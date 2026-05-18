Sinteza piețelor: Sectorul energetic revine⚡Investitorii se tem de o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu💥

Prezentare generală a pieței: Indicii bursieri europeni, inclusiv indicele paneuropean STOXX 600, înregistrează în mare parte scăderi, în timp ce contractele futures pe principalii indici americani sunt, de asemenea, în scădere, din cauza reînnoirii îngrijorărilor legate de creșterea inflației.

Cu toate acestea, contractul pe indicele german DE40 a reușit să contracareze această slăbiciune a pieței și a înregistrat o creștere de aproximativ 0,36%.

Principalul factor care determină sentimentul actual rămâne războiul dintre SUA și Iran, care durează de peste două luni și a dus la blocarea Strâmtorii Hormuz, o rută maritimă cheie.

Acest conflict alimentează temerile pieței privind o creștere abruptă a prețurilor la energie, ceea ce, la rândul său, obligă marile bănci centrale să mențină o poziție agresivă și să păstreze ratele dobânzilor la un nivel mai ridicat.

Ca urmare a acestor tensiuni geopolitice, prețurile petrolului continuă să crească, țițeiul Brent depășind pragul de 110 dolari, înregistrând o creștere de peste 0,5%.

Dolarul american, între timp, se tranzacționează astăzi la un nivel ușor mai scăzut (indicele USDIDX a scăzut cu 0,14%), ceea ce deschide calea pentru o ușoară creștere a cursului EUR/USD.

Revenind la piețele bursiere, sectorul energetic este de departe cel mai performant în contextul actual; este singurul sector din Zona Euro care înregistrează în prezent un ritm de creștere solid, impulsionat de creșterea prețurilor materiilor prime.

Cu mult cele mai slab performante sectoare sunt, totuși, materialele, bunurile de consum discreționare și sănătatea, care sunt cel mai puternic afectate de îngrijorările privind încetinirea cererii și costurile ridicate de finanțare. Graficul indicelui și al sectoarelor – Ce determină evoluția pieței? Distribuția pe sectoare a indicelui Euro Stoxx 50 evidențiază amploarea vânzărilor masive de astăzi, din care doar sectorul energetic — cu o creștere de câteva zecimi de procent — a reușit să iasă nevătămat. Sursă: XTB Harta sentimentului pentru principalele titluri blue chip europene indică un avantaj clar al vânzătorilor, care au dominat astăzi sectoarele cheie ale pieței, inclusiv finanțele și industria, lăsând loc doar pentru câteva zone izolate de creștere. Sursă: XTB O privire asupra celor mai performante și mai slabe titluri ale sesiunii confirmă faptul că, în timp ce Intesa Sanpaolo și BNP Paribas conduc clasamentul scăderilor cu pierderi de peste 3%, la celălalt capăt al spectrului, Deutsche Boerse și Infineon Technologies se dovedesc a fi cele mai rezistente în fața presiunii de vânzare. Sursă: XTB Informații despre companiI: Atenția investitorilor se concentrează astăzi în mare parte asupra Samsung Electronics (SMSN.UK) , ale cărei acțiuni înregistrează o revenire puternică, împiedicând astfel indicele coreean să intre într-o zonă de corecție profundă. Această creștere a acțiunilor gigantului tehnologic este rezultatul reluării negocierilor cu principalul sindicat; investitorii au salutat cu ușurare disponibilitatea de compromis și decizia instanței de a limita posibilitatea unei greve, ceea ce reduce riscul unei întreruperi a aprovizionării globale cu cipuri de memorie.

Ryanair se remarcă pe piața europeană din toate motivele greșite, acțiunile sale scăzând cu peste 4% în urma avertismentelor privind costurile operaționale și de combustibil mai mari, precum și a previziunilor mai slabe decât se aștepta pentru prețurile biletelor în timpul sezonului de vacanță de vară.

La celălalt capăt al spectrului se află Deutsche Boerse (DB1.DE) , în creștere cu 3% în urma reacției pozitive a pieței la știrea că binecunoscutul fond TCI a achiziționat o participație de peste 5% în operatorul bursei germane. Gigantul francez de publicitate Publicis (PUB.FR) a avut, de asemenea, o zi de succes, câștigând aproximativ 2,7% în urma anunțului privind preluarea, în valoare de 2,2 miliarde de dolari, a firmei americane de analiză a datelor LiveRamp.

