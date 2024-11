🟡 Cum va reacționa aurul la alegerile din SUA?

Aurul s-a bucurat de unul dintre cei mai buni ani din istorie, pre╚Ťurile cresc├ónd de la ├«nceputul anului. Aceast─â ascensiune poate fi atribuit─â unei schimb─âri a sentimentului b─âncilor centrale, tensiunilor geopolitice crescute, ├«n special ├«n Orientul Mijlociu, ╚Öi alegerilor preziden╚Ťiale foarte disputate din SUA. Dar va avea rezultatul alegerilor un impact semnificativ asupra pre╚Ťului aurului? Care este perspectiva fundamental─â actual─â pentru aur ╚Öi ne putem a╚Ötepta s─â vedem noi maxime istorice ├«n acest an? Cel mai bun an de la ├«nceputul anilor 1980 De╚Öi anul nu s-a ├«ncheiat ├«nc─â, aurul a c├ó╚Ötigat deja peste 33%, cea mai bun─â performan╚Ť─â de la sf├ór╚Öitul anilor 1970. Nu exist─â semne imediate ale unei invers─âri semnificative a acestor c├ó╚Ötiguri. Pe ├«ntreaga pia╚Ť─â a materiilor prime, pu╚Ťine active au dep─â╚Öit aurul. ├Än timp ce m─ârfuri precum cacaua ╚Öi sucul de portocale au ├«nregistrat c├ó╚Ötiguri ╚Öi mai impresionante, aurul ╚Öi argintul - care sunt str├óns corelate - au generat, de asemenea, randamente substan╚Ťiale. ├Än special, aurul marcheaz─â constant noi maxime istorice, spre deosebire de multe alte m─ârfuri. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sursa: Bloomberg Finance LP B─âncile centrale, tensiunile geopolitice ╚Öi alegerile Spre deosebire de obliga╚Ťiuni sau de conturile cu depozit fix, aurul nu pl─âte╚Öte dob├ónd─â. Prin urmare, ratele ridicate ale dob├ónzii sunt de obicei nefavorabile pentru investi╚Ťiile ├«n aur. Cu toate acestea, ├«ngrijor─ârile privind infla╚Ťia ╚Öi instabilitatea geopolitic─â au determinat investitorii s─â caute active de refugiu precum aurul. ├Än plus, ├«ncep├ónd cu luna iunie, majoritatea b─âncilor centrale au inversat cursul ╚Öi au ini╚Ťiat reduceri ale ratei dob├ónzii. Rezerva Federal─â a SUA, de╚Öi a r─âmas u╚Öor ├«n urm─â, a pus ├«n aplicare reduceri semnificative ale ratelor ╚Öi se preconizeaz─â c─â va continua s─â reduc─â ratele ├«n acest an. Deciziile Fed au un impact profund asupra dolarului ╚Öi, ├«n consecin╚Ť─â, asupra aurului. Reducerea ratelor dob├ónzilor avantajeaz─â ├«n general investi╚Ťiile ├«n metale pre╚Ťioase. Tensiunile din Orientul Mijlociu persist─â din octombrie anul trecut ╚Öi au escaladat ├«n acest an, Israelul extinz├óndu-╚Öi opera╚Ťiunile militare, iar Iranul ripost├ónd cu atacuri cu rachete. Aceast─â incertitudine crescut─â a contribuit la cre╚Öterea pre╚Ťului aurului. ├Än timp ce tensiunile geopolitice au adesea un impact trec─âtor asupra activelor, efectul lor asupra aurului tinde s─â fie mai durabil. Ca urmare a reducerilor ratelor ╚Öi a incertitudinii de pe pia╚Ť─â, investitorii au revenit la ETF-urile pe aur, marc├ónd primul aflux din 2022. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Impactul alegerilor preziden╚Ťiale din SUA Din punct de vedere istoric, exist─â pu╚Ťine dovezi ale unei corela╚Ťii directe ├«ntre alegerile preziden╚Ťiale din SUA ╚Öi pre╚Ťul aurului. Cu toate acestea, rezultatul alegerilor va influen╚Ťa f─âr─â ├«ndoial─â politicile geopolitice ╚Öi macroeconomice ale SUA, put├ónd provoca o volatilitate semnificativ─â a dolarului ╚Öi a altor active. ├Än ultimele dou─â cicluri electorale (2016 ╚Öi 2020), pre╚Ťul aurului a avut tendin╚Ťa de a sc─âdea ├«n luna care a urmat alegerilor, posibil din cauza marc─ârii profiturilor. Un model similar ar putea ap─ârea ├«n acest an, indiferent de c├ó╚Ötig─âtor. Cum a performat aurul ├«n timpul alegerilor anterioare? Surs─â: Bloomberg Finance LP, XTB Pozi╚Ťiile long pe aur sunt extrem de ridicate. Surs─â: Bloomberg Finance LP, XTB Propunerile politice ale celor doi candida╚Ťi ar putea avea un impact diferit asupra aurului: O victorie a lui Harris ╚Öi un Congres controlat de democra╚Ťi: Acest scenariu ar putea sl─âbi dolarul din cauza cre╚Öterii cheltuielilor guvernamentale. O povar─â mai mare a datoriei ar putea duce la retrogradarea ratingurilor de credit, ceea ce ar sus╚Ťine pre╚Ťul aurului at├ót pe termen scurt, c├ót ╚Öi pe termen lung.

O victorie a lui Harris cu un Congres divizat: Acest lucru ar limita posibilit─â╚Ťile de cre╚Ötere a cheltuielilor, ceea ce ar putea consolida dolarul, dar ar avea un impact negativ asupra aurului pe termen scurt. Cu toate acestea, perspectivele pe termen lung pentru aur r─âm├ón pozitive din cauza provoc─ârilor legate de reducerea semnificativ─â a datoriei SUA.

O victorie a lui Trump ╚Öi un Congres controlat de republicani: O victorie a lui Trump ar putea consolida dolarul din cauza politicilor protec╚Ťioniste, dar ar putea, de asemenea, s─â sl─âbeasc─â pozi╚Ťia fiscal─â a SUA din cauza reducerilor fiscale. Acest lucru ar putea duce la retrograd─âri ale ratingurilor de credit ╚Öi ar sus╚Ťine pre╚Ťul aurului pe termen mediu ╚Öi lung. ├Än plus, politica extern─â a lui Trump ar putea crea incertitudini geopolitice, ├«n beneficiul aurului.

O victorie a lui Trump cu un Congres divizat: Acest scenariu ar putea limita impactul politicilor lui Trump ╚Öi ar putea duce la mi╚Öc─âri atenuate ale pre╚Ťului aurului. Perspectivele pentru aur Dup─â o cre╚Ötere at├ót de puternic─â, o corec╚Ťie a pre╚Ťurilor aurului pare din ce ├«n ce mai probabil─â. Cu toate acestea, cu excep╚Ťia unei schimb─âri semnificative a pozi╚Ťiei de politic─â a Fed, este pu╚Ťin probabil ca aceast─â corec╚Ťie s─â fie substan╚Ťial─â. Perspectivele pe termen lung pentru aur r─âm├ón conving─âtoare. ├Än compara╚Ťie cu active precum petrolul, S&P 500 ╚Öi cuprul, aurul este ├«nc─â relativ subevaluat. ├Än plus, cererea continu─â din partea b─âncilor centrale, interesul investitorilor pentru aurul fizic ╚Öi riscurile geopolitice sus╚Ťin argumentele ├«n favoarea unor cre╚Öteri suplimentare ale pre╚Ťului. Av├ónd ├«n vedere c─â aurul cre╚Öte de obicei ├«n cele 12-24 de luni care urmeaz─â reducerii ini╚Ťiale a ratei ├«ntr-un ciclu, traiectoria ascendent─â a metalului s-ar putea s─â nu se fi ├«ncheiat. Aurul ├«n timpul ciclurilor anterioare de sc─âdere a ratelor dob├ónzilor de c─âtre Fed. Surs─â: Bloomberg Finance LP, XTB

