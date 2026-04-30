Contractele futures pe cacao înregistrează o creștere de 4% 📈 S-a atins pragul minim?

Contractele futures pe cacao de la ICE (COCOA) înregistrează astăzi o creștere de peste 4%, revenindu-și după minimele locale. Știrile recente ale Băncii Mondiale, care sugerează o prăbușire cu 50% a prețurilor la cacao în 2026, au stârnit îngrijorări de înțeles în rândul țărilor producătoare și al participanților la piață. Totuși, din perspectiva pieței de mărfuri, această interpretare reflectă o interpretare greșită a efectelor de bază, mai degrabă decât un semnal prospectiv al unei noi scăderi. O analiză mai atentă a dinamicii prețurilor, a poziționării și a fundamentelor sugerează că cea mai mare parte a corecției a trecut deja, iar nivelurile actuale sunt mai aproape de un prag ciclic decât de începutul unei noi etape de scădere.

Corecția s-a încheiat deja

Piața cacao-ului a trecut printr-una dintre cele mai agresive faze de revenire la medie din istoria recentă a mărfurilor.

Contractele futures pe cacao de la ICE au scăzut cu aproximativ 70 - 75% față de maximul din decembrie 2024 (~12.900 USD/t)

Prețurile se tranzacționează în prezent în intervalul 3.000 - 3.500 USD

De la începutul anului (2026), piața a înregistrat o scădere de aproximativ 40 - 45%

În acest context, prognoza medie a Băncii Mondiale pentru 2026 de ~3.800 USD/t nu reprezintă o previziune pesimistă în termeni spot. Aceasta reflectă o comparație an-la-an cu o medie umflată din 2025, mai degrabă decât o proiecție a unei scăderi structurale suplimentare față de nivelurile actuale. Prognoza descrie o normalizare, nu un colaps.

Există un prag minim? Dovezile indică faptul că da

Din punctul de vedere al pieței fizice, mai mulți factori sugerează că zona de 3.000 USD acționează din ce în ce mai mult ca o zonă de suport. Stocurile certificate de pe bursă au atins recent un nivel maxim și încep acum să scadă, în timp ce stocurile europene de boabe de cafea se reduc pe măsură ce ciclurile de reducere a stocurilor ajung la maturitate. Poziționarea comercială indică, de asemenea, o reducere a acoperirii împotriva riscurilor din panică, comparativ cu extremele din 2024–2025. Cu alte cuvinte, surplusul de ofertă care a urmat creșterii bruște a prețurilor este absorbit, nu se extinde. Totuși, acest lucru nu este garantat și orice schimbare meteorologică poate modifica piața.

Riscul meteorologic: variabila subestimată

Unul dintre elementele cele mai subestimate în stabilirea prețurilor actuale este asimetria meteorologică. Chiar Banca Mondială atribuie o probabilitate de ~60% pentru apariția fenomenului El Niño în a doua jumătate a anului 2026, care, din punct de vedere istoric:

a redus precipitațiile în centura de cacao din Africa de Vest

a perturbat randamentele în fazele critice de dezvoltare a păstăilor

Acest lucru pune direct sub semnul întrebării ipotezele de bază privind o redresare a producției de +34% în Ghana și de +5% în Coasta de Fildeș. Implicație pentru piață: dacă El Niño se materializează, narațiunea actuală privind surplusul s-ar putea transforma rapid într-o restrângere a ofertei, forțând o reevaluare a riscului.

Cerere: distrugerea probabil aproape de limite

Partea cererii a fost sub presiune, dar procesul de ajustare pare să fi ajuns la maturitate. În ultimele 12–18 luni, producătorii de ciocolată și-au reformulat produsele, au redus conținutul de cacao și au ajustat ambalajele și dimensiunile porțiilor. Cu toate acestea, elasticitatea are limite. Volumul de măcinare din primul trimestru în Europa și America de Nord a fost slab, dar distrugerea incrementală a cererii încetinește. Pe măsură ce prețurile mai mici se propagă, ciclurile de acoperire se resetează și acoperirea la termen se reconstruiește, volumul de măcinare urmând să se stabilizeze probabil până la jumătatea anului 2026 și să se redreseze treptat după aceea.

Banca Mondială față consensul pieței

Este important să contextualizăm prognoza Băncii Mondiale în cadrul spectrului mai larg al analiștilor. Banca se situează la capătul pesimist al estimărilor instituționale. Alte repere includ valoarea de referință pe termen mediu a J.P. Morgan de ~6.000 USD/t și echivalentul ING de ~4.400–4.600 USD/t pentru 2026. Rabobank și Citigroup au revizuit în jos estimările privind surplusul, indicând o situație a ofertei mai restrânsă decât sugerează scenariul de bază al Băncii. Opinia consensuală:

2026 se va încheia probabil la puțin sub 4.000 USD/t,

cu risc de creștere în 2027, pe măsură ce cererea se normalizează și riscurile meteorologice sunt luate în calcul

Din perspectiva strategiei privind materiile prime, patru piloni definesc în prezent piața cacao: riscul meteorologic (probabilitatea El Niño), normalizarea stocurilor (reducerea stocurilor), stabilizarea cererii (platou post-reformulare) și oferta.

COCOA (interval H1, D1)

Sursa: xStation5

