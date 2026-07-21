Rezumatul zilei: Creștere a sectorului semiconductorilor pe fondul turbulențelor geopolitice

SUA Piața bursieră americană încheie ședința de marți cu creșteri semnificative. Cel mai performant dintre contractele futures pe indici este US100, cu o creștere de aproape 2%, urmat de contractele futures pe Russell 2000, care au înregistrat o creștere de peste 1%.

Orientul Mijlociu rămâne unul dintre principalii factori care influențează prețurile. Sentimentul privind perspectivele conflictului este mixt. Intensificarea schimburilor de focuri și a atacurilor asupra infrastructurii alternează cu propuneri pentru un nou armistițiu.

SUA introduc tarife suplimentare împotriva Canadei. În ciuda caracterului selectiv și a impactului economic relativ redus al noilor tarife, mulți analiști, jurnaliști și investitori consideră că acesta ar putea fi doar începutul unui nou val de tarife introduse de Donald Trump.

Potrivit, printre alții, Axios, guvernul SUA se află, se pare, în etapa preliminară a dezbaterilor privind o interdicție care vizează modelele de AI deschise, un răspuns direct la lansarea modelului K3 al Chinei. Știri despre companii, SUA: General Motors (GM.US): Conglomeratul auto american a înregistrat rezultate surprinzător de solide pentru trimestrul al doilea din 2026. Veniturile s-au ridicat la 48 de miliarde de dolari, față de estimările de 47 de miliarde de dolari, iar profitul pe acțiune (EPS) a atins 3,57 dolari, față de aproximativ 3,2 dolari cât se aștepta. Un aspect deosebit de pozitiv este creșterea cu câteva procente a previziunilor pentru întregul an fiscal în ceea ce privește indicatorii operaționali cheie. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 3%.

Nebius (NBIS.US): Unul dintre liderii sectorului „neo-cloud” înregistrează o creștere de peste 17% după ce Nvidia a dezvăluit că deține o participație de 9,3% în companie.

Eli Lilly (LLY.US): Compania a fost dată în judecată de Novo Nordisk. Conform informațiilor publicate, grupul farmaceutic danez acuză Eli Lilly de o serie de practici neloiale și anti-consumator, legate în principal de marketing. Până în prezent, Eli Lilly nu a făcut niciun comentariu. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 1%.

Northrop Grumman (NOC.US): Compania americană din domeniul apărării și-a prezentat rezultatele. În ciuda veniturilor și a comenzilor record, scăderea marjei operaționale de la 13,8% la 10% a dus la o scădere de aproape 8%, care s-a redus la aproximativ 2% pe măsură ce sesiunea a avansat.

3M (MMM.US): Compania a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026, care au depășit semnificativ așteptările pieței. O creștere clară a câștigului pe acțiune (EPS) la 2,24 USD și a veniturilor la 6,5 miliarde USD a fost însoțită de o revizuire în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an, ceea ce a dus la un salt de aproximativ 7% la deschiderea ședinței de tranzacționare.

SaaS: Morgan Stanley a publicat o serie de rapoarte și recomandări pentru companiile din sectorul SaaS. În ciuda aspectelor pozitive evidențiate și a unei perspective „atractive” asupra sectorului în ansamblu, piața s-a concentrat aproape exclusiv pe aspectele negative, iar acțiunile din acest sector au înregistrat scăderi cuprinse între 1% și 4%. Europa Sentimentul pozitiv s-a extins și în Europa. Cele mai puternice creșteri se înregistrează în indicele W20 din Polonia și în indicele DE40 din Germania.

Goldman Sachs și-a majorat prognoza privind prețurile gazelor naturale din Europa cu o medie de 10% până la 15% în trimestrul al treilea și al patrulea din 2026.

Cele mai mari mișcări din Euro Stoxx 50 de astăzi se înregistrează la acțiunile din sectorul tehnologic și industrial, care sunt în creștere, și la cele din sectorul financiar și al telecomunicațiilor, care sunt în scădere. Știri despre companii, Europa: ASML se află în fruntea câștigătorilor, susținută de o revenire a sectorului semiconductorilor după volatilitatea recentă.

Siemens Energy crește cu peste 2%, iar TotalEnergies înregistrează o creștere de aproximativ 2%, beneficiind de o revenire a prețurilor petrolului și gazelor.

Novartis înregistrează câștiguri după ce rezultatul său operațional din trimestrul al doilea (5,94 miliarde USD) a depășit așteptările pieței, în ciuda unei scăderi de 50% a vânzărilor de Entresto din cauza concurenței generice.

Julius Baer scade cu 4%, în ciuda unor intrări nete mai bune

Schindler scade cu 5% după venituri trimestriale mai slabe.

Compania norvegiană Vaar Energi achiziționează BlueNord pentru aproximativ 1,33 miliarde USD, creând astfel cel mai mare producător independent de petrol și gaze din Europa. Acțiunile ambelor companii cresc cu aproximativ 5%, respectiv 6%.

Wienerberger scade cu 4% după ce a avertizat asupra unor câștiguri mai slabe pentru întregul an 2026. Forex Pe piața valutară, atenția se îndreaptă către dolarul american și euro, care, într-o mișcare rară, cresc simetric față de restul coșului valutar. Aceste creșteri sunt de aproximativ 0,3%. Acest fenomen este determinat în principal de schimbările în așteptările privind ratele dobânzilor și inflația în marile economii. Mărfuri Tensiunile persistente și, în unele zone, în creștere din Orientul Mijlociu, inclusiv blocada declarată de Houthi asupra Mării Roșii, susțin prețurile hidrocarburilor. Petrolul Brent crește cu peste 2% și revine peste nivelul de 91 USD.

În rândul metalelor prețioase, argintul se remarcă prin creșteri puternice, de peste 4%. Această evoluție poate fi determinată nu doar de îngrijorările crescânde legate de Orientul Mijlociu și de prețurile petrolului, ci ar putea fi și un semn al unei capitulări (cel puțin parțiale) sub pragul de 60 USD, creând o oportunitate pentru o corecție ascendentă abruptă de scăderi. Criptomonede Sentimentul pozitiv de pe piața de acțiuni în ansamblu se răsfrânge în mod evident asupra criptomonedelor. Bitcoin crește cu peste 1% și revine peste pragul de 66.000 USD. Ethereum are o performanță mai slabă, deși este totuși în creștere, tranzacționându-se peste 1.910 USD. Solana înregistrează scăderi marginale și rămâne în jurul valorii de 77,7 USD.



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