Creșterea inflației în SUA nu este un motiv de panică

Aspecte esențiale Indicatorul principal a atins cel mai ridicat nivel din aprilie 2023.

Indicatorul de bază se situează foarte ușor sub așteptările lunare.

Creșterea ratelor dobânzilor în SUA înainte de sfârșitul anului rămâne scenariul de bază, dar nu mai este pe deplin inclusă în preț.

Perechea EURUSD revine peste 1,155

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Așteptările pentru datele de astăzi erau foarte mari. După datele NFP puternice, piața căuta cu disperare argumente care să susțină că FOMC nu va fi nevoit să înăsprească politica monetară mai târziu în cursul anului. Va fi necesară o majorare a ratei dobânzii? Nu neapărat, deși creșterea indicatorului principal la 4,2% nu este o dramă atât de mare pe cât s-ar putea aștepta mulți. În primul rând, datele au coincis cu consensul în această privință. În al doilea rând, rata de bază, crucială în prezent din perspectiva Fed, a crescut cu doar 0,2 puncte procentuale pe lună. Mai mult, pentru prima dată din august 2024, prețurile bunurilor de bază (adică un coș de bunuri care exclude energia și alimentele) au scăzut de la o lună la alta pe. Pe de o parte, aceasta este o veste bună, deoarece arată că prețurile mai mari la energie, care sunt o consecință a închiderii Strâmtorii Ormuz, nu au afectat profund economia. Pe de altă parte, însă, acest lucru poate indica o scădere a tendinței de consum, în special în rândul celui de-al treilea segment cu cele mai mici venituri. Cheltuielile pentru bunuri care nu sunt necesare din perspectiva bugetelor gospodăriilor sunt reduse. Ce va aduce următoarea ședință a Fed? Toate acestea pot reduce o parte din presiunea asupra lui Kevin Warsh, care va conduce ședința FOMC pentru prima dată într-o săptămână. Deși axa „hawkish” a comitetului a câștigat recent teren, iar datele solide de pe piața muncii nu ar putea decât să o consolideze, este dificil să ne așteptăm ca majorarea ratei dobânzii să fie considerată o opțiune viabilă miercurea viitoare. Piața, care atribuie o probabilitate aproape de zero unui astfel de eveniment, nu vede nici ea o astfel de posibilitate. Investitorii vor fi în primul rând curioși să afle cum va arăta prima conferință a lui Warsh. În perioada 2006-2011, acesta s-a făcut cunoscut pe piețe ca un „hawk”, chiar și în fața Marii Crize Financiare. Cu toate acestea, în prezent nu există nicio îndoială majoră că a fost ales de președintele Trump pentru a relaxa politica monetară. Modul în care membrii „dove” vor încerca să strecoare subtilități în comunicarea lor ar trebui să fie crucial pentru reacția piețelor. Reacția dolarului, a indicelui S&P 500 și a NASDAQ Composite la datele publicate Piața dorește să creadă că închiderea Strâmtorii Ormuz nu va lăsa o amprentă atât de clară asupra inflației americane, ceea ce explică deprecierea dolarului cu 0,3% după publicarea datelor de astăzi. Cu toate acestea, sentimentul negativ care a învăluit piața bursieră de ceva timp nu a permis ca scăderea așteptărilor privind majorările să lase o amprentă asupra prețurilor acțiunilor – atât NASDAQ Composite, cât și S&P 500 rămân astăzi sub linie. Atenția se îndreaptă acum către ședința de mâine a Băncii Centrale Europene. Totul indică faptul că va avea loc o majorare a ratei dobânzii, iar volatilitatea va depinde de nuanțele care pot fi desprinse din declarația președintei Lagarde.

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