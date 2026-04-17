Creșteri parabolice pe piețele europene înainte de weekend💡

Declarațiile oficiale ale ministrului iranian de externe și ale președintelui Donald Trump cu privire la deschiderea Strâmtorii Hormuz au declanșat vineri o creștere spectaculoasă pe piețele bursiere europene. DE40 (DAX) a crescut cu peste 2,5%, tranzacționându-se peste nivelul de 24.880 de puncte, în timp ce indicele EU50 a crescut cu 2,4%, depășind clar pragul de 6.000 de puncte. Piețele își revin după săptămâni de presiune imensă pe care închiderea strâmtorii a exercitat-o asupra economiei europene, în special în ceea ce privește prețurile energiei și amenințarea inflației Cotațiile bursiere europene cu puțin înainte de închiderea ședinței de tranzacționare de vineri. Sursă: xStation Fiind o regiune puternic dependentă de importurile de energie, Europa era deosebit de vulnerabilă la efectele unui blocaj al Strâmtorii Hormuz, prin care trec aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate. Economiștii au avertizat că prețurile ridicate persistente la energie amenințau să declanșeze o spirală inflaționistă în Zona Euro, subminând în același timp competitivitatea industrială, consumul intern și marjele corporative. Dezamorsarea conflictului elimină acest scenariu ca risc imediat, fapt pe care piețele îl reflectă imediat prin creșteri în aproape toate sectoarele, de la tehnologie la industrie și servicii financiare. Printre cei mai mari beneficiari ai evoluțiilor de astăzi se numără companiile aeriene europene, care au fost supuse unei presiuni excepționale în ultimele săptămâni. Prețul combustibilului aviatic Jet-A1 a crescut cu peste 83% la nivel global în martie, iar în Polonia, costul realimentării aeronavelor aproape s-a dublat. Lufthansa, Ryanair, IAG și Finnair înregistrează astăzi creșteri de 8-10%, în timp ce Air France-KLM și Wizz Air câștigă până la 14%, încercând să recupereze o parte din pierderile din ultimele săptămâni. Cu doar câteva zile în urmă, șeful Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat că aeroporturile europene au în stoc combustibil pentru avioane doar pentru aproximativ șase săptămâni, iar Lufthansa a fost unul dintre primii transportatori care a început să-și reducă public rețeaua de zboruri DE40 înregistrează creșteri foarte rapide și semnificative pe parcursul sesiunii. Din punct de vedere tehnic, contractul își consolidează actuala tendință ascendentă pe termen lung, măsurată prin media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile. Sursă: xStation

