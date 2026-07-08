Companiile aeriene europene se prăbușesc din cauza șocului petrolier provocat de atacurile din Strâmtoarea Ormuz

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Segmentul companiilor aeriene europene suferă în cadrul sesiunii de astăzi, după cum o demonstrează corecțiile de preț cuprinse între 4% și 6%. Această zi marcată de vânzări masive duce la o scădere de peste 1,7 miliarde de euro a capitalizării combinate a celor trei companii, care sunt cotate acum la 5,3 euro (IAG), 9,3 euro (Lufthansa) și 13 euro (Air France-KLM).

Escaladarea militară în Strâmtoarea Ormuz afectează companiile aeriene europene

Șocul provine din faptul că prețul petrolului Brent a crescut vertiginos cu 4% pe parcursul zilei, ajungând la 78,9 dolari pe baril, după ce Statele Unite au lansat atacuri împotriva unor ținte iraniene, ca răspuns la agresiunea Gărzii Revoluționare (IRGC) asupra a trei nave comerciale – printre care se numără petrolierul Al Rekayat din Qatar și superpetrolierul saudit Wedyan – în Strâmtoarea Ormuz.

CENTCOM confirmă că a lovit peste 80 de ținte – sisteme antiaeriene, radare, baterii antinavale și peste 60 de ambarcațiuni rapide ale IRGC – în Bandar Abbas, Qeshm și Sirik, iar Teheranul a răspuns cu alerte de rachete deasupra Bahrainului și Kuweitului. Departamentul Trezoreriei a revocat, de asemenea, licența GL X care permitea Iranului să vândă țiței pe piața internațională în dolari, înăsprind și mai mult ecuația ofertei.

Aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și GNL trec prin strâmtoare, astfel încât orice risc de blocaj sau de accident grav se reflectă imediat în prima geopolitică a petrolului Brent.

Cum afectează volatilitatea prețului petrolului companiile aeriene?

Combustibilul pentru aviație – kerosenul, care este rafinat din țiței – reprezintă primul element de cost pentru marea majoritate a companiilor aeriene (acesta variază între 25% și 30% din costurile de exploatare). Corelația este directă: când prețul Brent crește puternic, marja de profit a companiilor aeriene se extinde, iar acoperirea amortizează doar o parte din impact, fără a-l neutraliza. La aceasta se adaugă trei canale suplimentare de contagiune:

Marjele : fiecare dolar de creștere susținută a prețului Brent reduce profitul operațional dacă nu poate fi reflectat în prețul biletului.

Cererea : un șoc geopolitic în Orientul Mijlociu afectează traficul pe distanțe lungi (rutele către Asia și Golful Persic) din cauza închiderilor spațiului aerian, a devierilor și a creșterilor primelor de asigurare.

Valuta și finanțarea : combustibilul pentru avioane se plătește în dolari; o perioadă de „aversiune la risc” întărește de obicei dolarul față de euro, ceea ce face ca factura pentru europeni să fie și mai scumpă.

Impact specific pentru fiecare companie aeriană europeană

IAG (-4,2%) - Este cea care rezistă relativ cel mai bine, iar motivul este de natură structurală. Grupul hispano-britanic menține o politică mai disciplinată de acoperire a costurilor cu combustibilul decât concurenții săi și o expunere procentuală mai redusă la coridorul Europa-Asia, întrucât nucleul său de zboruri pe distanțe lungi este Atlanticul de Nord (British Airways către JFK/LAX, Iberia către America Latină). Aceste rute nu survolează Orientul Mijlociu, astfel încât o închidere a spațiului aerian iranian sau din Golf nu impune devieri operaționale semnificative. Punctul slab îl reprezintă segmentul transatlantic de agrement premium: dacă șocul se prelungește și afectează economia americană, cererea din sectorul de afaceri și clasa BA Club – principalul motor al marjei – ar putea avea de suferit. Vueling, foarte expusă segmentului de agrement din zona mediteraneană, este mai puțin sensibilă la prețul țițeiului, dar foarte sensibilă la încrederea consumatorilor.

Air France-KLM (-4,9%) — Impact moderat, dar cu indicatori negativi specifici. Air France operează o rețea extinsă către Asia de Sud-Est și Africa de Est (Bangkok, Singapore, Delhi, Nairobi), unde rutele optime trec prin spațiul aerian iranian sau al țărilor din Golf. O deviere spre nord (prin Kazahstan/China) sau spre sud (prin Egipt/Marea Roșie) adaugă între 30 de minute și 2 ore de zbor, consumând combustibil suplimentar tocmai în momentul în care prețul petrolului Brent crește. Compania are deja un bilanț mai îndatorat decât IAG și o rezervă de lichidități mai redusă, astfel încât piața sancționează mai sever orice deteriorare a fluxului de numerar liber preconizat pentru 2026. Capitalizarea sa este cea mai modestă dintre cele trei companii și cea mai volatilă la știrile din presă.

Lufthansa (-6,1%) — Cea mai afectată, și nu întâmplător.Grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, ITA Airways) este operatorul european cu cea mai mare expunere relativă față de hub-ul asiatic prin Orientul Mijlociu: Frankfurt și München sunt porți naturale către India, Golful Persic și Asia de Sud-Est, cu conexiuni dense către Dubai, Doha, Bangkok și Singapore. Orice restricție a spațiului aerian iranian are un impact direct asupra programării zborurilor. La aceasta se adaugă recenta integrare a ITA Airways, care consumă capital și reduce marja de manevră financiară, precum și o politică de acoperire a costurilor cu combustibilul, tradițional mai puțin riguroasă decât cea a IAG.

Factori-cheie pentru următoarele sesiuni

Pe de o parte, durata vârfului prețului Brent: dacă petrolul brut se stabilizează în câteva sesiuni — un scenariu compatibil cu o prăbușire punctuală fără blocarea efectivă a strâmtorii — revenirea tehnică a companiilor aeriene poate fi rapidă.

O menținere susținută a prețului Brent peste 85–90 de dolari ar forța o revizuire în jos a consensului privind BPA 2026 pentru cele trei companii.

Pe de altă parte, starea spațiului aerian din Golf: închideri prelungite în Iran, Irak sau Emiratele Arabe Unite ar forța reprogramarea zborurilor de vară în mijlocul campaniei de vară, cu un impact direct asupra rezultatelor companiilor.