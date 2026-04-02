Comentariu despre piața valutară - Piața petrolului nu mai are încredere în Trump

Evenimentul cheie al acestei săptămâni nu vor fi datele privind piața muncii din SUA, care vor fi publicate mâine, când majoritatea piețelor financiare vor fi închise, chiar înainte de sărbătorile de Paște. Cel mai important eveniment a trecut deja și a fost discursul lui Donald Trump adresat poporului american, în care urma să anunțe o mare victorie asupra Iranului și revenirea prețurilor scăzute la combustibili. De fapt, nimic de genul acesta nu s-a întâmplat, iar prețurile petrolului ar putea închide la cele mai ridicate niveluri de la începutul conflictului. Prețurile ridicate ale petrolului înseamnă o potențială revenire a inflației ridicate, ceea ce are un impact enorm asupra scăderii cotațiilor metalelor prețioase și a indicilor bursieri, dar, în același timp, influențează pozitiv dolarul american.
După cum se poate observa, Trump nu a reușit să pună capăt războiului din Iran înainte de Paște. Merită amintit că promisiuni similare au fost făcute anul trecut, când războiul din Ucraina urma să se încheie chiar înainte de sărbători.
Donald Trump declanșează conflicte pe diverse fronturi. Anul trecut s-a concentrat pe comerțul internațional, iar anul acesta s-a mutat pe câmpul de luptă. În discursul său, Trump nu a indicat o dată concretă pentru sfârșitul războiului, dar a anunțat bombardamente intense asupra Iranului în următoarele 2-3 săptămâni. De asemenea, nu a vorbit despre planul de deschidere a Strâmtorii Ormuz, care este esențială pentru securitatea energetică a întregii lumi.
În zilele următoare, în diferite regiuni ale lumii vor ajunge ultimele livrări din țările din Golful Persic, care au reușit să plece cu încărcătura încă înainte de închiderea „neoficială” a strâmtorii. Dacă războiul nu se va încheia până la jumătatea lunii aprilie, piața va începe să se confrunte cu o penurie de petrol sau gaze, ceea ce ar putea duce la creșteri suplimentare, chiar până la maxime istorice de aproximativ 150 de dolari pe baril. În același timp, dacă războiul s-ar termina astăzi, nu ne vom mai întoarce la niveluri scăzute. În scenariul cel mai optimist, piața va fi relativ echilibrată, iar prețul barilului va scădea la aproximativ 80 de dolari. Un astfel de nivel va provoca oricum o revenire clară a inflației la nivel mondial.Revenirea inflației este sigură; întrebările cheie se referă la cât de puternică va fi și cât timp ne va mai chinui. Acestea sunt, desigur, întrebări dificile, mai ales pentru băncile centrale. Unele dintre ele nu și-au atins încă ținta de inflație după criza energetică din 2022, iar acum trebuie să se confrunte cu o altă criză. Întreaga situație începe să amintească de anii '70, când, spre sfârșitul acestora, Statele Unite au trebuit să facă față unei crize inflaționiste și mai grave. Deși inflația excesiv de ridicată nu este benefică nici măcar pentru dolarul american, în cazul unei crize reale, această monedă nu va avea practic concurență pe piață. Statele Unite sunt relativ sigure din punct de vedere energetic, sunt departe de conflict și, în plus, au în continuare rate ale dobânzii ridicate, care încurajează capitalul să se orienteze în active sigure în perioadele de incertitudine. Dacă inflația va crește, dolarul ar putea deveni din nou scump, ceea ce, desigur, va amplifica efectul scumpirii materiilor prime energetice.
