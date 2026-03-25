Comentariu despre piața valutară: Speranțele pentru pace în Orientul Mijlociu cresc

Ratele dobânzilor la obligațiunile americane scad pe fondul scăderii prețului petrolului de la aproximativ 110 USD vinerea trecută la 94 USD în prezent precum și al perspectivelor de dezamorsare a conflictului din Orientul Mijlociu. Postul israelian Channel 12 a informat ieri că partea americană ar fi fost interesată de un armistițiu de 30 de zile cu Iranul și, prin intermediul Pakistanului, a transmis Teheranului un plan în 15 puncte, menit să conducă la încetarea conflictului armat. În ciuda asigurărilor date de Israel și Statele Unite cu privire la distrugerea aproape completă a stocurilor de rachete iraniene și la loviturile asupra sectorului industrial și militar, nu Iranul a făcut primul pas pentru a stinge conflictul. Rămâne să sperăm că planul în 15 puncte prezentat Iranului nu este inspirat de unul similar, prezentat Ucrainei, și că Teheranul va fi dispus să facă concesii.
În teorie, Iranul ar trebui să fie mai dovish deoarece, spre deosebire de Ucraina, nu are acces liber la baza industrială și militară a aliaților, iar Asia, în special China, este cu siguranță interesată de o încheiere rapidă a conflictului. În practică, însă, Iranul ar putea să nu fie deloc interesat de o „capitulare” în condițiile impuse de SUA, dacă presupunem că încă deține potențialul de a destabiliza regiunea, iar elitele și societatea sa sunt dispuse să se sacrifice și să opună o rezistență acerbă americanilor. Comandamentul iranian este conștient că Statele Unite pot simți presiunea unei încheieri mai rapide a conflictului, având în vedere creșterea prețurilor la energie și ciclul electoral dinaintea alegerilor din toamnă pentru Congres. O înfrângere la alegerile din toamnă i-ar putea costa scump pe republicani. În consecință, Iranul ar putea negocia într-un mod mai dur și nu este sigur dacă acest lucru va fi pe placul administrației Trump.
Există încă șansa ca Teheranul să nu accepte condițiile, iar faptul că niciun fel de despăgubiri pentru pagubele produse nu intră în discuție pare evident. Declarațiile de ieri ale președintelui SUA ar putea indica faptul că Washingtonul a început un joc psihologic și de piață. Laudele aduse „noilor” elite iraniene nu costă nimic, dar pot contribui la scăderea prețurilor petrolului, chiar dacă nu au nimic de-a face cu realitatea. De fapt, numărul acestor comentarii ar putea crește în zilele următoare, iar Trump va folosi toate trucurile de negociere posibile pentru a limita creșterea prețurilor la produsele energetice.
Între timp, soldații americani din grupul USS Tripoli se vor afla vineri în apropierea Iranului, iar comando-urile din Divizia 82 Aero, staționată la Fort Bragg, urmau să fie mobilizate pentru a fi transportate în Orientul Mijlociu. Se pare că administrația americană, folosind metoda „bățului și morcovului”, dorește să ofere Iranului o șansă de a opri luptele și vrea să afle la ce concesii ar putea fi de acord Teheranul în această etapă.
Bățul, sub forma unui desant american și a unei potențiale preluări a insulei Chark, esențială pentru exporturile iraniene, ar putea funcționa, deși pare puțin probabil ca Iranul să fie dispus să accepte oferta fără a primi nimic semnificativ în schimb din partea Statelor Unite. Se pare însă că, deja în acest stadiu, cel puțin „minimul” obiectiv al Washingtonului a fost atins, ceea ce, în contextul alegerilor viitoare, s-ar putea dovedi un scenariu de „victorie aparentă” „necesar” de acceptat, pe care Trump a decis să-l prezinte deja ieri. Dacă Iranul va face concesii, „necesitatea” unei noi intervenții militare în Iran ar putea fi amânată cu cel puțin câțiva ani, deși Trump susținea înainte de operațiune că obiectivul său este să „nu se mai întoarcă niciodată” la această chestiune. Potențialul militar iranian, în măsura în care nu a fost eliminat strategic, a suferit probabil foarte grav, iar refacerea capacităților pierdute va dura ani de zile.
Dacă Statele Unite vor considera că, în acest stadiu, raportul dintre beneficii și riscuri ale continuării războiului este optim, ar trebui să asistăm la o dezescaladare treptată. Totuși, acest lucru se va întâmpla doar cu condiția ca Iranul să nu „exagereze” cu poziția sa de negociere și să nu fie hotărât să mențină blocada Strâmtorii Ormuz, în ciuda unei posibile propuneri de încetare a luptelor. Dacă SUA va considera că Iranul se simte în continuare prea puternic și urmărește cu încăpățânare o poziție de negociere mai bună, am putea asista la un nou val de escaladare, orientat către o victorie strategică. Un astfel de scenariu ar provoca, fără îndoială, perturbări suplimentare pe piața energiei și o creștere a prețurilor petrolului. În prezent, acest scenariu nu este exclus, dar în ultimele zile au crescut șansele unei „stingeri” lente a conflictului și, ceea ce este interesant, în această privință, se pare că Statele Unite sunt cele care fac primul pas înapoi. Pentru Teheran, acest lucru poate fi un semn că fereastra de timp pentru desfășurarea unui „război controlat” de către Washington se închide încet, oferind potențial Iranului o carte mai puternică în negocieri.
Rezumatul zilei: A cincea săptămână de scăderi pe Wall Street
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (27.03.2026)
Scurgerea de informații de la Anthropic și o vânzare masivă în sectorul securității cibernetice
Unity crește cu 10% 🚨 O revoluție în cadrul companiei?
