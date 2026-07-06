Comentariu privind piața valutară – Cursul dolarului s-a apreciat după un weekend prelungit în SUA

Aspecte esențiale Dolarul puternic în ciuda datelor slabe: Investitorii americani revin cu optimism după un weekend prelungit, iar Fed își menține poziția restrictivă în ciuda datelor mai slabe privind piața muncii.

Investitorii americani revin cu optimism după un weekend prelungit, iar Fed își menține poziția restrictivă în ciuda datelor mai slabe privind piața muncii. Criza istorică a yenului: moneda japoneză se depreciază drastic (USDJPY se apropie de 162), iar randamentele obligațiunilor din Japonia sunt la cel mai înalt nivel din 1996.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Investitorii americani se întorc pe piață Începutul celei de-a doua jumătăți a anului pe piețele financiare pare să fie mult mai puțin intens decât ne-am obișnuit în ultimele luni. Criza energetică globală provocată de războiul din Orientul Mijlociu și volatilitatea pieței asociată cu cursa pentru dominare în domeniul inteligenței artificiale și-au lăsat amprenta asupra investitorilor. Intrăm în perioada sărbătorilor, denumită de obicei „sezonul castraveților”, deși, cu Donald Trump la cârma Casei Albe, aproape fiecare lună și fiecare trimestru aduc emoții noi, nu neapărat pozitive. După ce au sărbătorit cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite, investitorii americani se întorc după un weekend prelungit cu optimism, deși datele recente privind piața muncii arată că situația s-ar putea să nu fie la fel de bună pe cât ne-am obișnuit în ultimele luni. Vor schimba datele slabe privind piața muncii fața „războiului șoimilor”? Săptămâna trecută ne-a adus o imagine mixtă a datelor de pe piața muncii din SUA, ceea ce indică faptul că cea mai mare economie a lumii nu se descurcă atât de bine pe cât sugerau datele din ultimele luni. Variația numărului de locuri de muncă în sectorul non-agricol s-a ridicat la doar 57 de mii, față de o estimare de 110 de mii. La fel de important, am observat o scădere semnificativă în sectorul serviciilor de agrement, unde revizuirile pentru ultimele două luni au dus la o scădere totală a numărului de locuri de muncă de peste 120.000. Toate acestea au avut loc chiar înainte de începerea Cupei Mondiale la fotbal, care ar fi trebuit să susțină economia americană într-o măsură și mai mare. Kevin Warsh s-a prezentat dintr-o perspectivă destul de „hawkish” la prima conferință de presă din cadrul ședinței din iunie, subliniind disponibilitatea sa de a combate inflația, în timp ce a pus problemele pieței muncii pe plan secund. În același timp, observăm o revenire destul de rapidă la normalitate pe piața energiei, ceea ce poate duce destul de repede la scăderi de prețuri la benzinării. De asemenea, nu pare că Warsh va interveni masiv asupra politicii monetare înainte de alegerile din Congres, care vor avea loc la începutul lunii noiembrie. De aceea, așteptările privind majorările ratei dobânzii ar putea scădea ușor, deși majorarea completă este încă preconizată pentru luna decembrie a acestui an. Japonia: Randamente record și slăbiciune istorică a yenului Yenul japonez s-a aflat din nou sub presiunea vânzătorilor, menținându-se la nivelul de 162 față de dolarul american. Având în vedere depășirea maximelor anterioare pe termen lung din 2024, investitorii așteaptă orice informație privind potențiale intervenții valutare. În același timp, însă, rapoartele recente sugerează că oficialii japonezi ar putea să-și schimbe tactica actuală și să renunțe la semnalele publice privind nivelurile de apărare, încercând mai degrabă să surprindă speculatorii și să crească costul speculațiilor pentru o depreciere a yenului. Această situație tensionată este complicată și mai mult de o vânzare masivă pe piața datoriilor. Randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani au crescut cu 5 puncte de bază, până la 2,82%, atingând cele mai ridicate niveluri din 1996. Această reevaluare se datorează temerilor pieței legate de expansiunea fiscală și de propunerile economice controversate ale guvernului prim-ministrului Sanae Takaichi, precum reducerea la 0% a taxei pe vânzările de produse alimentare. Piața se teme că Banca Japoniei (BoJ) a rămas cu mult în urmă în ceea ce privește răspunsul la inflația înrădăcinată. Previziunile instituționale adaugă și mai multă tensiune. Goldman Sachs și-a revizuit în jos previziunea anuală pentru yen, ridicând nivelul preconizat al USDJPY la 165, ceea ce încurajează și mai mult investitorii să deschidă poziții de carry trade în detrimentul yenului.

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