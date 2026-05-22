Graficul zilei 🚨 Prețul grâului scade după o creștere masivă, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor datorită prognozelor privind precipitațiile din SUA

Piața grâului a intrat recent într-o fază de creșteri foarte dinamice, după ce Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) a publicat prognoze extrem de slabe pentru recolta de grâu de iarnă din sezonul 2026/27. Amploarea revizuirilor în sens descendent a surprins chiar și pe cei mai pesimiști participanți la piață și a declanșat o puternică revenire pe piețele futures. În ciuda acestui fapt, contractele futures pe grâu de la CBOT au scăzut recent sub nivelul de 650. Pe de altă parte, potrivit ADM Investor Services, sosirea precipitațiilor în principalele regiuni de cultivare din SUA a neutralizat în mare măsură îngrijorările anterioare privind reducerea stocurilor de cereale. Interesul potențial de cumpărare din partea Chinei este în prezent mai mult decât compensat de îmbunătățirea condițiilor meteorologice în întreaga țară.

Centrul de Prognoză Climatică al SUA (NOAA) prevede precipitații peste medie în zona Great Plains în următoarele 8-14 zile, îmbunătățind perspectivele recoltelor. Între timp, AgResource observă că marii traderi speculativi își reduc expunerea pe poziții long înainte de weekend și pe fondul incertitudinii politice actuale. Probleme cu recoltele și activitate speculativă? Cea mai mare problemă rămâne situația meteorologică catastrofală din sudul Câmpiilor SUA. Lunile de secetă au afectat grav regiunile responsabile de producția de grâu roșu de iarnă, în special vestul Kansasului, estul Colorado și zona Panhandle. USDA estimează producția totală de grâu de iarnă din SUA la doar 1,048 miliarde de busheli, în scădere cu 25% față de sezonul precedent și cel mai scăzut nivel din 1965. Este important de menționat că estimarea inițială a USDA a fost cu aproximativ 160 de milioane de busheli sub prognoza medie a analiștilor. Grâul roșu de iarnă a fost cel mai grav afectat. Producția pentru acest segment este estimată la 514,8 milioane de busheli, în scădere cu până la 36% față de anul precedent. În Kansas — statul cheie pentru producția de grâu din SUA — USDA se așteaptă la randamente medii de doar 37 de busheli pe acru, comparativ cu 51 de busheli cu un an în urmă.

Piața a reacționat la deteriorarea condițiilor de recoltă încă de la începutul anului, dar raportul USDA din mai a declanșat ultima etapă de creștere. Dacă perspectivele privind oferta continuă să se înrăutățească, piața ar putea încerca să extindă și mai mult mișcarea ascendentă.

Din punct de vedere fundamental, piața a beneficiat și de sprijinul echilibrului global între cerere și ofertă. USDA se așteaptă la recolte mai mici nu numai în SUA, ci și în rândul marilor exportatori, precum Argentina, Australia și Canada. Ca urmare, se estimează că stocurile globale de grâu vor scădea cu aproximativ 1,5%, în timp ce stocurile finale din SUA sunt așteptate să scadă cu 17%, până la 775 de milioane de busheli — cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani.

Paradoxal, însă, prețurile mai mari încep să reducă competitivitatea grâului american pe piețele de export. Raliul din primăvară a împins prețurile grâului de iarnă din SUA cu mult peste ofertele rusești. USDA prognozează că exporturile de grâu din SUA în sezonul 2026/27 vor scădea cu 15% față de maximele pe cinci ani înregistrate cu un sezon mai devreme, ajungând la 762 de milioane de busheli.

În același timp, USDA estimează că prețul mediu obținut de fermierii americani va crește la 6,50 USD pe bushel, cu 1,50 USD mai mult decât în sezonul 2025/26. Pentru producători, acest lucru creează oportunități atractive de vânzare. Evoluțiile actuale ale prețurilor sunt determinate în mare măsură de activitatea fondurilor speculative. Multe fonduri dețineau anterior poziții short semnificative pe grâu, iar acoperirea agresivă a pozițiilor short poate declanșa o evoluție extrem de volatilă a prețurilor. Cu toate acestea, istoria arată că raliurile la grâu se estompează adesea relativ repede, deoarece fondurile sunt de obicei reticente în a menține poziții long pe perioade îndelungate. WHEAT (Interval D1) Sursa: xStation 5 Sursa: NOAA

