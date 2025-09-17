Cuprul pierde 1,5%, coborând de la maximul ultimelor 15 luni 🚩

Prețurile cuprului sunt în scădere, pe fondul anticipării unei creșteri a producției în Chile, care compensează parțial efectul slăbirii dolarului. În prezent, Chile este cel mai mare producător mondial de cupru (aproximativ 25% din oferta globală) și se așteaptă ca producția să crească în acest an, în ciuda problemelor cu care se confruntă mai multe mine importante. În 2023, producția Chile a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani. În mod remarcabil, cuprul se retrage de la maximele de aproape 15 luni, o parte din scădere fiind legată de un dolar ceva mai stabil și de posibilitatea unor proiecții ale Fed privind inflația puțin mai agresive (decizia va fi luată astăzi la 21:00 ora României). Între timp, în Chile: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Mina Escondida (BHP) a raportat o creștere de 11% a producției în prima jumătate a anului.

Collahuasi iese dintr-o perioadă de producție de minereu de calitate inferioară.

El Salvador și-a mărit capacitatea după reamenajare. Ministrul mineritului, Aurora Williams, prevede o creștere în acest an și în anul următor, producția atingând un record de 6 milioane de tone pe an până în 2027, marcând o inversare a tendinței descendente din anul trecut. Printre principalii factori de creștere se numără: Tranziția energetică (cererea de cupru în cablurile electrice).

Extinderea centrelor de date bazate pe inteligență artificială . Pe de altă parte, Chile nu a atins anterior obiectivele ambițioase (Cochilco prevăzuse de mult timp >7 milioane de tone până în prezent). Codelco rămâne, de asemenea, un actor central, dar continuă să se confrunte cu ani de subinvestiții. Cupru (interval zilnic) Cupru a scăzut astăzi cu peste 1,5%, apropiindu-se de media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie). Sursa: xStation5

