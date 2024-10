Creșterea prețurilor aluminiului alimentează avansul prețul acțiunilor Alcoa 📈

Prețul acțiunilor Alcoa Corporation (AA.US) a crescut cu peste 8% astăzi, datorită unei tendințe de consolidare a prețurilor aluminiului, precum și a veștii unui acord de vânzare a participației sale în Ma'aden Joint Ventures pentru 1,1 miliarde de dolari. Alcoa Corporation este unul dintre cei mai mari producători de produse din aluminiu din SUA. Compania operează în două segmente: Aluminiu și Alumină, care include mineritul, rafinarea, topirea, fabricarea de produse și reciclarea metalelor. Compania operează în nouă țări de pe șase continente. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Potrivit rapoartelor mass-media, a avut loc un accident la o rafinărie de alumină deținută de Vedanta. Accidentul s-a produs din cauza condițiilor meteorologice și de presiune extreme din zona de captare a unui baraj de la fabrica Lanjigarh din India, provocând deversarea unui iaz cu noroi roșu, un produs secundar al procesului de rafinare a aluminiului, pe terenurile agricole din apropiere. Rafinăria Vedanta aprovizionează două topitorii producătoare de aluminiu, prin urmare problemele creează presiune asupra ofertei de metal, care câștigă astăzi peste 1,6%. Contractele pentru ALUMINIU au crescut cu peste 1,6% din cauza îngrijorărilor legate de lipsa de aprovizionare. Sursa: xStation Pe măsură ce prețul materiilor prime crește, prețul acțiunilor Alcoa este, de asemenea, în creștere. În plus, compania a anunțat duminică un acord pentru vânzarea unei participații de 25,1% în Ma'aden Joint Ventures. Tranzacția este evaluată la 1,1 miliarde de dolari, din care Alcoa va primi 150 de milioane de dolari în numerar, restul urmând să fie constituit din acțiuni în Ma'aden, cealaltă parte la acord. Compania a raportat la 30 iunie o evaluare a pachetului Ma'aden JV la 545 de milioane de dolari. Tranzacția simplifică portofoliul actual al companiei, iar numerarul suplimentar va consolida lichiditatea companiei. Ca parte a unui parteneriat mai amplu cu Ma'aden, Alcoa se așteaptă să își extindă operațiunile miniere în Arabia Saudită. În ultimul trimestru, compania a raportat un venit net pozitiv pentru prima dată din 2022. În plus, veniturile companiei au crescut peste așteptări la 2,905 miliarde de dolari, rupând o tendință negativă la nivelul vânzărilor care a durat șapte trimestre. Alcoa (AA.US) (interval zilnic) Prețul acțiunilor companiei se află într-o tendință puternică de creștere de o săptămână. Pe grafic, putem observa o formațiune Double Bottom, ceea ce implică o țintă teoretică de creșteri în jurul valorii de 44,9 dolari. Acesta este și nivelul maximelor din 2024. Dacă depășirea mediilor mobile exponențiale (EMA50 și EMA100 - liniile albastru închis și, respectiv, albastru deschis de pe grafic) persistă în sesiunile următoare, investitorii ar trebui să privească nivelurile de 37 USD și 42 USD ca rezistențe în calea atingerii țintei teoretice a acestei formațiuni de preșuriu. Sursa: xStation

