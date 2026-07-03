Rezumatul zilei: SUA sărbătoresc Ziua Independenței, Europa revine

SUA Piața din SUA nu a funcționat astăzi din cauza sărbătorii, ceea ce a redus semnificativ volumul tranzacțiilor și volatilitatea. Contractele futures indică o îmbunătățire moderată a încrederii pieței după scăderile de ieri; indicele US100 a închis în creștere cu 1,18%. Știri corporative, SUA: Se pare că Anthropic a luat măsuri pentru a limita „exploatarea” datelor și algoritmilor de către firmele chineze. În același timp, Alibaba a interzis utilizarea internă a lui Claude, invocând „motive de securitate”.

În Iran a avut loc o înmormântare a fostului „Lider Suprem”, la care, potrivit relatărilor mass-media, au participat numeroși oficiali ai guvernului iranian care nu mai fuseseră văzuți în public de luni de zile. Piața interpretează acest lucru ca o confirmare a faptului că conflictul dintre SUA și Iran s-a încheiat.

Potrivit Reuters, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, ar fi declarat că dezvoltarea inteligenței artificiale agentice avansează mai lent decât se aștepta. În același timp, șeful departamentului „Superinteligență” al Meta, Alexander Wang, a anunțat public că modelele interne de AI ale companiei au ajuns la nivelul produselor liderilor din industrie – OpenAI și Anthropic.

Michael Burry a anunțat că a deschis o poziție short pe acțiunile Micron, invocând evaluări necorelate cu fundamentele economice și natura ciclică a companiei.

Donald Trump a acordat un interviu la CNBC. Printre declarațiile relevante pentru piață, președintele SUA a afirmat că obiectivul său este ca „40–60% din producția globală de cipuri să se desfășoare în SUA” și „creșterea PIB-ului SUA ar trebui să se situeze în jurul valorii de 12–13%”.

Președintele a mai spus că intenționează să continue eforturile de a o demite pe Lisa Cook (Fed) din funcție, în urma unei hotărâri judecătorești.

Tesla și Apple susțin valorile companiilor chineze care aprovizionează aceste conglomerate. Firmele chineze înregistrează o creștere a cererii și a producției în rândul unor companii selectate. Europa Piața europeană este împărțită între dezescaladarea continuă a tensiunilor dintre SUA și Iran, îngrijorările legate de stocurile de gaze și politica BCE. Majoritatea indicilor europeni încheie ziua în creștere. Printre contractele futures pe indici europeni, SPA35 și NED25 conduc creșterile, cu o apreciere de peste 1%. Știri corporative, Europa: Prețurile gazelor naturale din Europa au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele trei săptămâni. Acest lucru se datorează îngrijorărilor legate de stocurile reduse din Europa, mai ales având în vedere temperaturile extreme de pe întreg continentul.

Liderii europeni din sectorul semiconductorilor înregistrează creșteri. ASML, Nokia, STM și ASM au înregistrat o creștere de peste 3%, pe fondul așteptărilor privind noi comenzi din Asia și SUA. Mulți analiști remarcă faptul că Europa ar putea fi deosebit de bine poziționată pentru creșteri ulterioare: structura economică unică a UE îi permite să beneficieze de o serie de avantaje generate de extinderea infrastructurii de inteligență artificială (AI), evitând în același timp costurile ridicate.

Acțiunile Auto1 au înregistrat o creștere de peste 5%. Vânzătorul german de mașini second-hand a primit o recomandare din partea JP Morgan. Banca de investiții subliniază îmbunătățirea mai multor indicatori operaționali.

Critical Metals și European Lithium Limited au semnat o versiune actualizată a acordului privind achiziția companiei europene. Ambele acțiuni au înregistrat scăderi de peste 2%. Forex Cele mai mari fluctuații pe piața valutară se înregistrează la perechile AUDUSD și GBPJPY. Inflația relativ ridicată din Marea Britanie și Australia obligă piața să anticipeze rate ale dobânzii mai mari. Aceste monede au înregistrat creșteri de aproximativ 0,2% față de restul coșului principal de valute. Mărfuri Volatilitatea pe piața mărfurilor este limitată de lipsa tranzacțiilor din SUA. Argintul și zincul sunt în creștere (+2%) Gazul natural și aurul sunt în creștere (+1%)

Criptomonede Se observă o îmbunătățire clară a sentimentului pe piața criptomonedelor, cu creșteri generalizate pe întreaga piață. Bitcoin a crescut cu aproximativ 1% și a revenit peste pragul de 62.000 USD Ethereum și Chainlink au crescut cu câte 2%.



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