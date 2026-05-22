Comentariu despre piața valutară: Dolarul rămâne puternic în fața mesajelor contradictorii din Orientul Mijlociu

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Graficul prețurilor petrolului a semănat ieri cu un roller coaster, pe fundalul numeroaselor anunțuri – deși nu neapărat consecvente – care vine de la Washington și Teheran. Piața încearcă să asimileze și să evalueze aceste informații în mod continuu, în timp ce amploarea reacțiilor la știrile de ultimă oră se reduce pe zi ce trece, mai ales pe piața valutară. Investitorii par puțin plictisiți de negocierile care se prelungesc și de anunțurile neconcludente.
De unde provine rezistența dolarului?
Așadar, deși se pare că optimismul privind progresul negocierilor dintre părți a crescut într-adevăr ușor în ultimele zile, dolarul rămâne în continuare puternic, iar perechea EURUSD se menține în jurul nivelului de 1,16. Puterea monedei americane se poate datora parțial reevaluării atitudinii acomodative, care, pe parcursul săptămânii, nu a avut loc doar în SUA, ci și în rândul celor mai mari economii. Amploarea creșterilor, estimată pentru acest an în cazul Statelor Unite, este, desigur, mult mai redusă decât în cazul zonei euro sau al Regatului Unit, dar această diferență s-a accentuat recent.
Ce sugerează datele macroeconomice recente?
În acest context, datele macroeconomice publicate în ultima săptămână nu au fost lipsite de semnificație. Am auzit vești pozitive pe frontul inflației din Marea Britanie, care, la fel ca datele pentru Zona Euro publicate la începutul lunii, contrastează clar cu ultimul raport din Statele Unite. Se pare că transmiterea imediată a prețurilor mai mari la energie către alte sectoare este mai dinamică de cealaltă parte a Oceanului în acest moment. Acest lucru îl pune într-o poziție incomodă pe Kevin Warsh, noul șef al Fed, față de care piețele se așteptau la o relaxare a politicii monetare. După ultimele Minute FOMC, care a arătat că situația de pe piața muncii din SUA s-a stabilizat oarecum, pare din ce în ce mai probabil că nu aripa „porumbelilor”, ci cea a „șoimilor” din cadrul Comitetului va câștiga terenAm primit, de asemenea, o valoare PMI neașteptat de slabă pentru Zona Euro, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la situația economică a comunității. Date deosebit de slabe au venit din Franța, unde indicatorul compozit indică o contracție a economiei. Dacă factorii de decizie ai BCE consideră aceste date, care de-a lungul anilor au fost foarte puternic corelate cu dinamica PIB-ului prezentată mai jos, ca fiind fiabile, acest lucru ar trebui să constituie un semnal pentru o prudență sporită în ceea ce privește înăsprirea rapidă a politicii monetare. Mai ales având în vedere că există puține indicii că efectele celei de-a doua runde, adică presiunea crescândă asupra prețurilor din partea cererii, sunt semnificative. Consiliul ar trebui să țină cont de majorările premature ale ratei dobânzii efectuate în 2011 sub președinția lui Trichet, pe care a trebuit să le corecteze ulterior prin reducerile lui Mario Draghi.
Sinteza piețelor: Acțiunile din sectorul tehnologic mențin piețele europene pe linia de plutire💡
Graficul zilei 🚨 Prețul grâului scade după o creștere masivă, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor datorită prognozelor privind precipitațiile din SUA
Speranțele privind un acord între SUA și Iran rămân ridicate, pe fondul creșterii burselor și al redresării pieței obligațiunilor
Date slabe privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie 🔎Ce urmează pentru GBPUSD?
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."