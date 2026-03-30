Comentariu despre piața valutară: Ultimul avertisment înainte de o intervenție pe piața valutară

Se pare că piața valutară a intrat într-un impas, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu intră în a cincea săptămână. Narațiunea ambelor părți implicate în conflict este lipsită de coerență, iar cacofonia diferitelor poziții ale lui Donald Trump față de Iran îndepărtează speranțele reale de încheiere rapidă a ostilităților, agravând astfel bilanțul potențialelor pierderi economice pentru economia mondială. Singura monedă care se clatină astăzi pe piața valutară este yenul japonez, care se apreciază brusc față de majoritatea monedelor, ca reacție la un fel de „ultim avertisment" al guvernului de la Tokyo privind o potențială intervenție. Principalul diplomat valutar, Atsushi Mimura, și-a înăsprit astăzi retorica, semnalând că guvernul va lua „măsuri decisive" dacă cererea speculativă va duce la o scădere suplimentară a valorii yenului. Gata de intervenție pare însă să nu fie doar verbală. Deprecierea monedei ca urmare a ieșirilor masive către dolar (și, prin urmare, importuri mai scumpe), fundamentele încă fragile ale redresării economice (de exemplu, CAPEX mai mare și revenirea PIB-ului) precum și povara activității sectorului privat sub forma prețurilor mai mari la petrol reprezintă un risc real de stagflatie, de aceea reacția pieței ar putea, totuși, să subestimeze în continuare determinarea Tokyo-ului. Cursul dolar-yen a scăzut brusc (USDJPY: -0,3%), coborând sub nivelul psihologic de 160. În plus, piața valutară pare să fie obosită de oscilațiile dintre ieșirile agresive de capital (din acțiuni, materii prime și alte valute) către dolar și creșterile temporare ale apetitului pentru risc. Indicele dolarului a rămas în ultimele săptămâni într-un trend ascendent clar, însă ultimele sesiuni au arătat reticența pieței de a împinge cursul decisiv peste nivelul simbolic de 100 de puncte. Rezistența puternică și testată deja de câteva ori în această zonă indică, potențial, faptul că combustibilul dolarului ca activ de refugiu se epuizează, mai ales având în vedere incertitudinea privind conjunctura globală. Donald Trump a anunțat, într-adevăr, planul său de pace în 15 puncte și, în ciuda respingerii ofertei de către Teheran, insistă că negociatorii care comunică prin intermediul serviciilor pakistaneze „imploră" un acord. Cu toate acestea, dincolo de „spectacolul" dedicat electoratului, președintele SUA nu încetează să flirteze cu linia așteptărilor sale privind rezultatul războiului, exprimând într-un interviu recent pentru Financial Times preluarea controlului asupra petrolului iranian și a hub-ului de export de pe Insula Chark. Pe de altă parte, chiar dacă Orientul Mijlociu rămâne în centrul atenției, pentru săptămâna care începe este planificată o serie de publicații macroeconomice de prim-plan, ceea ce ar trebui să-i pună pe investitorii de pe piața valutară într-o stare de maximă alertă. În zilele următoare vor fi publicate rapoarte din întreaga lume privind inflația consumatorilor (CPI) și indicele PMI pentru industrie, în Marea Britanie vor fi prezentate datele privind PIB-ul, iar vineri ne așteaptă raportul de cea mai mare importanță de pe piața muncii din SUA, și anume variația ocupării forței de muncă conform NFP. Având în vedere că acestea vor fi primele date „curate" și publicate fără întârzieri de la închiderea guvernului (shutdown) din SUA, surprizele pot aduce o creștere record a volatilității în orice direcție.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."