Comentariu despre piața valutară – Trump își pierde răbdarea?

Negocierile de pace dintre SUA și Iran au ajuns într-un impas. Ambele părți invocă cerințe excesive, iar Donald Trump avertizează că își pierde răbdarea și că timpul pentru negocieri se scurge încet. Impasul continuu duce la creșteri continue ale prețurilor pe piața petrolului, ceea ce are un impact pozitiv asupra dolarului american, care deja preconizează cel puțin o majorare a ratei dobânzii în anul următor. Indicii și contractele futures sunt în scădere evidentă la începutul săptămânii viitoare, chiar și în ciuda tonului ușor pozitiv al întâlnirii dintre Trump și Xi, care a avut loc joi și vineri. La ce ar trebui să fie atenți investitorii în această săptămână? Tensiuni în Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor petrolului În weekend au avut loc mai multe incidente, toate fiind în mod evident legate de Iran. Emiratele Arabe Unite au raportat un atac cu drone asupra instalațiilor nucleare, în timp ce Arabia Saudită a raportat doborârea a cel puțin trei drone. Petrolul brut Brent și petrolul brut WTI înregistrează o creștere a prețului de aproximativ 2% la începutul săptămânii, depășind 111 dolari pe baril și, respectiv, 107 dolari pe baril, chiar înainte de reînnoirea contractelor futures din această săptămână. Situația din SUA: Distrugerea cererii este o barieră în fața crizei Situația din SUA pare puțin mai sumbră la prima vedere. Inflația din aprilie a atins 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, de asemenea peste așteptări, dar probabilitatea ca inflația lunară să încetinească semnificativ odată ce se va ajunge la un acord între Iran și SUA este destul de mare. Prin urmare, există chiar o șansă mică ca inflația să nu depășească 4%. În același timp, probabilitatea ca inflația să atingă niveluri similare cu cele din 2022 este foarte scăzută. Este deja clar că, în ciuda crizei extreme de pe piața petrolului, prețurile rămân moderate, reflectând distrugerea cererii care are deja loc la prețurile actuale. Calculele simple sugerează că piața s-ar putea reechilibra cu scăderile actuale ale producției în jurul valorii de 130 de dolari pe baril. Având în vedere inflația din ultimul deceniu, economia globală este mult mai capabilă să facă față prețurilor mai mari, deși nici nu dorește să vadă ce s-a întâmplat în 2008 sau 2022. Rezultatele Nvidia și noul președinte al Fed în centrul atenției piețelor În această săptămână, așteptăm în primul rând publicarea rezultatelor financiare ale Nvidia, care vor fi anunțate după sesiunea de miercuri de pe Wall Street. Perspectivele companiei sunt solide, dar așteptările investitorilor sunt și mai mari. Alte acțiuni din sectorul cipurilor se află la niveluri record, iar lumea așteaptă doar o mică scăpare pentru a declanșa o corecție mai amplă. Din perspectiva pieței valutare, atenția pieței se va concentra asupra Minutelor FOMC, deși este important să reținem că Fed are acum un nou șef, Kevin Warsh, care ar putea schimba percepțiile asupra viitoarei politici monetare.

