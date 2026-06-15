Contractele futures pe cacao înregistrează o creștere de 6% pe fondul riscului legat de El Niño 📈

Contractele futures pe cacao de la ICE cresc astăzi cu peste 6%, depășind pragul de 4.100 USD pe tonă și înregistrând una dintre cele mai puternice creșteri din ultimele câteva săptămâni. Cu doar câteva zile în urmă, investitorii se concentrau pe creșterea ofertei din Africa de Vest și refacerea stocurilor, dar piața a fost rapid reamintită de riscurile care ar putea limita din nou producția în următoarele sezoane. Prognozele privind El Niño, perspectivele în deteriorare pentru recolta 2026/27 și un număr record de fonduri care pariază pe scăderi suplimentare ale prețurilor au intrat toate în centrul atenției.

Fondurile forțate să acopere pozițiile short: El Niño revine în joc?

Unul dintre principalii factori care au determinat evoluția de astăzi este configurația tehnică a pieței. Conform celui mai recent raport Commitment of Traders, fondurile de investiții și-au mărit pozițiile nete short la începutul lunii iunie la 21.111 contracte. Acest nivel a fost cel mai ridicat din ultimii trei ani și a indicat clar că o parte semnificativă a pieței se aștepta la o scădere suplimentară.

O concentrare atât de mare de poziții bearish crește adesea riscul unor mișcări bruște în direcția opusă. Este suficient un catalizator fundamental sau o schimbare a sentimentului pentru ca investitorii să înceapă să-și închidă în masă pozițiile short. Acest proces, cunoscut sub numele de acoperire a pozițiilor short, duce frecvent la raliuri puternice pe piețele de mărfuri.

Raliul de astăzi se potrivește perfect acestui scenariu. Piața a primit mai multe motive noi pentru a fi prudentă în ceea ce privește așteptările privind creșterea continuă a ofertei, determinând unii investitori să-și realizeze profiturile din pozițiile short. Ca urmare, raliul a câștigat un impuls suplimentar.

Cel mai important factor care susține prețurile rămâne prognoza meteorologică pentru Africa de Vest. Agenția Meteorologică din Japonia a confirmat săptămâna aceasta că s-a format un fenomen El Niño în Pacificul ecuatorial. În același timp, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) estimează o probabilitate de 67% pentru un așa-numit Super El Niño, care s-ar putea număra printre cele mai puternice fenomene înregistrate vreodată.

Pentru piața de cacao, această evoluție este extrem de semnificativă. El Niño aduce adesea condiții mai calde și mai uscate în Africa de Vest, o regiune responsabilă pentru aproximativ 70% din producția mondială de cacao. În astfel de circumstanțe, randamentele de cacao se pot deteriora semnificativ, mai ales dacă vremea nefavorabilă persistă timp de câteva luni.

În plus, sondajele preliminare pentru sezonul 2026/27 indică o formare sub medie a cherelelor pe copacii de cacao. Acesta este unul dintre primele semne de avertizare care sugerează că recolta principală, care începe în octombrie, ar putea fi dezamăgitoare. Prin urmare, investitorii încep să ia în calcul posibilitatea ca îmbunătățirea actuală a ofertei să se dovedească temporară.

Datele din Africa prezintă în prezent o situație foarte diferită

La începutul săptămânii, argumentele pesimiste dominau încă discursul pieței. Coasta de Fildeș a raportat o îmbunătățire semnificativă a sosirilor de cacao în porturile sale. De la începutul sezonului de comercializare 2025/26, pe 1 octombrie, aproximativ 1,95 milioane de tone de cacao ajunseseră în porturi până pe 7 iunie.

Aceasta reprezintă o creștere de 18,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Mai mult, în luna mai, țara și-a majorat prognoza privind livrările de cacao pentru întregul sezon la 2,2 milioane de tone, de la estimarea anterioară de 1,8–1,9 milioane de tone. Autoritățile au invocat condițiile meteorologice favorabile și recoltele mai bune decât se aștepta ca motive principale ale revizuirii.

Mai multe instituții care monitorizează piața cacao-ului au subliniat, de asemenea, îmbunătățirea situației ofertei. Organizația Internațională a Cacao-ului (ICCO) estimează că producția globală de cacao în sezonul 2024/25 va crește cu 8,3% față de anul precedent, ajungând la 4,723 milioane de tone. Dacă se va confirma, acest lucru ar marca primul surplus global de cacao după patru ani consecutivi de deficite.

Stocurile sunt în creștere, dar piața rămâne sceptică

Un alt factor de scădere rămâne creșterea stocurilor monitorizate de ICE. La începutul lunii iunie, stocurile monitorizate de bursă au depășit 2,93 milioane de saci, atingând cel mai înalt nivel din ultimii aproximativ 1,75 ani. Pentru mulți participanți la piață, acest lucru a semnalat că presiunile asupra ofertei se atenuau treptat.

În același timp, unii analiști susțin că stocurile mai mari nu rezolvă automat provocările structurale ale pieței. Producția de cacao rămâne foarte concentrată din punct de vedere geografic, majoritatea ofertei globale provenind de la doar câteva țări din Africa de Vest.

În practică, acest lucru înseamnă că, chiar dacă stocurile se refac temporar, piața rămâne extrem de vulnerabilă la perturbările legate de condițiile meteorologice. Investitorii își amintesc încă cât de repede au reacționat prețurile în ultimii ani la rapoartele privind secetele, bolile culturilor și blocajele logistice din regiune.

Cererea de ciocolată se dovedește mai rezistentă decât se aștepta

Timp de luni de zile, prețurile ridicate ale cacao-ului au stârnit îngrijorări cu privire la scăderea consumului de ciocolată. Cu toate acestea, datele recente prezintă o imagine mai nuanțată. Rapoartele privind veniturile marilor producători de ciocolată, precum Hershey și Mondelez, au depășit așteptările, sugerând că consumatorii continuă să accepte prețurile mai mari ale produselor din ciocolată.

În același timp, datele privind prelucrarea cacao indică o scădere a cererii în mai multe regiuni. În America de Nord, prelucrările din primul trimestru au scăzut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 106.087 de tone. În Europa, prelucrările au scăzut cu 7,8%, ajungând la 325.895 de tone, un rezultat mai slab decât se aștepta și cel mai scăzut nivel din primul trimestru din ultimii 17 ani.

Asia rămâne excepția notabilă. Prelucrarea de cacao în regiune a crescut cu 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 223.503 tone, în ciuda așteptărilor pieței privind o scădere de 6,7%. Acest lucru sugerează că scăderea cererii din economiile dezvoltate este compensată, cel puțin parțial, de creșterea consumului pe piețele emergente.

Tot mai multe instituții își reduc previziunile privind surplusul

Deși piața rămâne oficial în surplus, așteptările privind dimensiunea acestui surplus continuă să se reducă. StoneX și-a redus recent previziunile privind surplusul global de cacao în sezonul 2026/27 la 149.000 de tone, de la 267.000 de tone prognozate în ianuarie. Revizuirea a fost determinată în mare parte de îngrijorările crescânde cu privire la impactul potențial al fenomenului El Niño asupra producției de cacao din Africa de Vest.

În același timp, StoneX și-a redus estimarea privind surplusul pentru 2025/26 la 247.000 de tone, de la 287.000 de tone prognozate anterior. O tendință similară poate fi observată în proiecțiile ICCO. La sfârșitul lunii mai, organizația și-a redus estimarea privind surplusul pentru 2024/25 la 48.000 de tone, de la 75.000 de tone.

Nigeria, al cincilea producător mondial de cacao, devine, de asemenea, un motiv de îngrijorare. Exporturile de cacao din această țară au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut în aprilie, ajungând la 14.921 de tone. Între timp, Asociația locală a producătorilor de cacao se așteaptă ca producția din sezonul 2025/26 să scadă cu 11%, până la 305.000 de tone.

Provocările logistice susțin și mai mult prețurile. Perturbările continue legate de transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz cresc costurile de transport, combustibil și asigurare, majorând costul total al importurilor de cacao la nivel mondial.

Deciziile politice ale producătorilor rămân, de asemenea, relevante. Ghana a redus prețul oficial plătit fermierilor de cacao cu aproape 30% înaintea sezonului 2025/26, în timp ce Coasta de Fildeș a redus plățile către fermieri cu 57% pentru recolta intermediară care a început în martie. Împreună, cele două țări reprezintă mai mult de jumătate din producția mondială de cacao.

Raliul de astăzi evidențiază cât de prudenți rămân investitorii în ceea ce privește previziunile privind o îmbunătățire durabilă a condițiilor de aprovizionare. În ciuda creșterii producției, a stocurilor în creștere și a unei piețe care rămâne, din punct de vedere tehnic, în surplus, au fost necesare doar câteva semnale de avertizare legate de vreme pentru a declanșa o revenire bruscă. Acest lucru servește ca o altă reamintire a faptului că cacao rămâne una dintre cele mai sensibile la condițiile meteorologice și predispuse la perturbări mărfuri din lume.

Grafic CACAO (D1)

Sursa: xStation 5

Eryk Szmyd, Analist piețe financiare XTB