Criza politică din Franța adâncește declinul bursier

Marți, piețele financiare din Europa înregistrează scăderi semnificative, bursa din Paris suferind cele mai mari pierderi. Indicele francez CAC 40 scade cu 1,9% în prima parte a zilei, înregistrând una dintre cele mai slabe performanțe de pe continent de astăzi. În comparație, indicele german DAX pierde 0,8%, iar indicele britanic FTSE 100 scade cu 0,6%. Deteriorarea sentimentului este determinată de escaladarea tensiunilor politice din Franța și de incertitudinea crescândă a investitorilor cu privire la activele din această țară. În plus, îngrijorarea este alimentată de ultimele date care arată că prețurile alimentelor cresc în cel mai rapid ritm din februarie 2024. Un factor cheie de destabilizare este anunțul prim-ministrului François Bayrou, care declară că pe 8 septembrie va solicita parlamentului un vot de încredere. Această mișcare riscantă ar putea pune capăt mandatului său și provoacă deja neliniște pe piețele financiare. Scena politică franceză se află din nou într-o stare de incertitudine: deși Bayrou deține în mod oficial puterea, el nu beneficiază de un sprijin parlamentar stabil. Guvernul său funcționează fără o majoritate oficială, iar fragmentarea peisajului politic în facțiuni de stânga, de centru-dreapta și de extremă dreapta împiedică în mod semnificativ ajungerea la acorduri. Primul ministru încearcă să mențină dialogul și să continue reformele cruciale, inclusiv reforma pensiilor din 2023, în ciuda criticilor tot mai intense din partea opoziției. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cea mai mare îngrijorare este că Partidul Socialist, care deține voturi cheie în Adunarea Națională, a declarat că nu îl va susține pe Bayrou. Acest lucru îl plasează alături de alte grupuri de opoziție care intenționează, de asemenea, să voteze împotriva prim-ministrului. Analiștii avertizează că Franța se află într-o criză politică profundă, care se suprapune unei situații economice dificile. Haosul bugetar ar putea împovăra și mai mult cele mai mari companii listate la CAC 40, care deja înregistrează performanțe net inferioare restului pieței europene în 2025. Scăderile de la bursa din Paris continuă o tendință observată de la începutul anului, când piața de capital franceză a rămas în urma principalelor indici de referință europeni. Acest lucru este cauzat nu numai de tensiunile politice, ci și de îngrijorările legate de impactul reformelor bugetare planificate, care includ, printre altele, o reducere a cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro.

