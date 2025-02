Cum ar putea afecta alegerile federale indicele DAX și acțiunile Rheinmetall?

Având în vedere că duminică, 23 februarie 2025, vor avea loc alegeri parlamentare în Germania, se pune întrebarea firească cu privire la modul în care principalul indice german, DAX, ar putea reacționa după recentul trend ascendent. Totuși, este dificil să se identifice un motiv pentru creșterea prețurilor de peste 13% de la începutul anului. Se datorează într-adevăr speranțelor de formare a unui guvern favorabil mediului de afaceri după duminică? Sau este vorba, pe de altă parte, de speculații că nu va exista un astfel de guvern favorabil mediului de afaceri, ba dimpotrivă, că declinul economic al celei mai mari economii europene va accelera și că, în consecință, Banca Centrală Europeană (BCE) va fi nevoită să deschidă porțile monetare? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Faptul că un astfel de considerent ar trebui să se reflecte și pe piața ratelor dobânzilor sub forma unei scăderi semnificative a ratelor dobânzilor, de exemplu la obligațiunile guvernamentale germane, vorbește cu siguranță împotriva celui din urmă considerent, deoarece randamentele obligațiunilor guvernamentale germane pur și simplu nu au scăzut în timp ce DAX era în creștere și, prin urmare, această speculație nu este suficientă pentru a explica creșterea DAX. Indiferent de motivul câștigurilor recente, întrebarea cum vor continua lucrurile după duminică este mult mai presantă în acest moment. Pentru aceasta, dorim să folosim rezultatele sondajelor actuale și să pretindem că alegerile federale s-au încheiat astfel. Sondajele actuale pentru alegerile federale din 2025 arată că CDU / CSU va câștiga probabil alegerile și se va situa probabil între 28 - 30%, urmat de AfD între 20 - 24%, SPD în jur de 15% și Verzii în jur de 12-13%. Atât FDP, cât și Partidul Stângii și BSW se tem probabil pentru șansele lor de a intra în Bundestag și ar putea sp nu joace un rol în formarea unui guvern. În cazul unei victorii electorale a CDU/CSU, DAX tinde istoric să reacționeze pozitiv după alegerile în care câștigă conservatorii, deoarece aceștia reprezintă adesea condiții economice stabile. Un guvern condus de CDU/CSU ar putea veni cu reduceri de taxe, mai puțină birocrație și investiții în infrastructură și tehnologie, ceea ce ar putea fi pozitiv pentru piață pe termen lung. Cu toate acestea, în opinia mea, două aspecte vorbesc împotriva unei reacții ascendente inițiale: DAX a crescut deja brusc în perioada premergătoare alegerilor, ceea ce sporește probabilitatea unei corecții a prețurilor pe termen scurt, care ar putea fi impulsionat de... O prezență puternică a AfD, care ar face posibil doar ca CDU să formeze o majoritate guvernamentală cu SPD și Verzii, ar crea incertitudine politică și, în combinație cu câștigurile puternice din trecutul recent ale DAX, ar favoriza marcarea profiturilor. Merz, candidatul CDU la funcția de cancelar, a exclus categoric o coaliție cu AfD. În ceea ce privește acțiunile individuale, accentul se va pune probabil pe Rheinmetall (RHM.DE), care, de asemenea, a crescut puternic recent, deoarece cheltuielile pentru apărare ar putea continua să crească sub un guvern CDU/CSU. Cu toate acestea, întrebarea care apare inițial în acest context ar fi: de unde ar veni banii pentru acest lucru? La conferința privind securitatea de la München, președintele Comisiei Europene, dna von der Leyen, a evocat chiar posibilitatea unei datorii mai mari pentru statele membre ale UE, însă ar fi nevoie de o majoritate de două treimi pentru a ridica frâna de îndatorare înscrisă în constituția germană. Acest lucru nu ar fi posibil cu un AfD puternic și un FDP care ar putea intra în Bundestag (desigur, s-ar putea argumenta că AfD dorește de fapt 5% din PIB ca investiție anuală în armament, ceea ce, pe de o parte, nu pare realist, deoarece ar însemna o cotă absurd de mare din bugetul federal, iar pe de altă parte, AfD nu ar dori să obțină fondurile necesare pentru aceasta prin extinderea plafonului datoriei, ci mult mai mult prin reducerea cheltuielilor în alte domenii ale bugetului federal...) Ca urmare, ar putea exista o scădere puternică a prețului acțiunilor Rheinmetall. Siemens (SIE.DE) ar putea fi, de asemenea, o acțiune interesantă pentru investitori: Siemens este activă în diverse sectoare, inclusiv infrastructură și automatizare industrială. Un guvern axat pe investițiile în infrastructură ar putea fi benefic pentru Siemens. De asemenea, aceștia beneficiază de proiecte internaționale, iar un guvern stabil ar putea facilita afacerile internaționale. Rezumat Pentru a rezuma, în prezent este foarte dificil să se contureze o reacție a DAX, dar și a acțiunilor individuale, în vederea viitoarelor alegeri federale. Multe vor depinde probabil de performanța AfD și, eventual, de intrarea FDP în Bundestag. Pe baza celor mai recente acțiuni de preț și a creșterii puternice a prețului DAX, tendința ar putea sugera o scădere bruscă, deși durabilitatea unei astfel de scăderi ar fi oarecum discutabilă deoarece mișcările de piețele bursiere determinate de planul politic tind să fie de scurtă durată.

