Decizia lui Trump de a trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia va susține piața bursieră poloneză?

Bursa poloneză a primit un nou impuls, contractul futures W20 crescând astăzi cu aproximativ 0,8% înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare. În timp ce acțiunile din majoritatea țărilor europene se tranzacționează astăzi mixt, un factor cheie care susține sentimentul în Polonia pare a fi decizia lui Donald Trump de a desfășura încă 5.000 de soldați americani în țară.

Recent, SUA au retras aproximativ 5.000 de soldați din Germania, deși rămâne neclar dacă anunțul se referă la aceleași unități sau la desfășurări complet noi. Incertitudinea legată de acest scenariu a persistat timp de câteva zile după ce Pentagonul a suspendat inițial planurile de rotație a trupelor care implicau Polonia.

Conform noului acord, Polonia ar deveni a doua țară ca mărime care găzduiește prezența militară americană în Europa. Germania găzduiește în prezent aproximativ 30.000 de soldați americani, comparativ cu aproximativ 12.000 în Italia și 10.000 în Marea Britanie.

Pentru investitorii globali, o astfel de decizie poate fi interpretată ca un semn al angajamentului puternic al SUA față de apărarea Poloniei, al relațiilor solide de alianță militară și al unei garanții importante de securitate pentru țară. Un pas suplimentar care ar putea îmbunătăți semnificativ sentimentul ar fi înființarea unei baze militare permanente a SUA în Polonia. Președintele polonez Karol Nawrocki a indicat deja că intenționează să promoveze o astfel de măsură în cadrul discuțiilor cu Donald Trump. În ciuda anunțului președintelui american, detaliile privind desfășurarea celor 5.000 de soldați americani suplimentari nu au fost încă dezvăluite.