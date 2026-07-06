Goldman Sachs devine și mai pesimist în privința yenului 📉

Goldman Sachs și-a revizuit semnificativ în sus previziunile pentru perechea USDJPY, devenind una dintre cele mai pesimiste bănci de investiții în ceea ce privește moneda japoneză. Strategii băncii se așteaptă acum ca rata de schimb să crească de la ținta anterioară pe 12 luni de 155 la 165 de yeni pe dolar american, ceea ce ar marca cel mai slab nivel al yenului din 1986 — acum aproape 40 de ani.

Concluzii

Goldman Sachs și-a majorat prognoza pe 12 luni pentru USDJPY de la 155 la 165.

Banca și-a majorat, de asemenea, prognoza pe 3 luni de la 160 la 162 și ținta pe 6 luni de la 158 la 163.

Yenul rămâne aproape de cele mai slabe niveluri din ultimele patru decenii, cursul USDJPY tranzacționându-se în prezent în jurul valorii de 162.

Conform sondajului realizat de Bloomberg, Goldman se numără acum printre instituțiile cu cea mai pesimistă perspectivă asupra monedei japoneze.

Piețele de opțiuni sugerează o probabilitate de aproximativ 72% ca cursul USDJPY să atingă 165 până în iunie anul viitor.

Fondurile speculative dețin cele mai mari poziții nete short pe yen din 2017.

De ce se așteaptă Goldman la o depreciere suplimentară a yenului?

Potrivit strategului valutar al Goldman Sachs, Karen Reichgott Fishman, trei factori-cheie stau la baza perspectivei revizuite a băncii:

randamentele ridicate ale titlurilor de stat americane,

presiunile fiscale în creștere din Japonia

și ritmul foarte gradual al majorărilor ratei dobânzii de către Banca Japoniei.

În același timp, Goldman recunoaște că yenul pare deja semnificativ subevaluat pe baza modelelor sale fundamentale de evaluare. Cu toate acestea, acest lucru nu este suficient pentru a declanșa o redresare susținută. Banca susține că diferențialul mare al ratei dobânzii dintre Statele Unite și Japonia, împreună cu divergența în politica monetară, continuă să favorizeze puternic dolarul american.

Tranzacțiile de tip „carry trade” rămân un factor determinant

Goldman Sachs continuă să favorizeze utilizarea yenului ca monedă preferată de finanțare pentru tranzacțiile de tip „carry trade”.

Strategia este simplă:

investitorii împrumută yeni la cost redus,

vând moneda pe piața valutară

și investesc fondurile obținute în active cu randament mai ridicat precum obligațiunile americane sau monedele piețelor emergente.

Atâta timp cât Banca Japoniei menține condiții financiare relativ acomodative, tranzacțiile de tip „carry trade” vor rămâne probabil atractive, exercitând o presiune suplimentară de depreciere asupra yenului.

Poate Japonia să oprească creșterea perechii USDJPY?

Goldman rămâne sceptică cu privire la eficacitatea viitoarelor intervenții valutare.

Deși Ministerul Finanțelor din Japonia a sugerat că intervențiile viitoare ar putea deveni mai puțin previzibile, banca consideră că chiar și operațiunile directe de cumpărare a yenului ar genera probabil doar o corecție temporară.

Cu excepția cazului în care se va înregistra o scădere semnificativă a randamentelor titlurilor de stat americane, a unei politici monetare mai restrictive a Băncii Japoniei sau a unei reduceri semnificative a diferenței dintre ratele dobânzilor din SUA și Japonia, factorii fundamentali ai slăbiciunii yenului vor rămâne probabil neschimbați.

Piețele includ în preț din ce în ce mai mult cursul USDJPY la 165

Un aspect notabil al previziunilor Goldman este gradul ridicat de aliniere la poziționarea generală a pieței.

În prezent:

fondurile speculative dețin cele mai mari poziții nete short pe yen din ultimii opt ani,

derivatele valutare sugerează o probabilitate de aproximativ 72% ca USDJPY să atingă nivelul de 165 până la jumătatea anului viitor,

iar un număr tot mai mare de investitori consideră vânzarea în lipsă a yenului drept una dintre cele mai aglomerate tranzacții de pe piețele valutare globale.

Deși acest lucru consolidează tendința ascendentă dominantă, crește totodată riscul unor corecții bruște în cazul în care așteptările privind Rezerva Federală sau Banca Japoniei s-ar schimba în mod neașteptat.

Ce ar putea schimba perspectivele?

Evenimentul cheie pe termen scurt va fi publicarea Minutelor ședinței de săptămâna aceasta a Rezervei Federale.

Investitorii se vor concentra în principal pe:

semnalele privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii de către Fed,

direcția randamentelor titlurilor de stat americane,

viitoarele decizii de politică monetară ale Băncii Japoniei,

și posibilitatea unei intervenții din partea autorităților japoneze.

Minutele Fed cu ton hawkish ar putea consolida și mai mult dolarul american, exercitând o presiune reînnoită atât asupra yenului, cât și asupra euro. În schimb, datele economice mai slabe din SUA ar putea reduce randamentele titlurilor de stat și ar putea oferi o ușurare temporară monedelor non dolar.

Analiza tehnică USDJPY (Interval D1)

USDJPY rămâne într-o tendință ascendentă puternică și continuă să se tranzacționeze într-un canal ascendent de preț bine definit. Limita inferioară a canalului se află în prezent în apropierea nivelului de 158, un nivel care a fost testat ultima dată în luna mai. Pe termen scurt, rezistența este observată în jurul valorii de 162,8, corespunzând maximelor recente ale perechii. O depășire susținută a acestui nivel ar putea consolida impulsul bullish, în timp ce o respingere ar putea declanșa o nouă retragere către limita inferioară a canalului ascendent. Nivelul de 165 este probabil în prezent cea mai puternică zonă de rezistență.