La ce să ne așteptăm de la datele economice și rezultatele financiare ale companiilor în această săptămână ❓

În primele minute ale sesiunii de luni de pe piețele europene s-au înregistrat scăderi moderate la majoritatea indicilor bursieri, contractele futures indică clar această tendință. Indicele german DE40 a scăzut cu 0,39%, în timp ce EU50 a înregistrat o scădere de 0,62%. Investitorii acordă o atenție deosebită noilor evoluții privind conflictul din Orientul Mijlociu, care rămâne principalul factor de volatilitate, Trump a avertizat Iranul că „ceasul ticăie”, iar marți este programată o ședință a Camerei de criză. Pe fundal, problema sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru devine, de asemenea, din ce în ce mai importantă, raportul NVIDIA urmând să ocupe centrul atenției miercuri. Prețurile actuale ale contractelor. Sursa: xStation LA CE NE PUTEM AȘTEPTA DE LA ȘEDINȚA DE AZI ȘI DE LA RESTUL SĂPTĂMÂNII? Trump convoacă marți o ședință a Camerei de criză cu principalii săi consilieri de securitate națională pentru a evalua impasul din negocierile cu Iranul și a lua în considerare noi acțiuni militare. Orice știre din această ședință ar putea provoca valuri de șoc pe piețe, în special pe piața petrolului, care a crescut deja cu aproape +1,9% până la aproximativ 107,50 USD/baril pentru WTI.

Impasul cu Iranul este principalul catalizator al săptămânii, Trump a scris pe Truth Social că „nu va rămâne nimic” dacă Iranul nu acționează rapid, iar negocierile de pace au ajuns în mod clar într-un impas. Un atac cu drone asupra unei instalații nucleare din Emiratele Arabe Unite a determinat o creștere suplimentară a prețurilor petrolului și a randamentelor obligațiunilor. Obligațiunile de stat pe 10 ani au urcat la 4,631%, cel mai ridicat nivel din februarie 2025, în timp ce obligațiunile pe 30 de ani au atins un maxim anual de 5,159%

Datele slabe din China pentru luna aprilie afectează sentimentul pieței: vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai slabă creștere din decembrie 2022), producția industrială a încetinit la 4,1%, iar investițiile în active fixe s-au contractat cu 1,6%, toate sub previziuni. Beijingul nu a anunțat nicio nouă măsură de stimulare, ceea ce este dezamăgitor pentru piețele care se așteptau la o reacție fiscală mai puternică.

O săptămână cheie pentru rezultatele corporative: NVIDIA urmează să-și raporteze rezultatele miercuri, după închiderea pieței — prognoza consensuală este pentru un EPS de 1,78 USD și venituri de aproximativ 79 miliarde USD, cu prețul acțiunilor la maxime istorice (+26,5% de la începutul anului). Miercuri, înainte de deschiderea pieței, TJX, Target și Lowe’s își vor raporta rezultatele, urmate de Walmart și Take-Two Interactive joi — un test cuprinzător al sănătății consumatorului american și a industriei jocurilor.

Înainte de deschiderea piețelor astăzi, Ryanair (RYAAY) și Baidu (BIDU) și-au raportat rezultatele — cea din urmă servind drept barometru al consumului digital și al publicității din China, în urma datelor macroeconomice slabe. Rapoartele macroeconomice cheie programate pentru această săptămână sunt enumerate mai jos ⬇️ Sursa: XTB Calendarul rezultatelor companiilor Sursa: XTB

