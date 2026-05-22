Comentariu despre piața valutară: Dolarul rămâne puternic în fața mesajelor contradictorii din Orientul Mijlociu

Graficul prețurilor petrolului a semănat ieri cu un roller coaster, pe fundalul numeroaselor anunțuri – deși nu neapărat consecvente – care vine de la Washington și Teheran. Piața încearcă să asimileze și să evalueze aceste informații în mod continuu, în timp ce amploarea reacțiilor la știrile de ultimă oră se reduce pe zi ce trece, mai ales pe piața valutară. Investitorii par puțin plictisiți de negocierile care se prelungesc și de anunțurile neconcludente.

De unde provine rezistența dolarului?

Așadar, deși se pare că optimismul privind progresul negocierilor dintre părți a crescut într-adevăr ușor în ultimele zile, dolarul rămâne în continuare puternic, iar perechea EURUSD se menține în jurul nivelului de 1,16. Puterea monedei americane se poate datora parțial reevaluării atitudinii acomodative, care, pe parcursul săptămânii, nu a avut loc doar în SUA, ci și în rândul celor mai mari economii. Amploarea creșterilor, estimată pentru acest an în cazul Statelor Unite, este, desigur, mult mai redusă decât în cazul zonei euro sau al Regatului Unit, dar această diferență s-a accentuat recent.

Ce sugerează datele macroeconomice recente?

În acest context, datele macroeconomice publicate în ultima săptămână nu au fost lipsite de semnificație. Am auzit vești pozitive pe frontul inflației din Marea Britanie, care, la fel ca datele pentru Zona Euro publicate la începutul lunii, contrastează clar cu ultimul raport din Statele Unite. Se pare că transmiterea imediată a prețurilor mai mari la energie către alte sectoare este mai dinamică de cealaltă parte a Oceanului în acest moment. Acest lucru îl pune într-o poziție incomodă pe Kevin Warsh, noul șef al Fed, față de care piețele se așteptau la o relaxare a politicii monetare. După ultimele Minute FOMC, care a arătat că situația de pe piața muncii din SUA s-a stabilizat oarecum, pare din ce în ce mai probabil că nu aripa „porumbelilor”, ci cea a „șoimilor” din cadrul Comitetului va câștiga teren

Am primit, de asemenea, o valoare PMI neașteptat de slabă pentru Zona Euro, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la situația economică a comunității.

Date deosebit de slabe au venit din Franța, unde indicatorul compozit indică o contracție a economiei.