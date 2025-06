Conflictul dintre Israel și Iran: o prezentare detaliată a situației

Evoluția conflictului și acțiunile militare Vineri, Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene masive asupra unor obiective militare și nucleare iraniene, inclusiv instalații din Natanz, Isfahan și baze de rachete din Kermanshah și Tabriz.

Potrivit surselor israeliene, peste 400 de ținte au fost atacate în decurs de 24 de ore, ucigând peste 20 de comandanți iranieni de rang înalt și 9 oameni de știință legați de programul nuclear. Numărul morților a depășit deja 400, aproximativ jumătate dintre aceștia fiind personal militar și științific, în timp ce peste 1.200 de persoane au fost rănite.

Iranul a răspuns cu mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone asupra Israelului, care au dus la moartea a peste 20 de persoane. Numărul răniților depășește deja 500. Unele dintre proiectile au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană israeliene și americane.

Ca urmare a atacurilor aeriene israeliene, elementele de suprafață ale complexului nuclear Natanz au fost grav avariate, la fel ca infrastructura energetică și militară a Iranului. Cu toate acestea, nu s-au raportat daune la halele subterane de îmbogățire a uraniului. Totuși, aceste unități nu pot funcționa la capacitate maximă fără acces la electricitate.

Atacul israelian a vizat și câmpul de gaze South Pars, care are o importanță strategică atât pentru Iran, cât și pentru Qatar. Există, de asemenea, indicii privind noi atacuri care vizează depozitele de combustibil.

Se pare că Israelul controlează spațiul aerian din vestul Iranului, unde a fost distrusă cea mai mare parte a infrastructurii de apărare aeriană. Associated Press indică faptul că Israelul poate acum să efectueze atacuri aeriene în Teheran fără mari dificultăți. Personalități importante din comandamentul iranian au fost ucise în atacurile de vineri. Sursa: Bloomberg Finance LP Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reacții internaționale și acțiuni ale SUA SUA nu au participat oficial la atacurile aeriene israeliene, dar au sprijinit activ Israelul în apărarea aeriană, interceptând unele rachete iraniene.

Administrația americană a făcut apel la ambele părți să reducă tensiunile și a avertizat Iranul să nu atace bazele sau personalul american din regiune.

Trump presează Iranul să reia negocierile nucleare și să accepte condițiile pentru reducerea implicării sale în programul nuclear. Trump ar fi sfătuit Israelul să nu încerce să atace direct liderul suprem al Iranului.

Negocierile nucleare dintre SUA și Iran, programate pentru weekend în Oman, au fost considerate „inutile” de Teheran după atacurile israeliene. Negocierile nu au avut loc.

Rusia s-a oferit să medieze și să ajute la dezamorsarea crizei, în timp ce alte țări (Marea Britanie, Arabia Saudită, Egipt) au făcut apel la reținere pentru a preveni o escaladare a conflictului. Situația pieței petrolului și scenarii posibile După atacurile de vineri, prețurile petrolului (WTI, Brent) au crescut cu 6-7%, ajungând la 72-74 dolari pe baril. Petrolul WTI a deschis sesiunea de luni peste 75 USD, dar întreaga diferență de preț este în prezent neutralizată, iar prețul a scăzut sub 71 USD.

ING estimează că o escaladare suplimentară a conflictului ar putea împinge prețurile peste 80 USD și, în cazul unor perturbări în Strâmtoarea Hormuz, chiar până la 120-130 USD pe baril, ceea ce ar fi un șoc pentru economia mondială.

Iranul produce aproximativ 3,3 milioane de barili pe zi, exportând în jur de 1,7 milioane de barili pe zi. O oprire completă a exporturilor iraniene ar putea provoca o creștere bruscă a prețurilor. Cu toate acestea, din punct de vedere istoric, impactul conflictelor din regiune asupra prețurilor petrolului a fost de scurtă durată (5-10 zile) dacă nu au existat întreruperi durabile ale aprovizionării.

Piața rămâne foarte sensibilă la o escaladare suplimentară sau la implicarea unor terțe părți. Cheia va fi dacă Iranul va decide să blocheze Strâmtoarea Hormuz, prin care trece 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. O astfel de acțiune ar fi dificilă din punct de vedere logistic și nefavorabilă pentru alte state OPEC, dar chiar și o blocadă pe termen scurt ar putea provoca creșteri bruște ale prețurilor și perturbări pe termen lung ale pieței. Perspective Conflictul dintre Israel și Iran a escaladat la o scară fără precedent în ultimele decenii, cu atacuri directe asupra infrastructurii nucleare și energetice și victime numeroase în rândul comandamentului militar iranian. Israelul suferă cele mai mari pierderi din 2023, când Hamas a lansat atacul asupra Israelului.

Ambele părți semnalează disponibilitatea de a lua măsuri suplimentare, dar încearcă în același timp să evite implicarea SUA într-un război deschis. Iranul încearcă să găsească un echilibru între necesitatea retalierii și evitarea unei escaladări catastrofale.

Deși Israelul a anunțat inițial că acțiunile militare împotriva Iranului ar trebui să se încheie în câteva zile, New York Times indică faptul că această situație ar putea dura săptămâni întregi.

Piața petrolului reacționează nervos, dar fără un șoc durabil al ofertei, creșterile de prețuri ar putea fi temporare. Cele mai mari riscuri rămân blocarea Strâmtorii Hormuz sau distrugerea infrastructurii de export a Iranului.

Se indică faptul că Iranul a făcut progrese enorme în îmbogățirea uraniului și, în câteva luni, ar putea produce câteva sau chiar zeci de focoase nucleare. Comportamentul prețurilor petrolului este în concordanță cu evenimentele geopolitice anterioare legate de piața petrolului. În trecut, valul inițial de creșteri se calma de obicei după 5-10 zile. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

