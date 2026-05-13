Comentariu despre piața valutară: Yenul într-o situație fără ieșire – Intervenția menține cursul, dar piața așteaptă decizia Băncii Japoniei

În prezent, yenul japonez se află într-o situație de tip „tug-of-war", cu autoritățile monetare hotărâte pe de o parte și fundamentele inexorabile ale pieței pe de altă parte. În loc să urmeze orbește tendința, investitorii încep să-și consolideze pozițiile, pregătindu-se pentru un scenariu în care moneda japoneză își va recâștiga gloria de odinioară în detrimentul dolarului. Cursul de schimb USDJPY, care oscilează în jurul valorii de 157,76, este în prezent doar o fațadă de calm, ascunzând o profundă incertitudine a pieței. Indicatorul de inversare a riscului pe o lună a scăzut la -1,49, o declarație clară: traderii de opțiuni evaluează protecția împotriva aprecierii yenului mult mai scump decât pariurile pe o apreciere suplimentară a dolarului. Deși volatilitatea implicită a scăzut la 7,39%, sugerând o calmare temporară a sentimentului, o astfel de tendință puternică de inversare a riscului către opțiunile put USDJPY demonstrează că piața instituțională este în alertă maximă în cazul unei noi intervenții valutare sau al unei schimbări de politică monetară în sensul înăspririi. În același timp, asistăm la o reorganizare monumentală a portofoliilor deținute de fondurile japoneze, care au vândut aproape 30 de miliarde de dolari din datoria SUA în primul trimestru al anului. Aceasta este cea mai mare vânzare de obligațiuni ale Trezoreriei SUA din 2026, forțată de o schimbare drastică a așteptărilor privind Rezerva Federală. Creșterea prețurilor petrolului și riscul unei reveniri a inflației au determinat capitalul japonez, utilizat anterior pentru finanțarea deficitului SUA, să părăsească rapid piața, din teama unor creșteri suplimentare ale randamentelor în străinătate. Această fugă de la dolar către lichiditate creează condiții ideale pentru o întărire a yenului, cu condiția ca autoritatea de reglementare internă să ofere stimulul adecvat. Acest impuls este deja aproape pe deplin inclus în preț de piața futures pe rata dobânzii. Piața swap-urilor presupune, cu o probabilitate de peste 73%, că Banca Japoniei va majora din nou ratele la ședința din iunie, ceea ce ar împinge rata la aproximativ 0,91%. Așteptările sunt și mai mari pentru sfârșitul anului 2026, indicând o rată țintă de 1,18%. Având în vedere această traiectorie de înăsprire, yenul nu mai este doar un instrument de carry trade, ci o monedă cu un potențial real de apreciere. Dacă Banca Japoniei se ridică la înălțimea acestor așteptări de politică monetară restrictivă, nivelul actual de rezistență de la 158,00 s-ar putea dovedi de netrecut, iar speculatorii care mizează pe scăderea perechii USDJPY vor prelua controlul pieței pentru o perioadă mai lungă. Merită să fim atenți și la inflație. Atâta timp cât Banca Japoniei nu adoptă o poziție clară de înăsprire a politicii monetare și atâta timp cât ratele reale ale dobânzii din Japonia rămân negative, yenul ar putea rămâne slab din punct de vedere structural, iar Ministerul Finanțelor va fi nevoit să intervină în continuare.

