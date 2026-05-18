În această săptămână

Sentimentul de risc rămâne slab luni. Deteriorarea sentimentului a coincis cu o creștere a prețului petrolului, țițeiul Brent fiind peste 111 dolari pe baril, pe fondul tensiunilor ridicate din Orientul Mijlociu. Contractele futures pe acțiuni din Europa indică o deschidere ușor mai scăzută, în timp ce contractele futures pe indici din SUA sunt, de asemenea, în scădere. Cu toate acestea, există o oarecare speranță că piața obligațiunilor din Marea Britanie s-ar putea stabiliza la începutul săptămânii, după comentariile lui Andy Burnham, omul momentului, cu privire la regulile fiscale ale Regatului Unit.

Se pare că Andy Burnham ar putea fi, până la urmă, la mâna piețelor de obligațiuni. Randamentele din Marea Britanie ar putea înregistra o redresare mai târziu astăzi, după ce Burnham s-a distanțat de unele dintre remarca sa controversate privind piața obligațiunilor de stat britanice. Într-un interviu acordat în weekend, Burnham, primarul orașului Manchester care aspiră la funcția de prim-ministru, s-a angajat să respecte regulile fiscale ale lui Rachel Reeves, într-un efort de a reduce nervozitatea pieței obligațiunilor. Prețurile activelor din Marea Britanie s-au speriat la perspectiva ca Burnham să devină prim-ministru, iar randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani a crescut cu 14 puncte de bază vineri, ajungând la cel mai înalt nivel din 2008, în timp ce lira sterlină a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 5 săptămâni.

Burnham „la mâna” pieței obligațiunilor pentru a preveni un moment de tip Liz Truss

Burnham a declarat clar că susține acum regulile fiscale și a fost de acord că Marea Britanie are nevoie de un plan pentru a-și reduce povara datoriei. Piețele ar putea fi sceptice față de Burnham, însă comentariile sale ne spun două lucruri: 1, piața obligațiunilor exercită o influență semnificativă asupra politicienilor britanici și 2, dacă reușește să-l înlocuiască pe Starmer – și este un mare „dacă” –, s-ar putea angaja să o mențină pe Rachel Reeves în funcție, iar politica fiscală a Regatului Unit s-ar putea să nu difere prea mult de ceea ce avem deja.

De ce regulile fiscale ale lui Rachel Reeves sunt în siguranță pentru moment

Deocamdată, singurul membru al cabinetului care pare să aibă postul asigurat este Rachel Reeves, care a avut piața obligațiunilor de partea sa încă de când Partidul Laburist a câștigat alegerile în 2024. Aceasta nu este singura evoluție din acest weekend. Lupta pentru înlocuirea lui Keir Starmer pare că va redeschide rănile Brexitului. Streeting, fostul secretar al sănătății, își bazează campania pentru conducere pe reîntoarcerea Regatului Unit în UE, pe care a numit-o o greșeală economică, în timp ce Burnham, care a fost pro-UE în trecut, a spus că nu se va angaja ca Regatul Unit să reintre în UE. Această bătălie pentru conducere nu se referă doar la sufletul Partidului Laburist, ci și la o nouă direcție economică pentru Regatul Unit. Cu toate acestea, comparativ cu vineri, viziunea economică a lui Burnham, un politician de stânga, pare puțin mai centristă la începutul acestei noi săptămâni, ceea ce ar putea atenua volatilitatea care a afectat recent prețurile activelor din Marea Britanie.

În același interviu, Burnham și-a axat viziunea economică pe obținerea unui control mai mare asupra serviciilor publice, precum utilitățile, energia, locuințele și serviciile de apă. El nu a menționat nimic despre creșteri suplimentare ale impozitelor sau cheltuieli mai mari pentru asistență socială, ceea ce este toxic pentru majoritatea alegătorilor, potrivit sondajelor recente. În schimb, el a spus că dorește să construiască un plan de creștere îmbunătățit pentru Marea Britanie pe o bază de stabilitate fiscală. Acest lucru sună mai mult a strategia lui Reeves, comparativ cu comentariile sale anterioare.

Randamentele din Marea Britanie ar putea înregistra o redresare odată cu acțiunile luni, pe fondul creșterii sectorului bancar și al celui al apărării

Dacă piețele obligațiunilor consideră că l-au înduplecat pe Burnham de la politica sa de cheltuieli ridicate, atunci am putea vedea randamentele din Marea Britanie încercând o retragere luni. Lira sterlină a deschis în ușoară scădere, dar se menține la nivelul de 1,33 dolari față de USD, pe fondul revenirii dolarului. Testul cheie pentru piețele britanice va fi dacă randamentul la 10 ani poate scădea sub nivelul de 5% și dacă randamentul la 30 de ani are suficientă încredere în Burnham pentru a se îndepărta de maximele din 1998. Angajamentul lui Starmer de a renunța la majorarea planificată a accizei la combustibil, care urma să intre în vigoare în septembrie, ar putea costa Trezoreria peste 3,5 miliarde de lire sterline până la sfârșitul acestei legislaturi. Acest lucru ar putea alimenta unele îngrijorări că o luptă pentru conducere va afecta și mai mult finanțele Regatului Unit, întrucât toți candidații promit niveluri mai mari de cheltuieli în sectorul public. După anunțul privind acciza la combustibil, provocarea la adresa lui Starmer pare să stimuleze deja cheltuielile, întrucât premierul încearcă să-și consolideze popularitatea înaintea unei lupte pentru conducere. Acest lucru ar putea limita orice redresare a randamentelor din Regatul Unit pe termen scurt.

Deși contractele futures pe FTSE 100 sunt în scădere la începutul acestei săptămâni, unele sectoare ar putea avea o pauză după câteva zile dificile. FTSE 100 a scăzut cu 0,8% săptămâna trecută, însă au existat pierderi semnificative pentru băncile și firmele financiare britanice, precum și pentru firmele de apărare din Marea Britanie. Rolls Royce, BAE Systems și Babcock au scăzut cu 8%, 7% și, respectiv, 12% săptămâna trecută. Cu toate acestea, aceste acțiuni ar putea înregistra o redresare la începutul noii săptămâni.

Activitatea intensă a lui Starmer pentru a-și învinge adversarii la conducere

În weekend, prim-ministrul a părut să pună capăt temerilor că o luptă prelungită pentru conducere ar provoca o stagnare a politicilor la Westminster. În weekend, el a anunțat o majorare de 18 miliarde de lire sterline a cheltuielilor pentru apărare, miniștrii afirmând că speră ca cea mai mare parte a acestor cheltuieli suplimentare să rămână în Marea Britanie. Au existat și alte activități, rapoartele sugerând că un acord comercial între Marea Britanie și statele din Golf se apropie de etapele finale. Acest lucru s-ar adăuga la veștile bune pentru firmele din domeniul apărării, sectorul automobilelor de lux și serviciile financiare.

Există, de asemenea, așteptări ca ministrul de finanțe să anunțe o relaxare a regulilor bancare instituite în 2008. O promisiune de relaxare a regulilor de separare a activităților a fost inclusă în discursul regelui, iar dacă aceasta va fi anunțată, ar putea stimula sectorul bancar britanic, care a fost supus presiunilor în ultimele săptămâni. Lloyds Banking Group a înregistrat o scădere a prețului acțiunilor cu 8% în ultima lună, în timp ce Barclays a scăzut cu 4%. Ar putea exista un impuls mai mare pentru încrederea pieței, deoarece această agitație sugerează că Starmer nu va permite ca activitatea guvernului să se oprească în timpul oricărei viitoare competiții pentru conducere. Aceasta este o mișcare de putere din partea lui Keir Starmer, una pe care prețurile activelor din Marea Britanie ar putea-o aproba.

Creșterea randamentelor titlurilor de stat începe să îngrijoreze investitorii

În altă parte, piețele bursiere globale au suferit pierderi semnificative la sfârșitul săptămânii trecute. A existat o diviziune clară între indicii cu pondere mare a sectorului tehnologic și restul pieței. Printre cei mai performanți la nivel global s-au numărat indicele sud-coreean Kospi, S&P 500 și Nasdaq. Toți au reușit să înregistreze un câștig săptămânal, chiar dacă acțiunile din sectorul tehnologic au suferit o scădere bruscă la sfârșitul săptămânii trecute. În contrast, indicii din Marea Britanie și Europa au scăzut.

S&P 500 s-a îndepărtat de maximele istorice la sfârșitul săptămânii trecute, la un moment dat indicele depășind pentru prima dată pragul de 7.500 de puncte. Întrebarea care se pune acum este: este vorba de o corecție sau de ceva mai durabil? Piața bursieră americană a luat avânt fără o participare semnificativă din partea bazei sale. O mână de companii din sectorul tehnologic au propulsat indicele la cel mai înalt nivel din istorie, iar acest lucru îngrijorează unii investitori. Acțiunile au urcat vertiginos după o explozie de entuziasm în jurul tranzacțiilor cu AI, dar această revenire bruscă a acțiunilor americane s-ar putea apropia de sfârșit, după o creștere de 6% a indicelui S&P 500 în ultima lună și de 7,7% de la începutul anului.

Pot acțiunile americane să-și mențină maximele istorice?

Există îngrijorarea că gama de companii care participă la această creștere este limitată, ceea ce nu oferă indicelui o marjă largă de eroare. În plus, indicii americani încep să pară scumpi. Raportul preț/profit pentru S&P 500 este acum de 21,3 ori profitul estimat pentru următoarele 12 luni, comparativ cu media pe termen lung de 16 ori. Atunci când acțiunile sunt scumpe și randamentele obligațiunilor globale sunt în creștere – randamentul obligațiunilor de stat americane pe 30 de ani a depășit 5% săptămâna trecută, în timp ce randamentul pe 10 ani a urcat peste 4,5% –, acest lucru ar putea schimba perspectiva pentru investitori.

În prezent, există un paradox pe piețele financiare. Raliul acțiunilor americane este justificat de un sezon al rezultatelor financiare excepțional de puternic pentru primul trimestru. Profiturile au fost semnificativ mai mari decât se aștepta, crescând cu 28% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru S&P 500, cea mai mare creștere din 2021. Cu toate acestea, încep să crească îngrijorările că profiturile nu vor putea menține acest ritm pe măsură ce inflația se înrădăcinează tot mai mult în economia globală. Costul împrumuturilor a crescut brusc, prețul petrolului se menține ferm peste 100 de dolari pe baril, iar țițeiul Brent începe această săptămână la peste 111 dolari pe baril.

Prețul petrolului în centrul atenției, pe fondul amenințării inflației

Prețul petrolului ar putea înregistra noi creșteri la începutul acestei săptămâni, după ce au apărut noi fisuri în acordul de încetare a focului din Orientul Mijlociu. A avut loc un atac cu drone asupra unei instalații nucleare din Emiratele Arabe Unite, ceea ce sugerează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare. Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă, iar SUA și Iranul nu sunt mai aproape de un acord de pace. În ciuda retoricii dure a președintelui Trump, aceasta nu a reușit să spargă impasul și să forțeze Iranul să pună capăt războiului. Acest lucru înseamnă că cea mai mare criză a aprovizionării cu petrol din istorie continuă încă o săptămână.

De asemenea, merită menționat faptul că investitorii nu sunt încă pregătiți să prețuiască pe deplin un scenariu pesimist, atâta timp cât există încă posibilitatea redeschiderii Strâmtorii Hormuz. Armistițiul este încă în vigoare din punct de vedere formal, chiar dacă au existat încălcări ale termenilor acestuia. În cele din urmă, acest lucru înseamnă că piața nu este pregătită pentru un scenariu extrem în războiul cu Iranul, ceea ce ar putea lăsa activele riscante vulnerabile la o vânzare masivă și mai profundă.

De ce nu este rentabil să înlocuiți angajații cu AI

La începutul unei noi săptămâni, companiile care intenționează să concedieze personal și să-l înlocuiască cu AI ar trebui să se gândească de două ori. Un studiu realizat de CNBC a constatat că, dintre cele 23 de companii listate în S&P 500 care au anunțat concedieri în masă din cauza AI, 56% au înregistrat o scădere a prețului acțiunilor. Pierderea medie a fost de 25%. Printre acestea se numără Snap, al cărui preț al acțiunilor a scăzut cu peste 30% de la începutul anului, Nike și Salesforce, al căror preț al acțiunilor a scăzut, de asemenea, cu 34% în acest an. Utilizarea AI pentru a reduce costurile forței de muncă nu este avantajul pentru prețul acțiunilor pe care directorii îl anticipau.

Ce să urmărim: Wall Street vs. Main Street

Săptămâna aceasta va fi o bătălie între Main Street și Wall Street. Vor fi publicate câteva date economice cheie, inclusiv rapoartele preliminare PMI globale pentru luna mai, care ar trebui să ne ofere o idee mai clară despre modul în care creșterea sectorului privat a fost afectată de preocupările legate de inflație și de încrederea scăzută a consumatorilor. În plus, Marea Britanie va publica și cele mai recente date privind piața muncii și IPC pentru luna aprilie. Ambele ar putea indica o deteriorare, ceea ce ar putea alimenta temerile că ritmul puternic de creștere din primul trimestru nu se va repeta în al doilea trimestru.

Rezultatele Nvidia sunt cruciale pentru tranzacțiile cu AI

Punctul culminant al săptămânii va fi cel mai recent raport de rezultate al Nvidia, a cărui publicare este programată pentru miercuri, 20 mai, după închiderea piețelor din SUA. Acest raport de rezultate va fi crucial pentru tranzacțiile cu AI, mai ales după ce acțiunile din sectorul tehnologic au scăzut vineri, Nvidia înregistrând o scădere de 4%, după ce a atins recent niveluri record. Cifrele cele mai importante din acest raport de rezultate includ venituri trimestriale de 78 de miliarde de dolari și previziuni privind veniturile pentru acest trimestru de 87 de miliarde de dolari.

Nvidia are obiceiul de a depăși estimările, iar dacă compania nu reușește să facă acest lucru, atunci acest lucru ar fi considerat o dezamăgire. Nu există indicii că nu vor depăși așteptările pentru încă un trimestru. Compania trece de la arhitectura Blackwell la noul său sistem Vera Rubin. Semnele indică faptul că acest lucru decurge bine, iar noua arhitectură este mai scumpă, ceea ce ar putea menține veniturile la un nivel ridicat în trimestrele următoare.

În plus, mai mulți dintre hyperscaleri și-au majorat planurile de cheltuieli de capital pentru acest an, inclusiv Meta, Microsoft și Google. O parte din acestea vor ajunge la Nvidia, deși Meta și Microsoft investesc și în cipuri personalizate de la alți furnizori.

Situația prețului acțiunilor este mai puțin decât ideală, în perspectiva acestui raport de rezultate. Deși prețul acțiunilor a rămas în urma celor ale concurenților și are un raport P/E decent pentru un gigant tehnologic, de 25 de ori câștigurile viitoare, prețul acțiunilor Nvidia este încă aproape de niveluri record, iar capitalizarea de piață a companiei se apropie de 6 trilioane de dolari, nivel pe care nicio altă companie nu l-a atins până acum. Prin urmare, ar putea exista o oarecare ezitare în a împinge prețul acțiunilor mai sus pe fondul acestui raport privind profiturile.

Merită urmărit și ceea ce spune CEO-ul Jensen Huang. Orice dezamăgire ar putea afecta întregul sector al IA, tocmai în momentul în care unele companii din acest sector au înregistrat creșteri spectaculoase. Investitorii vor dori să audă câteva lucruri de la Huang: 1, o adoptare mai largă a IA agentice de către întreprinderi, care poate susține dezvoltarea viitoare a produselor și veniturile, și 2, o bază de clienți în expansiune, dincolo de hiperscalerii tradiționali.

Dacă Nvidia poate oferi acest lucru, atunci vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul tehnologic american ar putea fi de scurtă durată.