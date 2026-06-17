Comentariu despre piața valutară – Warsh în centrul atenției

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În sfârșit, atenția noastră se îndreaptă tot mai mult de la aspectele geopolitice către date și deciziile băncilor centrale. Desigur, alte teme (cum ar fi SpaceX sau intriga legată de modelul „Fable”) continuă să domine puternic, dar în această seară va exista un singur erou – Kevin Warsh.

Aceasta reprezintă o schimbare majoră în cadrul Fed. Jerome Powell a fost președinte al Comitetului de Politică Monetară timp de 8 ani, fiind numit de președinți de pe ambele tabere politice. Moștenirea sa poate fi oarecum controversată, în special în contextul evaluării stimulentelor cantitative excesive din timpul pandemiei și al recunoașterii celei mai ridicate inflații din ultimele patru decenii, dar, în cele din urmă, Powell a devenit un simbol al credibilității Fed și al dolarului american. De asemenea, prin atacurile politice, ținta cărora a devenit la sfârșitul mandatului său. Când actualul președinte al SUA a încercat să-l demită din funcție, dolarul se deprecia, când Powell a decis (contrar tradiției) că va rămâne în Comitet după încheierea mandatului său de președinte (face parte din acesta din 2012), dolarul s-a apreciat. Este o personalitate puternică, care va continua să arunce o umbră considerabilă asupra noului președinte.

Acesta este unul dintre motivele pentru care noul președinte, Kevin Warsh, ar putea dori o intrare în forță, pentru a-și marca prezența, pentru a arăta că acesta este teritoriul său, instituția sa. O intrare fără impact ar putea ridica întrebarea cine deține cu adevărat controlul asupra Comitetului în prezent. Întrebarea este, însă, ce înseamnă acest lucru în practică.

Powell se afla, în mod firesc, sub presiune constantă pentru a reduce ratele dobânzilor și, deși Donald Trump nu a specificat astfel de așteptări față de Warsh și chiar a decis că are încredere în evaluarea acestuia asupra situației, va exista o presiune tacită. Mai ales acum, când a fost anunțat un acord cu Iranul și prețurile petrolului au scăzut. Nu va exista nicio reducere, dar nici o creștere. Acordul și scăderile asociate ale prețurilor petrolului reprezintă o mare ușurare pentru Warsh, deoarece presiunea pieței pentru rate mai mari a început să crească într-un mod neplăcut. Acum va putea spune că, deși inflația este temporar mai ridicată, există perspective de normalizare a acesteia.

Întrebarea, totuși, este legată de un termen ceva mai îndelungat. În mod destul de bizar, discuția dinaintea ședinței se concentrează pe limitarea instrumentelor de comunicare cu piața, în special sub forma unui „grafic dot-plot”, un grafic care arată unde consideră fiecare membru al Fed că se vor situa ratele în viitor. Warsh nu este un susținător al acestei forme de comunicare; nu se așteaptă ca el să nu-și „impună” punctul de vedere și poate chiar să ducă la încetarea acestei forme de publicare (deși probabil nu încă). Aceasta este o schimbare notabilă, deoarece, deși, desigur, membrii FOMC s-au înșelat și și-au schimbat părerea, datorită acestei comunicări, așteptările pentru următoarele ședințe au fost întotdeauna clare și piața nu s-a întrebat aproape niciodată „ce va face Fed-ul”, ci doar „ce va spune Fed-ul” (în contextul politicii viitoare).

Cheia, însă, va fi altceva – în ce măsură Warsh va dori să rămână la ținta actuală de 2% pentru inflația PCE. În ultimii ani, inflația a fost, în medie, mult mai ridicată și, deși Fed nu și-a modificat oficial ținta, au existat îngrijorări că banca va tolera, de fapt, o inflație mai mare (de ordinul a 3-4%) pentru a ajuta guvernul să scape din capcana datoriei. În acest context, semnalele transmise de noul director general, potrivit cărora ar trebui luate în considerare și alte indicatori ai inflației (care sunt în prezent mult mai scăzuți), sunt mai relevante decât graficul cu puncte. Întrebarea este dacă Warsh va dori să impulsioneze o astfel de discuție intensă în cadrul Comitetului, având în vedere că Powell face parte din componența acestuia încă de la început. Pe de altă parte, există o ocazie mai bună decât la începutul mandatului? Ca un nou director general care vine cu propria strategie și o pune în aplicare fără menajamente? În opinia mea, acest lucru va fi crucial și are potențialul de a scoate perechea EURUSD din stagnare precum și de a restabili potențial interesul pentru metalele prețioase, în cazul în care moneda americană se află sub presiune.