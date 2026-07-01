Comentariu despre piața valutară: Trei monede, o singură temă. Dolarul în ascensiune!

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Piața valutară intră în luna iulie cu o temă principală clar conturată – Fed-ul cu orientare „hawkish”, condus de Kevin Warsh, care va domina sentimentul pieței chiar înainte de datele NFP de vineri. Fed și dolarul: tendința „hawkish” rămâne în joc Dolarul american continuă să se aprecieze de o lună, indicele DXY menținându-se peste 101 puncte, cel mai ridicat nivel de peste un an, impulsionat de așteptările crescânde privind majorările ratei dobânzii. Piața contractelor futures ale Fed evaluează acum la doar 17,3% șansa de a menține ratele neschimbate la ședința din decembrie, cu o probabilitate de 82,7% pentru o majorare, ceea ce până acum o lună părea mai puțin probabil. Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 2 ani au crescut cu 18 puncte de bază de la ultima ședință a FOMC, iar Warsh, care își face debutul la BCE în Sintra, ar putea intensifica astăzi și mai mult discursul de înăsprire monetară, mai ales în contextul în care inflația IPC se menține peste 4%. Cu toate acestea, raportul NFP de joi va constitui un test cheie pentru acest scenariu – datele solide privind piața muncii (inclusiv un număr surprinzător de mare de posturi vacante JOLTs, de 7,59 milioane) nu vor face decât să consolideze convingerea că Fed mai are încă marjă de manevră pentru înăsprirea politicii sale monetare. Yenul japonez: o chestiune de timp cu marjă de manevră limitată Yenul rămâne cea mai „strânsă” monedă din G10, tranzacționându-se în jurul minimelor pe termen lung față de dolar și menținându-se chiar sub nivelurile pe care piața le consideră următoarea linie de intervenție valutară – conform ING, aceasta este zona de 162,0, iar conform Indosuez chiar 164-165. Problema este că capacitățile Tokyo-ului sunt limitate din punct de vedere formal – conform regulilor FMI, Japonia poate efectua maximum trei intervenții în șase luni pentru a nu-și pierde statutul de monedă cu lichiditate completă, iar acest lucru înseamnă că, până în noiembrie, mai are doar două astfel de „ferestre”. Diferențele mari între ratele dobânzilor din SUA și Japonia, precum și ritmul lent al majorărilor Băncii Japoniei sugerează că presiunea pentru o slăbire suplimentară a yenului va continua indiferent de eventualele intervenții, iar unii analiști nu exclud nici măcar testarea nivelului de 170 în lunile următoare.

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