Cotația EUR/USD crește cu 0,8% 📈

EUR/USD înregistrează o revenire puternică, care a început mai devreme astăzi, înainte de decizia BCE, și a crescut acum cu peste 0,8%, cotația perechii ajungând peste 1,155 în urma anunțului. Perechea este susținută de scăderea prețurilor petrolului, țițeiul retrăgându-se de la aproximativ 111 dolari pe baril la 104 dolari, precum și de un dolar american mai slab, indicele USD (USDIDX) scăzând cu peste 0,8%. BCE a menținut ratele dobânzilor neschimbate, dar a subliniat că va monitoriza îndeaproape riscurile legate de inflație în Zona Euro. Banca centrală nu s-a angajat la nicio traiectorie specifică de politică monetară, iar atât declarația, cât și remarca lui Christine Lagarde au fost, în mare măsură, neutre. În ciuda lipsei unui semnal clar privind politica monetară, scăderea bruscă a prețurilor petrolului pare să fie determinată de speranțele privind dezamorsarea conflictului din Orientul Mijlociu. În urma atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice, piețele ar putea anticipa un scenariu în care actorii regionali vor încerca să oprească o escaladare suplimentară. Prețurile mai mici ale petrolului sunt interpretate ca un factor care ar putea slăbi dolarul și reduce fluxurile de capital către titlurile de stat americane. Cu toate acestea, chiar dacă petrolul va reveni în cele din urmă la nivelurile dinainte de război, rămâne probabil ca Fed să amâne reducerile de rate cel puțin până la sfârșitul verii sau începutul toamnei anului 2026. Sursa: xStation5

