Comentariu despre piața valutară – ratele dobânzilor din Europa sunt deja în creștere

Aspecte esențiale BCE majorează ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază

Starea de spirit se îmbunătățește în perspectiva începerii Cupei Mondiale din SUA

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Vremurile în care ratele dobânzilor din Europa au rămas limitate la un nivel maxim de aproximativ 0% timp de ani de zile s-au încheiat, poate definitiv. Ieri, BCE le-a majorat pentru prima dată în aproape trei ani, punând capăt unei perioade de stabilitate de un an. Totuși, acest eveniment a fost eclipsat de volatilitatea de pe piața americană și de debutul iminent al SpaceX. Decizia BCE nu a fost o surpriză și, prin urmare, nu a provocat o reacție majoră a pieței. Banca își comunică bine intențiile, iar piețele se pregătesc pentru o astfel de mișcare încă din martie. Deși aceasta reprezintă o înăsprire a politicii monetare pentru piață, este important faptul că, cel puțin pentru moment, nu înseamnă o serie de majorări care ar amenința să arunce economia în recesiune. Reamintim că, ca răspuns la valul de inflație post-COVID, banca a majorat rata dobânzii la depozite până la 4%, iar acum a crescut de la 2 la 2,25%. Deși banca și-a modificat puțin mai mult proiecțiile în direcția stagflației (majorând proiecția inflației și reducând creșterea economică), acestea nu sunt schimbări majore și este evident că piața va evalua evoluția ulterioară a situației după potențialele complicații rezultate din conflictul din Orientul Mijlociu. Astfel, nu este o decizie revoluționară pentru piața valutară și reprezintă mai degrabă un factor de stabilizare a cotațiilor EURUSD decât un impuls ascendent. Între timp, sentimentul pieței a fost dominat de tot ceea ce se întâmplă în SUA. Președintele Trump a amenințat mai întâi cu noi atacuri asupra Iranului, pentru a le anula ulterior, ceea ce a contribuit la euforia investitorilor care s-au întors după câteva zile de vânzări. Cu toate acestea, rămâne întrebarea cât va dura această situație. Pare evident că Trump nu a vrut să strice atmosfera din două motive: începutul Cupei Mondiale, la care SUA este co-gazdă, și debutul de astăzi al SpaceX. Acesta din urmă a atras un mare interes din partea investitorilor de retail, iar un IPO eșuat ar putea avea consecințe semnificative pe piață pentru coada de așteptare a altor jucători foarte mari. Din punct de vedere al datelor, astăzi avem publicarea indicelui Universității din Michigan (și așteptările de inflație care îl însoțesc), care a rămas foarte scăzut pentru o lungă perioadă de timp, dar acest lucru nu se traduce printr-un colaps al cererii de consum, astfel încât importanța sa pentru cotații este în scădere.

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