Rezumatul dimineții (06.07.2026)

Situația geopolitică rămâne relativ calmă — nu s-au semnalat noi progrese în negocierile dintre SUA și Iran, dar 160 de nave (98 de petroliere) au traversat Strâmtoarea Hormuz săptămâna trecută, cifră care se situează încă cu mult sub media dinaintea războiului, de 138 de tranzite zilnice. Președintele Trump se va deplasa la summitul NATO din Turcia, unde este programată o întâlnire cu Zelenskyy pentru a discuta despre încetarea războiului din Ucraina. În Marea Roșie, o navă de marfă a fost atacată în largul coastelor Yemenului, deși armistițiul cu Houthi rămâne relativ stabil.

Pe plan economic, evenimentul-cheie al săptămânii va fi publicarea procesului-verbal al ședinței Fed din iunie (miercuri) — prima sub noua președinție a lui Kevin Warsh, care a criticat „orientarea prospectivă” excesivă a băncii centrale. În urma unui raport mai slab privind locurile de muncă, piața preconizează în prezent o probabilitate de aproximativ 78% ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate la ședința din 29 iulie, dar probabilitatea unei modificări a ratei dobânzii în septembrie este în creștere. OPEC+ a confirmat a cincea creștere lunară consecutivă a limitelor de producție — cu 188.000 de barili pe zi începând din august, ceea ce duce creșterea totală de la aprilie la aproape 800.000 de barili pe zi. Astăzi, la 17:00 ora României, va fi publicat indicatorul ISM privind sectorul serviciilor pentru luna iunie (prognoză: 54,2 față de 54,5 anterior), iar Christopher Waller, membru al Fed, va ține un discurs în această seară.

Wall Street a încheiat săptămâna trecută cu creșteri puternice — indicele Dow Jones s-a apropiat de niveluri record (+2% pe săptămână), indicele S&P 500 a crescut cu 1,8%, iar indicele Nasdaq a înregistrat o creștere de 2,1%, în ciuda slăbiciunii din sectorul semiconductorilor (ETF-ul SMH -3,2%). Contractele futures se tranzacționează astăzi ușor în scădere: S&P 500 -0,15%, Nasdaq -0,48%, în timp ce contractele futures europene (DAX, FTSE) rămân stabile, iar EuroStoxx 50 înregistrează o ușoară scădere de aproximativ 0,2%.

Piețele asiatice înregistrează evoluții mixte, pe fondul prudenței înaintea sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru companiile din domeniul inteligenței artificiale și al cipurilor. Indicele Nikkei a scăzut cu 0,7–1,4%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a pierdut 0,9–1,2% sub presiunea avertismentului Băncii Coreei privind ETF-urile cu efect de levier pe Samsung și SK Hynix (care reprezintă 55,3% din capitalizarea de piață a indicelui). Indicele Hang Seng din Hong Kong s-a menținut mai bine (+0,4%), în timp ce indicele CSI 300 din China a rămas practic neschimbat, la fel ca și indicele ASX 200 din Australia.

Pe piața valutară, dolarul rămâne relativ stabil (indicele DXY în jur de 100,9), iar yenul continuă să fie în centrul atenției — perechea USD/JPY oscilează în jurul valorii de 161,5–161,9, puțin sub maximul său din ultimii 40 de ani (din 1986) de 162,84. Riscul unei intervenții din partea Ministerului Finanțelor din Japonia rămâne principalul factor care limitează deprecierea în continuare a yenului, deși analiștii (inclusiv Goldman Sachs, care și-a majorat prognoza la 165) consideră că intervenția în sine nu va inversa definitiv tendința fără o schimbare a fundamentelor macroeconomice.

Euro se menține în apropierea nivelului de 1,1430–1,1435 USD, lira sterlină se situează în jurul valorii de 1,3351–1,3381 USD, iar wonul sud-coreean a început prima zi de tranzacționare spot pe 24 de ore la 1.532–1.534.

Pe piața mărfurilor, petrolul se tranzacționează la un nivel ușor mai scăzut în urma deciziei OPEC+ de a crește producția — Brent a scăzut la aproximativ 71,78–71,90 dolari (cel mai scăzut nivel din ultimele patru luni), iar WTI la 68,47–68,72 dolari. Aurul înregistrează o scădere după creșterea de peste 2% de săptămâna trecută, tranzacționându-se în jurul valorii de 4.151–4.172 dolari pe uncie, sub presiunea unui dolar ușor mai puternic, chiar dacă J.P. Morgan prevede un obiectiv de 4.300 dolari în trimestrul al treilea. Argintul a scăzut cu aproximativ 1%, la 61,7–61,8 dolari, iar gazul natural înregistrează cea mai mare scădere dintre toate materiile prime, de aproape 2%.

Printre companii, Samsung Electronics atrage cea mai mare atenție; marți, se așteaptă ca aceasta să raporteze o creștere de 18 ori a profitului operațional (până la aproximativ 86 de trilioane de won, sau 56,35 miliarde de dolari), datorită boomului memoriilor pentru inteligența artificială. SK Hynix se pregătește pentru o ofertă publică inițială (IPO) de 28 de miliarde de dolari în SUA, în timp ce Delta Air Lines și PepsiCo dau startul sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA în această săptămână, înainte de începerea pe scară largă a sezonului de raportare a rezultatelor bancare săptămâna viitoare.

Bitcoin rămâne stabil în jurul valorii de 63.000–63.200 de dolari (+0,11%), arătând o reacție redusă la evenimentele de pe piață de astăzi.

Evenimentele cheie ale sesiunii de astăzi vor fi: indicatorul ISM privind sectorul serviciilor din SUA (17:00 ora României), discursurile lui Waller și Lagarde la conferința BCE, precum și evoluțiile ulterioare privind yenul — o eventuală testare a nivelului de 162,80 ar putea declanșa o intervenție din partea autorităților de la Tokyo. Miercuri, atenția se va îndrepta către procesul-verbal al ședinței Fed și decizia RBNZ (o majorare a ratei dobânzii preconizată la 2,50%).

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