Concedierile „AI”: Este o ficțiune?

Știrile despre concedierile succesive, deja efectuate sau planificate, în special în SUA și mai ales în sectoarele legate de tehnologie, au devenit un fel de legendă urbană, omniprezentă în majoritatea mass-mediei axate pe economie sau afaceri.

Opinia publică cu privire la piața muncii, în special în rândul tinerilor și al proaspăt absolvenților, devine din ce în ce mai pesimistă. Această opinie este confirmată doar parțial de datele de bază pentru 2025. Analizând fiecare industrie în parte, ocuparea forței de muncă în multe sectoare, în special în cele cheie pentru angajații de birou și tineri, a scăzut în mod evident. Totuși, imaginea de ansamblu arată încă o creștere netă distinctă

Ceea ce necesită o atenție deosebită este faptul că majorarea numărului de locuri de muncă este concentrată în mare măsură în domeniul sănătății și al educației. Cu toate acestea, întrebarea care ar trebui pusă cu mai multă insistență în contextul pieței muncii nu este dacă aceasta se deteriorează efectiv, ci în ce măsură tendințele actuale sunt cu adevărat determinate de AI.

Dacă analizăm comunicatele oficiale ale companiilor americane privind disponibilizările, perspectivele par foarte sumbre și pesimiste pentru persoanele care se gândesc să-și schimbe locul de muncă sau să-și găsească unul, în special în sectorul tehnologic. Și poate că așa este, dar datele arată altceva.

Rapoartele financiare sau conferințele privind rezultatele financiare se concentrează rareori, dacă nu chiar niciodată, asupra numărului de angajați. Companiile americane au însă obligația legală de a raporta numărul de angajați în documentele 10-K, iar acestea prezintă o imagine radical diferită de declarațiile publice.

Doar o mică parte dintre liderii de piață care se laudă cu reduceri de personal au raportat efectiv o scădere a numărului de angajați. Cu excepția Intel, majoritatea reducerilor sunt simbolice; creșterile sunt predominante. Un aspect important este că, atunci când se compară aceste date cu tendințele din situațiile financiare, în special cu costurile forței de muncă, se observă o creștere pe termen scurt care, în cele din urmă, se inversează. Acest lucru indică reduceri de costuri fără modificări ale numărului de angajați, ceea ce este caracteristic externalizării.

De ce este acest lucru periculos pentru evaluări?

O mare parte din câștigurile bursiere observate în ultimele câteva trimestre s-au bazat pe ipoteza că AI va face companiile mai eficiente. O măsură a acestei eficiențe este, printre altele, numărul de angajați necesari. Eficiența a crescut într-adevăr adesea, dar problema este că aceasta a crescut nu datorită AI, ci datorită unei combinații de delocalizare, externalizare și schimbări în practicile de angajare.

Oracle este un exemplu în acest sens. O știre importantă a fost concedierea a până la 30.000 de persoane de către Oracle; ceea ce a primit mai puțină atenție din partea mass-media este faptul că această companiae a reangajat foarte repede 8.000 dintre persoanele pe care le-a concediat, dar prin intermediul unui intermediar și la un salariu mai mic.

Ar trebui să ne întrebăm când și cu cât ar trebui ajustate evaluările dacă luăm în considerare faptul că schimbările în ceea ce privește angajarea în cadrul companiilor nu sunt rezultatul implementării AI. Aceste companii au în continuare nevoie de angajați; doar practicile și politica lor corporativă se schimbă. Este mai degrabă o ocolire decât o revoluție.