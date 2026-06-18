Comentariu despre piața valutară: Dolarul se află pe o tendință ascendentă după decizia Fed

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Până de curând, investitorii încă se puteau întreba dacă Rezerva Federală are într-adevăr marjă de manevră pentru a relaxa rapid politica monetară. După decizia de ieri a Fed, un astfel de scenariu pare mult mai puțin probabil. Ratele dobânzilor au rămas neschimbate, exact așa cum se aștepta piața, dar restul anunțului a fost mult mai puțin plăcut pentru cei care sperau la o schimbare rapidă către reduceri. Fed a revizuit în sus traiectoria prevăzută a ratelor dobânzilor, a majorat în mod clar așteptările privind inflația și a eliminat din comunicat fragmente care sugerau o atitudine mai timpurie față de relaxarea politicii monetare. Este vorba de o clasică „menținere în stil hawkish” – aparent fără mișcări vizibile, dar cu un semnal clar că banca centrală nu se va grăbi să vină în ajutorul piețelor. Pentru dolar, aceasta este o situație favorabilă, deoarece traiectoria mai ascendentă a ratelor dobânzilor și revenirea mai târzie a inflației la țintă întăresc argumentul în favoarea menținerii unor randamente mai ridicate în SUA. Totuși, nu totul este atât de neechivoc „hawkish” pe cât ar putea părea din descrierea în sine. Fed și-a redus prognoza privind creșterea economică a SUA pentru 2026 de la 2,4% la 2,2%, ceea ce ne reamintește că nici măcar cea mai mare economie a lumii nu este rezistentă la o perioadă mai îndelungată de politică monetară restrictivă. Acesta nu este încă un semnal de alarmă, deoarece piața muncii rămâne puternică, iar prognoza privind șomajul a fost chiar ușor redusă. Dar investitorii au primit, în același timp, un mix interesant: inflație mai mare, creștere economică mai redusă și o piață a muncii încă solidă. Cu alte cuvinte, Fed poate adopta un ton dur, deoarece economia încă rezistă. Întrebarea este: cât timp? Totuși, Kevin Warsh a fost cel mai interesant din istorie. Noul președinte al Fed a făcut ceea ce susținătorii unui dolar puternic se așteptau la începutul conferinței: a subliniat că inflația este încă prea ridicată, ținta de 2% rămâne intactă, iar Fed dispune atât de instrumentele, cât și de determinarea necesare pentru a o atinge. Dar, o clipă mai târziu, a început să adopte o abordare mult mai subtilă. A încercat să convingă piețele că scenariul nu era o promisiune, ci mai degrabă o schiță. Acest lucru este important deoarece Warsh, pe de o parte, a acceptat mesajul „hawkish” al Comitetului, dar, pe de altă parte, nu a dorit să închidă ușa unei posibile schimbări de curs. Pe scurt: dolarul are motive întemeiate să se aprecieze, dar nu a primit nicio garanție că Fed va adopta o politică dură cu orice preț. Am auzit, de asemenea, comentarii privind acordarea de atenție „surselor alternative de date” și îmbunătățirea procesului de colectare a acestora. În acest context, petrolul capătă o importanță deosebită. Chiar Fed a recunoscut că o parte din presiunea inflaționistă actuală se datorează șocurilor de ofertă, inclusiv prețurilor la energie. Așadar, dacă situația geopolitică începe să se calmeze și prețurile petrolului continuă să scadă, Warsh ar putea spune piețelor peste câteva luni: condițiile s-au schimbat, așa că ne putem răzgândi și noi. Nu ar fi o revenire la politica „dovish”, ci mai degrabă un „semn cu ochiul” în direcția Wall Street și a pieței obligațiunilor. Faptele sunt următoarele: Fed a revizuit în sens ascendent traiectoria ratelor dobânzilor și nu prevede o revenire a inflației la ținta stabilită înainte de 2028. Dar dacă petrolul contribuie într-adevăr la reducerea inflației, întregul mesaj „hawkish” s-ar putea dovedi mai puțin durabil decât sugerează chiar proiecțiile.

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