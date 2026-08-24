Conflictul comercial dintre SUA și Canada se intensifică

Nu mai este o exagerare să spunem că relațiile comerciale și diplomatice dintre Statele Unite și Canada au ajuns la cel mai grav impas de la intrarea în vigoare a USMCA. Graficul USDCAD (interval zilnic) Perechea USDCAD a înregistrat o creștere de aproximativ 0,3% pe fondul acestor știri, deși merită menționat faptul că perechea se afla deja într-o situație de supravânzare, conform indicatorului RSI. Sursă: xStation5 După eșuarea negocierilor, administrația SUA a impus tarife de 50% asupra mărfurilor canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari pe an. Ottawa a suspendat negocierile și a anunțat măsuri de retorsiune proporționale începând cu data de 8 septembrie. Noile tarife americane vizează, printre altele, vinul, produsele lactate, mobilierul, cimentul, îmbrăcămintea, echipamentele de pescuit și de hochei.

Statele Unite aplică deja tarife de 50% asupra oțelului și aluminiului canadian, tarife asupra autovehiculelor și componentelor care nu conțin o pondere suficientă de producție americană, precum și taxe vamale asupra cherestelei de construcții și a unor elemente de mobilier interior. Spre deosebire de restricțiile anterioare, aceste măsuri se aplică și mărfurilor care respectă normele USMCA. Cu toate acestea, au fost excluse energia, potasa, anumite materii prime de importanță strategică, aeronavele civile și produsele care fac deja obiectul unor tarife sectoriale specifice. În acest context, se pune în mod firesc întrebarea: ce anume încearcă SUA să obțină prin această antagonizare complet neprovocată și aparent fără sens a Canadei, o țară față de care SUA, în ciuda dezechilibrului uriaș, are încă dependențe locale, dar foarte serioase. Canada își pregătește răspunsul Se preconizează că tarifele de retorsiune vor viza, printre altele, oțelul, produsele lactate, utilajele agricole, electrocasnicele, produsele electronice și articolele din hârtie din SUA.

Guvernul de la Ottawa menține, de asemenea, tarife de retorsiune de 25 % asupra oțelului, aluminiului și autovehiculelor din SUA, acoperind importuri în valoare de până la 51,4 miliarde CAD.

Încă săptămâna trecută, negociatorii erau aproape de un acord parțial. Cu toate acestea, discuțiile s-au împotmolit din cauza unor probleme tehnice și politice. Părțile nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la modul de calcul al ponderii componentelor americane în vehicule sau la restricțiile legate de produsele lactate.

Deși discuțiile s-au concentrat în principal pe aspecte comerciale și economice, este greu de ignorat cererile care subminează în mod evident suveranitatea canadiană. SUA au cerut drept de veto asupra viitoarelor acorduri comerciale semnate de Canada și au solicitat eliminarea limbii franceze ca limbă oficială în Quebec. Miza este mare Valoarea comerțului bilateral cu bunuri și servicii în 2025 a fost de aproximativ 872 miliarde USD.

SUA au exportat bunuri și servicii în valoare de aproximativ 426 miliarde USD către Canada, importând în schimb aproximativ 446 miliarde USD. Dependența rămâne în mod clar asimetrică. Statele Unite reprezintă mai mult de două treimi din exporturile canadiene. Pentru SUA, Canada este cel mai mare sau unul dintre cei mai mari parteneri comerciali, dar exporturile către Canada reprezintă doar aproximativ 1,5% din economia americană. Energia constituie o excepție. Canada furnizează aproximativ 63% din petrolul importat de Statele Unite. Excluderea energiei din noile tarife arată că Washingtonul dorește să intensifice presiunea asupra Ottawei fără a-și destabiliza propriile rafinării și prețurile combustibililor. Cel mai periculos precedent, în afară de încercarea de a priva Canada de suveranitate, nu este valoarea noilor tarife în sine, ci slăbirea treptată a USMCA. Acordul reprezintă fundamentul comerțului pe întreg continentul și unul dintre puținele motive rămase pentru care Canada și Mexic fac mai mult comerț cu SUA decât, de exemplu, cu China. Această tendință este inversă în cazul SUA – care, din cauza războaielor comerciale, a fost nevoită să cumpere din ce în ce mai mult din afara Chinei. Centrele de analiză estimează că, dacă conflictul se extinde până la a acoperi cea mai mare parte a comerțului, Canada ar putea pierde între 1 și 4% din PIB, în funcție de amploarea restricțiilor. Ambele părți au motive să facă compromisuri Presiunea asupra Canadei este de natură economică, dar un război comercial nejustificat cu cel mai apropiat partener comercial al său și sprijinul ostentativ acordat separatiștilor din provincia Alberta au declanșat un val de susținere publică pentru guvernul canadian.

În SUA, situația este inversă. Impactul Canadei asupra economiei americane este foarte redus, dar tensiunile comerciale vor afecta cel mai puternic companiile din statele de frontieră. Tocmai în Pennsylvania, Maine, Massachusetts și Ohio se confruntă republicanii cu cele mai mari provocări în perspectiva alegerilor viitoare. Alegătorii indeciși din această zonă ar putea alege să arate guvernului lui Donald Trump un cartonaș roșu.

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