Comentariu despre piața valutară: Orientul Mijlociu susține puterea yenului

Yenul japonez rămâne astăzi sub presiune de vânzare, în ciuda semnalelor relativ „hawkish" din partea autorităților monetare japoneze. Koji Nakamura, reprezentant al Băncii Japoniei, și-a reafirmat vineri în parlament disponibilitatea de a continua ciclul de majorări ale ratei dobânzii, în cazul în care previziunile economice ale băncii centrale se vor concretiza. Piețele anticipează deja o probabilitate de aproximativ 70% pentru o nouă majorare a ratei dobânzii la ședința din 27-28 aprilie, oferind un sprijin fundamental semnificativ pentru yen. În plus, ministrul de finanțe Satsuki Katayama a avertizat în mod explicit participanții la piața valutară împotriva mișcărilor speculative, iar diplomatul japonez specializat în schimburi valutare, Atsushi Mimura, a emis cel mai dur avertisment de intervenție de până acum – toate acestea în contextul în care USDJPY se menține în jurul nivelului psihologic de 160. Merită menționat faptul că BOJ a pus capăt unui deceniu de relaxare cantitativă masivă în 2024 și a majorat rata de referință la un maxim de 30 de ani de 0,75% în decembrie, adoptând o retorică fără echivoc de tip „hawkish". Cu toate acestea, presiunile geopolitice se dovedesc a fi mai puternice decât argumentele fundamentale. Yenul s-a depreciat față de dolar de când au început atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, pe 28 februarie. Japonia – o economie puternic dependentă de importurile de petrol din Orientul Mijlociu – resimte efectele conflictului în mod deosebit de acut: încrederea mediului de afaceri s-a deteriorat în martie în toate cele 10 sectoare studiate de Teikoku Databank pentru prima dată din septembrie 2023, iar indicele PMI al sectorului serviciilor S&P Global pentru martie a scăzut la un minim de trei luni, pe fondul unei încrederi a mediului de afaceri aflate la un minim din perioada pandemiei. WTI a urcat la 112 dolari/baril, iar Brent a urcat la peste 109 dolari/baril, crescând semnificativ costurile importurilor de energie și complicând eforturile Băncii Japoniei de a găsi un echilibru între riscurile inflației determinate de creșterea costurilor și încetinirea creșterii economice. Cererea de active refugiu, în special pentru dolar, neutralizează efectiv mesajele agresive venite de la Tokyo. Situația este complicată și mai mult de criza din cadrul NATO, care devine un alt factor care stimulează cererea de dolar ca monedă de rezervă. Amenințările lui Trump de a retrage Statele Unite din Alianța Nord-Atlantică — determinate de frustrarea față de lipsa de sprijin din partea aliaților europeni în ceea ce privește deschiderea Strâmtorii Ormuz — adâncesc diviziunea dintre Washington și Europa, care era deja în creștere din cauza tarifelor, a pretențiilor asupra Groenlandei și a unei poziții ambigue față de Rusia. Analiștii consideră că NATO se confruntă cu cea mai gravă criză de la înființare, ceea ce consolidează și mai mult dolarul ca monedă de siguranță globală. În acest context, chiar și perspectiva reală a unei intervenții valutare din partea Tokyo are o putere de descurajare limitată până când apetitul geopolitic pentru dolar va ceda locul unui sentiment de piață mai calm.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."