🗽Companiile din S&P 500 cu cea mai mare marjă netă din 2009 – Date FactSet

Marjele de profit ale companiilor din S&P 500 rămân remarcabil de rezistente, în ciuda îngrijorărilor legate de creșterea prețurilor petrolului. Conform datelor FactSet, marja netă de profit combinată a companiilor americane în primul trimestru al anului 2026 se situează la 13,4%, ceea ce ar reprezenta cel mai ridicat nivel de la începutul monitorizării, în 2009. În prezent, 5 din 11 sectoare din S&P 500 raportează o creștere a marjei de profit în primul trimestru al anului 2026 față de primul trimestru al anului 2025, în timp ce 6 sectoare se situează peste marjele medii pe 5 ani. S&P 500: Marja de profit net pentru primul trimestru al anului 2026 se situează la 13,4% , peste recordul anterior de 13,2% înregistrat în trimestrul IV al anului 2025.

Tehnologia rămâne liderul incontestabil: Sectorul IT raportează marje de 29,1% față de 25,4% față de aceeași perioadă a anului trecut , continuând să stimuleze profitabilitatea generală a indicelui.

Serviciile de comunicații sub presiune: Marjele au scăzut la 14,1% de la 16,0% în urmă cu un an.

Energia rămâne în urmă în ciuda prețurilor mai mari: Sectorul înregistrează marje de 6,6% , cu mult sub media pe 5 ani de 9,6% , în ciuda prețurilor ridicate la petrol și la energia în general.

Îmbunătățirea de la un trimestru la altul nu este generalizată: Marjele au crescut în cinci sectoare, conduse de utilități ( 15,1% față de 12,1% în Q4 2025 ), dar au scăzut în șase sectoare, în special în energie și industrie. În sectorul industrial, marjele au scăzut la 11,1% de la 12,3% față de anul trecut. US500 (intervalul H1) Analizând graficul US500, contractul încearcă să se mențină peste EMA200 pe intervalul orar, cu nivelul de 7.140 acționând ca o zonă cheie de suport. În mod notabil, Wall Street continuă să preconizeze o îmbunătățire suplimentară. Previziunile consensuale pentru marjele nete ale S&P 500 se situează la 14,1% în Q2, 14,6% în Q3 și 14,6% în Q4 2026. Aceste ipoteze par relativ optimiste, având în vedere semnalele mixte provenite de la puterea consumatorilor din SUA. Sursa: xStation5

