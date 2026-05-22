Speranțele privind un acord între SUA și Iran rămân ridicate, pe fondul creșterii burselor și al redresării pieței obligațiunilor

Piețele financiare din străinătate au înregistrat o creștere aproape istorică care continuă și în prezent, fapt ce justifică semnele de întrebare ce apar referitoarea la celebrul proverb „Vinde în mai și pleacă". Poate acesta să se aplice în perioada vacanței de vară din acest an? Deși sezonalitatea de vară nu este favorabilă pentru Wall Street (mai ales înaintea alegerilor intermediare din toamnă), aceasta ar putea fi o perioadă promițătoare pentru Bursa de Valori București. Mai presus de toate, indicele WIG a arătat o corelație destul de limitată cu sentimentul investitorilor din SUA în ultimele trimestre și pare mai dependent de economia poloneză, de perspectivele de politică ale NBP și de starea globală a piețelor din țările emergente, de indicele dolarului și de titlurile de stat. Dinamica tuturor factorilor-cheie pentru investitorii polonezi rămâne favorabilă creșterii economice în această etapă a ciclului, deși indicii bursieri și acțiunile sunt supuși volatilității cauzate de schimbările în sentimentul investitorilor. Este puțin probabil ca ratele dobânzilor din Polonia să crească în viitorul previzibil – prețurile energiei creează un „șoc extern al ofertei", care distinge clar saltul inflaționist de perioada 2022-2023. Este important de menționat că WSE ar putea fi sensibilă la orice știri pozitive privind negocierile dintre SUA și Iran și prețurile energiei. Dacă conflictul din Orientul Mijlociu s-ar normaliza, acest lucru ar putea duce la o creștere a interesului pentru piețele emergente și, în consecință, la expunerea la indicii polonezi – în special mWIG40 și sWIG80, deoarece o astfel de întorsătură a evenimentelor ar declanșa probabil o luare masivă de profituri pe acțiunile Orlen (și, prin urmare, probabil și pe WIG20), care au crescut la niveluri record de peste 137 PLN pe acțiune. În mod similar, orice știre privind o creștere a prezenței militare americane în Polonia ar putea fi percepută extrem de pozitiv de piețe. Un astfel de scenariu nu pare imposibil astăzi, având în vedere relațiile dintre Washington și Varșovia și recenta reducere a prezenței militare în Germania. Americanii ar putea fi interesați să-și deplaseze ușor centrul de greutate spre est, afirmându-și poziția de negociere față de Europa de Vest. În mod similar, rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului ar putea fi neutru pentru Polonia în cel mai rău scenariu, iar în cel mai bun scenariu ar putea fi chiar perceput cu optimism, ca un semnal al unei probabilități crescânde de îmbunătățire a relațiilor dintre SUA și Vechiul Continent. Dinamica negocierilor dintre Washington și Teheran s-a accelerat în ultimele zile, iar oferta revizuită a Iranului primită ieri de SUA ar putea sugera că țara este dispusă să pună capăt conflictului înainte de vară, acceptând condiții mai puțin atractive pentru un acord de pace în contextul blocadei actuale a Marinei SUA. Prin urmare, perioada de vară nu trebuie neapărat să fie una proastă pentru Bursa de Valori din Varșovia (GPW), chiar dacă indicii americani sunt supra-cumpărați și investitorii plătesc „scump" pentru acțiunile giganților americani. Mai mult, evaluările ridicate și dezechilibrul structural în capitalizarea companiilor americane în comparație cu „restul lumii" ar putea susține fluxurile de capital sistemice în afara SUA și către companii în dezvoltare dinamică din Europa, inclusiv Polonia. În timp ce „vinde în mai și pleacă" pare să reprezinte un risc real pentru indicii americani, situația pentru GPW este mai complexă, iar fundamentele pentru următoarele câteva luni — mai puțin afectate de sezonalitate — par favorabile, în special pentru indicii companiilor de capitalizare medie și mică.

