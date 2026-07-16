Contractele futures pe grâu au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani 🔼 Exporturile rusești sunt în pericol

Aspecte esențiale Contractele futures pe grâu de la Chicago se tranzacționează aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani

Îngrijorările legate de exporturile de cereale prin Marea Neagră și Marea Azov susțin prețurile

Firma rusă de consultanță IKAR estimează acum exporturile de grâu din luna iulie la 2 milioane de tone, în scădere față de prognoza anterioară de 2,5 milioane de tone

Companiile de transport maritim restricționează traficul naval prin Canalul Azov-Don încă din 10 iulie

Condițiile meteorologice nefavorabile afectează recoltele de grâu din Europa, în timp ce contractele futures pe grâu de la Paris au urcat la cel mai înalt nivel din martie 2025

Contractele futures pe grâu de la CBOT (WHEAT) au depășit pragul de 680 de cenți pe bushel după ce o escaladare bruscă a conflictului dintre Rusia și Ucraina a amenințat din nou exporturile de cereale din regiunea Mării Negre. Contractele futures pe grâu de la Chicago au urcat cu aproximativ 5% într-o singură sesiune, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, iar acum au înregistrat o creștere de aproximativ 7% de la începutul săptămânii. Investitorii încearcă acum să determine dacă această creștere marchează începutul unui trend ascendent susținut sau este pur și simplu o reacție pe termen scurt determinată de riscurile geopolitice și de acoperirea agresivă a pozițiilor short de către fondurile speculative. Ce determină creșterea prețurilor la grâu? Factori cheie pentru investitori Recolta de grâu din Rusia înregistrează o întârziere de 7-14 zile față de anul trecut. Întârzierea este atribuită însămânțării târzii și penuriei de motorină, ceea ce încetinește ritmul cu care cerealele ajung pe piețele de export.

Analistii au redus prognozele privind exporturile de grâu ale Rusiei pentru luna iulie cu 13-20%. IKAR se așteaptă acum la exporturi sub 2 milioane de tone , în scădere față de estimarea anterioară de 2,5 milioane de tone , în timp ce SovEcon și-a redus prognoza la 2 milioane de tone , ceea ce reprezintă o scădere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut .

Perturbările din Marea Azov sporesc îngrijorările cu privire la aprovizionarea globală cu grâu. Începând cu 10 iulie, companiile de transport maritim au restricționat traficul naval prin Canalul Azov-Don din cauza riscului crescând de atacuri, în ciuda absenței unei interdicții oficiale de navigație.

Aproximativ 25% din exporturile rusești de cereale și ulei de floarea-soarelui trec prin porturile cu adâncime redusă din Marea Azov. În perioada de vârf a exporturilor, august-octombrie, porturile de adâncime din Marea Neagră s-ar putea să nu compenseze pe deplin capacitatea pierdută, crescând riscul de întârzieri în livrări.

Ministerul Transporturilor din Rusia afirmă că ia măsuri pentru a menține logistica exporturilor , dar participanții la piață avertizează că unii fermieri ar putea fi nevoiți să depoziteze cerealele recoltate dacă capacitatea de transport se dovedește insuficientă.

Vremea a devenit un alt factor de creștere a prețurilor. Ministerul Agriculturii din Franța se așteaptă ca recolta de grâu moale a țării să scadă cu 4% în acest an, până la aproximativ 32 de milioane de tone , după ce valurile repetate de căldură au redus randamentele.

Randamentele medii ale grâului în Franța sunt estimate la 6,93 tone pe hectar , cu aproximativ 7% sub nivelul de anul trecut , în timp ce temperaturile extreme ar fi putut afecta până la o treime din recolta de porumb a țării.

Contractele futures pe grâu de la Paris au urcat la cel mai înalt nivel din martie 2025 , tranzacționându-se la peste 225 de euro pe tonă , ceea ce evidențiază îngrijorările crescânde cu privire la aprovizionarea cu cereale a Europei.

Posibilele perturbări ale exporturilor din Rusia ar putea redirecționa cererea de import către Uniunea Europeană și alte regiuni exportatoare. Creșterea actuală este susținută în principal de riscurile geopolitice din Marea Neagră, de previziunile mai scăzute privind exporturile rusești, de deteriorarea perspectivelor privind recoltele din Franța și de pozițiile speculative scurte de amploare, care sporesc potențialul unor noi creșteri bruște ale prețurilor. Marea Neagră a devenit din nou principalul factor determinant al pieței grâului În urma atacurilor cu drone ucrainene, Rusia a restricționat transportul maritim prin Marea Azov, o rută pe care se desfășoară aproximativ 25% din exporturile rusești de cereale. În același timp, Rusia a lansat atacuri suplimentare împotriva infrastructurii portuare din Odesa, în timp ce atacurile SUA asupra Iranului ar fi avariat o instalație de depozitare a grâului. Piețele de mărfuri iau rapid în calcul riscurile logistice, deoarece Rusia rămâne cel mai mare exportator mondial de grâu, iar împreună cu Ucraina, cele două țări dețin o pondere semnificativă din comerțul mondial cu cereale. Marea Neagră servește drept coridor strategic de export care leagă producătorii din Europa de Est de cumpărătorii din Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Chiar și întreruperile parțiale ale transportului maritim pot crește costurile de transport, pot întârzia livrările și pot determina creșterea prețurilor globale la alimente. Analiștii avertizează, de asemenea, că întreruperile s-ar putea extinde în cele din urmă la transporturile de îngrășăminte și la alte mărfuri agricole, ceea ce ar putea spori presiunile inflaționiste mult dincolo de piața grâului. Fondurile speculative au amplificat creșterea prețurilor Evoluțiile geopolitice nu spun decât o parte a poveștii. Înainte de începerea creșterii prețurilor, fondurile de investiții dețineau una dintre cele mai mari poziții nete scurte pe contractele futures de grâu de la CBOT din ultimele luni, reflectând așteptările generalizate privind scăderi suplimentare ale prețurilor. Deteriorarea bruscă a perspectivelor geopolitice i-a forțat pe mulți investitori să răscumpere contractele vândute anterior pentru a-și limita pierderile. Această acoperire a pozițiilor scurte generează adesea fluctuații de preț mult mai mari decât ar justifica doar factorii fundamentali ai ofertei și cererii. Combinația dintre tensiunile crescânde din regiunea Mării Negre și poziționarea puternic pesimistă a permis contractelor futures pe grâu să atingă cele mai înalte niveluri din ultimii doi ani. Factorii fundamentali rămân stabili, dar geopolitica determină evoluția pieței În ciuda creșterii bruște, fundamentele ofertei din SUA rămân relativ solide. Conform celui mai recent raport al USDA privind evoluția recoltelor, 67% din recolta de grâu de iarnă din SUA a fost deja recoltată, înaintea mediei istorice, 72% din recolta de grâu de primăvară a înflorit, iar 58% din recoltă este evaluată ca fiind de la bună la excelentă. Acest lucru sugerează că actuala creștere este determinată în primul rând de riscurile geopolitice și de poziționarea investitorilor, mai degrabă decât de o deteriorare a producției globale. Cererea de export rămâne, de asemenea, favorabilă. Taiwanul a achiziționat recent aproximativ 98.000 de tone de grâu din SUA, confirmând menținerea cererii internaționale, deși exporturile de grâu ale Uniunii Europene în prima jumătate a lunii iulie au fost ușor sub ritmul de anul trecut. Pentru investitori, acest lucru înseamnă că, pe termen scurt, direcția prețurilor va depinde probabil mult mai mult de evoluțiile din regiunea Mării Negre decât de datele privind recolta sau de echilibrul global al ofertei. Zilele următoare vor determina dacă perturbările la export din regiunea Mării Negre se vor dovedi temporare sau se vor transforma în constrângeri de aprovizionare mai îndelungate. Dacă Rusia menține restricțiile de transport maritim sau dacă activitatea militară se extinde către alte porturi și terminale de export, prețurile grâului ar putea rămâne ridicate. Pe de altă parte, o relaxare rapidă a tensiunilor geopolitice ar putea readuce rapid atenția pieței asupra perspectivelor favorabile de recoltă și asupra stocurilor globale confortabile de cereale. Graficul WHEAT (Interval D1) Contractul de grâu CBOT a înregistrat o creștere pentru a treia sesiune consecutivă, raliul de trei zile fiind comparabil ca amploare cu impulsul ascendent observat între 8 și 14 mai. Prețurile au atins o zonă cheie de rezistență. O mișcare susținută peste 700 de cenți pe bushel ar putea deschide potențial calea către o nouă etapă de creștere, deși, în acest stadiu, o retragere corectivă către zona de 640-650 de cenți pare la fel de plauzibilă. Sursă: xStation5

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