companii. Analiștii au subliniat consolidarea cererii de echipamente pentru producția de semiconductori, mai ales pe fondul accelerării continue a investițiilor în infrastructura de AI.

Acțiunile Exxon Mobil (XOM.US) au înregistrat o scădere de aproximativ 2%, urmând tendința generală de slăbire din sectorul energetic, ca urmare a scăderii abrupte a prețurilor petrolului. Prețul țițeiului a scăzut după ce Statele Unite și Iranul au suspendat operațiunile militare, alimentând speranțele privind o soluție diplomatică și o reducere a tensiunilor din Orientul Mijlociu. O presiune suplimentară asupra prețurilor petrolului provine din așteptările că îmbunătățirea stabilității regionale ar putea permite reluarea transportului maritim fără restricții prin Strâmtoarea Hormuz.